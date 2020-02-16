EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  1185  19
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1397) рыбаки (145) ФСБ (1447) Мельник Павел (2)

 "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов. ФОТО

Украинские рыбаки, которых 15 февраля в Азовском море задержали сотрудники ФСБ РФ, являются жителями села Райновка Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник, ссылаясь на информацию от жителей Приморского района.

Депутат отметил, что имена задержанных, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Он также опубликовал фото двух последних.

Слуга народа Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов 01
Слуга народа Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов 02

Максим Терехов

Слуга народа Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов 03

Василий Тюркеджи

15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

Слуга народа Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов 04

Источник: https://censor.net.ua/n3175994
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну как рыбаков. Скорее браконьеров
 показать весь комментарий
 
 
Надра держави теж належать наріду. клятий барига "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов - Цензор.НЕТ 4638
 показать весь комментарий
 
 
Так моряки или браконьеры- рыбаки.., определитесь уже.
 показать весь комментарий
 
 
Я рыбак, значит моряк(с койки бряк). У вас хорошие лодки, думаю весной обновить.
 показать весь комментарий
 
Ты тупорылое мордовское чмо, и обновить можешь только бутылку у себя в очке
 показать весь комментарий
 
а не задолбаемся ли мы что-то отдавать на обмен, так и без штанов можно остаться. коцапы нащупали способ получить с зели что угодно, и будут часто сполна этим пользоваться, беря все новых заложников
 показать весь комментарий
 
 
В цьому винен Зелєбоба,московська ****,майстер обміну,терористів на таксистів.
 показать весь комментарий
 
 
Ясное дело, что незаконно добывал рыбу в чужом Азовском море, которое стало принадлежать, после обмена моряков, паРаше...
 показать весь комментарий
 
 
Ждем когда Бубочка на пафосе их освободит и выдаст/отдаст ***** все что ему нужно по очередной схеме "Почти всех на всех"
А, ну и толкнет речь. "Люди самое ценное, за них я готов все отдать"
Помните, как хозяин учил? "За женщинами и детьми... и пленными"
 показать весь комментарий
 
 
Москалі поповнюють фонд для обміну ,щоб ЗЕ було чим замовляти нам очі ,коли він буде зраджувати Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Ну ось. Тепер маємо два варіанти - вербування, ФСБ, з "каяттям" і обливанням бруду Уераїни, або приниження неіснубчим злочином, час, проведений у СІЗО без злочину і обмін на справжніх злочинців. Цікаво лише одне - це симпатики "русскага міра" і Зєлєнского, які повірили у "братниє узи", чи патріоти, хоча й недалекі.
 показать весь комментарий
 
Ну что, готовы извиняться перед предателями и орками? Готовы предателям и оркам пенсии платить?
Перед Сивойхой и Бубочкой тоже нужно будет извиниться..."Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов - Цензор.НЕТ 8466
 показать весь комментарий
 
Агггаа, даавно енто было- в океаних и ,лет 6 тому взад рядом с Крымом, звонят жене," доброжелатели" - твоему капець..
-Да он рядом, пивасик вживає..
😁
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх