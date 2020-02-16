 Киевсовет не поддержал выделение УПЦ МП земли на Дарнице для строительства церкви

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Религиозную правду".
Соответствующий проект решения на рассмотрение киевским депутатам предложили на заседании 13 февраля.
"При обсуждении звучали мнения, что даже во времена Януковича общинам УПЦ МП не выдавали землю в Киеве, потому что храмов этой конфессии в столице и так немало", - отмечает издание.
В то же время, один из руководителей фракции "Единство" Владимир Яловой высказался в стиле "какаяразница". В частности, он заявил, что люди ходят в церковь, и им неинтересна политика, поэтому нет ничего плохого, если церковникам, пусть и "московским", выделят землю.
В конце концов депутаты решили не поддерживать этот вопрос и отказать УПЦ МП в выделении земли.
Судя из размещенной в открытом доступе повестки дня Киевсовета, речь шла о религиозной общине Успенского прихода в Дарницком районе, которая просила о выделении "земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания" храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Тальновской, 4.
Неужели мало отката предложили?
Других причин быть не может
- А этот Саша Белый, он хороший человек?
- Хороший бабоньки, очень хороший! Церкви строит...(с)
не путайте определения...
Церьковь- общность "человечи" во едином стремлении к ...
А все постройки - есть место сборища сиих особей.. якобы тварей божих ..."человечи"...
Мало того,, что сии "человечи" меняют облики т.н. храмов... они меняют и веру..
То волздетые руки...То два перста ... то "кукиш"... а теперь и вовсе... ФАК.
Ну что взять от плебста... Ну не ВЕДАЮТ... да и не спроможни...
рашистские попы готовятся убивать украинцев от которых мечтают очистись землю под руский мир.
😇
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
як там його... Зю... Зє... а! Бздєлєнскій!