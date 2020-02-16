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 Киевские новости
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Все про:земля (1671) Киевсовет (1189) УПЦ МП (1025)

 Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви

Большинство депутатского корпуса Киевсовета высказались против предоставления земли общине УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Религиозную правду".

Соответствующий проект решения на рассмотрение киевским депутатам предложили на заседании 13 февраля.

"При обсуждении звучали мнения, что даже во времена Януковича общинам УПЦ МП не выдавали землю в Киеве, потому что храмов этой конфессии в столице и так немало", - отмечает издание.

В то же время, один из руководителей фракции "Единство" Владимир Яловой высказался в стиле "какаяразница". В частности, он заявил, что люди ходят в церковь, и им неинтересна политика, поэтому нет ничего плохого, если церковникам, пусть и "московским", выделят землю.

В конце концов депутаты решили не поддерживать этот вопрос и отказать УПЦ МП в выделении земли.

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Судя из размещенной в открытом доступе повестки дня Киевсовета, речь шла о религиозной общине Успенского прихода в Дарницком районе, которая просила о выделении "земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания" храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Тальновской, 4.

Источник: https://censor.net.ua/n3175993
 
   
 Топ комментарии
 
В кацапії нехай будують свої храми, там землі вдосталь поки що.
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А почему УПЦ московского патриархату ,- Почему еще не перейменовали Попы российськие , училище фсб , и кде СБУ , - пускай проверят , что они Поют.
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В кацапії нехай будують свої храми, там землі вдосталь поки що.
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Мардовская цырква для мардвы у засрани и ссысрани. Для членав мардовскава пархата черти предоставляют скидку прямо у кател.
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Коли заходить мова про так звану УПЦ МП, то потрібно розуміти, що мова не про церкву, а про секту. І секту сатанинську.
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Воно й видно що мордорська церква відділилася від мордору і заблукала в Україні.
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Да пошлите гундяевскую кгб секту нахрен !!! Когда єто закончиться ??? Почему враги Народа Украины чувствуют себя как дома-- за поребрик ТВАРЕЙ Київрада не підтримала виділення УПЦ МП землі в Дарниці для будівництва церкви - Цензор.НЕТ 791
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Тююююю.
Неужели мало отката предложили?
Других причин быть не может
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А почему УПЦ московского патриархату ,- Почему еще не перейменовали Попы российськие , училище фсб , и кде СБУ , - пускай проверят , что они Поют.
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Так сами прихожане не понимают, что они поют - богослужение ведь, в УПЦ МП ведётся на диалекте староболгарского... А его сами попы, толком, не знают...Я над попом ихним, где-то в первые годы 21 века, постебался, когда он начал тёткам, на вокзале, "по ушам ездить", что КП - "еретики, потому что молятся не на "божественном" языке... Ну, я его на смех и поднял - нарисовал "обратную цепочку" развития языка богослужения православного христианства - от "церковнославянского", к греческому, от греческого - к еврейскому, от еврейского - к арамейскому (языку Христа)... Спросил - какой язык "самый божественный", и знает-ли, он, арамейский...Так поп выматерился и сбежал...
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При порошенко она бы уже была бы таковой, но тут зеля на помощь подоспел
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зато епифашке безвозмэздно бы выделили, под святой божий томасячий отельчик Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви - Цензор.НЕТ 3539
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шо, уже до стратосферы долетел, тяга у твоего движка знатная
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це у него двигун на троечку,плохо тренирован, потому и тяга слабовата
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тяга знатная, но видно, шо твой двигун, т.е. пердак работает не на полную мощь Київрада не підтримала виділення УПЦ МП землі в Дарниці для будівництва церкви - Цензор.НЕТ 265
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Обиженные.. Безземельные, безлошадные, неприкаянные..
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Из фильма "Бригада" навеяло:
- А этот Саша Белый, он хороший человек?
- Хороший бабоньки, очень хороший! Церкви строит...(с)
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Батенька...
не путайте определения...
Церьковь- общность "человечи" во едином стремлении к ...
А все постройки - есть место сборища сиих особей.. якобы тварей божих ..."человечи"...
Мало того,, что сии "человечи" меняют облики т.н. храмов... они меняют и веру..
То волздетые руки...То два перста ... то "кукиш"... а теперь и вовсе... ФАК.
Ну что взять от плебста... Ну не ВЕДАЮТ... да и не спроможни...
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...поржал сейчас Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви - Цензор.НЕТ 2735 ...мацковский высокий чин церковный Смирнов посоветовал одиноким москалыхам искать мужей в Африке..руцке пьянь для этого не подходит. ..видать в расход любителей боярки планируют.. Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви - Цензор.НЕТ 2735 Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви - Цензор.НЕТ 2735 Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви - Цензор.НЕТ 2735..
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Да-да, этот попик вчера много чего наговорить изволил. Наверное, бухой был. Иначе- с чего бы его так понесло.
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Так кацапы без водки "начать" не способны, а с водкой - "кончить"...И, кроме того, китайцам легче будет ассимилировать таких "полукровок"... Античный Рим - пример... Пока римляне были народом, он процветал... А когда римское гражданство стали раздавать, кому-попало, "народ" исчез, была утрачена национальная идентичность, и Рим "расползся", как дерьмо между пальцами... То же самое ждёт и Россию...
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Киевсовет это вообще оазис патриотизма.


