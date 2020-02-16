 Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Религиозную правду".

Соответствующий проект решения на рассмотрение киевским депутатам предложили на заседании 13 февраля.

"При обсуждении звучали мнения, что даже во времена Януковича общинам УПЦ МП не выдавали землю в Киеве, потому что храмов этой конфессии в столице и так немало", - отмечает издание.

В то же время, один из руководителей фракции "Единство" Владимир Яловой высказался в стиле "какаяразница". В частности, он заявил, что люди ходят в церковь, и им неинтересна политика, поэтому нет ничего плохого, если церковникам, пусть и "московским", выделят землю.

В конце концов депутаты решили не поддерживать этот вопрос и отказать УПЦ МП в выделении земли.

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Судя из размещенной в открытом доступе повестки дня Киевсовета, речь шла о религиозной общине Успенского прихода в Дарницком районе, которая просила о выделении "земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания" храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Тальновской, 4.