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Цікаво, чи не тому слуги хочуть Кличка прибрати?
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..хотят. но кто им позволит. уже свисток с того берега океана дошел в уши борзоте. заткнулись на раз.. Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви - Цензор.НЕТ 5780..
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Не пидалик исчё адын мовс стикляный пасроить ********.
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лучше уж педалик. чем те кого предлагалось..те упоры безродные упыри, способны только труханов остром под себя подмять, ну еще и одесскую киностудию, шо в центре города, гектар так на 50+...князья вшивые. навозники вчерашние... Київрада не підтримала виділення УПЦ МП землі в Дарниці для будівництва церкви - Цензор.НЕТ 1402..
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Какая разница.
рашистские попы готовятся убивать украинцев от которых мечтают очистись землю под руский мир.Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви - Цензор.НЕТ 7644
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Один вже до Києва дійшов- здох на порозі своєї церкви.
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Дарница-пролетарский р-н Киева..коммуняки упоротые одни там обитают..какая церковь им нужна. если даже свечку держать не умеют. только граненный стакан)..у тому же религия-опиум для них...а может дозу там выдают после каждой службы.. ...
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правильно сделали! их итак до фига этих МП! ибо не йух в Киеве рузький мир строить!
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Це поки мер Кличко. Якщо киянам не вистачить розуму і вони оберуть якогось зеленого Ткаченка, Тищенка або Пальчевського, то для улюбленої секти Баканова все буде чікі-пікі...
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А че церковникам скидки на газ/отопленийо/коммуналку??
😇
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Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

Махатма Ганди
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Это ж нож в спину мирным инициативам президента. Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви - Цензор.НЕТ 7673
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попам земли захотелось..!? Дайте им под Херсоном, пусть строят.
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Хватит нам Святогорского монастыря, на Донбассе, с диверсантами в рясах...
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..ага..в Олешках Київрада не підтримала виділення УПЦ МП землі в Дарниці для будівництва церкви - Цензор.НЕТ 2504 ...пустынь там очередную пусть обустраивают и переселить туда всю эту срань кацапскую со всей Украины. чтобы не воняли здесь, христопродавцы..... Київрада не підтримала виділення УПЦ МП землі в Дарниці для будівництва церкви - Цензор.НЕТ 5035
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Я бы вообще через суд признав мп сектой и запретил ее . У неё нет Томас и легко ее записать в секту
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а при марадьору фсбшному патріархату давали землю для їх філіалів
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це отому, що бізнес на крові робить та гроші по офшорах ховає?
як там його... Зю... Зє... а! Бздєлєнскій!
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Нехай попи МП в епоху діджиталізації стоять на вулицях подібно до свідків Єгови і роздають бабуськам "заряджені" смартфони. І не потрібно ніяких землевідводів, лише відстібувати якийсь мізер менту або іншому "смотряшшему".
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