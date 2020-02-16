 Ермак подал декларацию за 2019 год: квартира в Киеве, Toyota Camry и 255 тыс. дохода

Документ появился на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным опубликованной 14 февраля декларации, руководитель ОП владеет квартирой площадью 107,8 кв. метров, приобретенным в 2015 году автомобилем Toyota Camry и рядом корпоративных прав.
В общем Ермак внес в декларацию 254 959 грн дохода за 2019 год. Эта сумма включает 151 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 10 672 грн зарплаты в ООО "Международная юридическая компания", где он является директором, там же зарплаты по совместительству в сумме 49 317 грн, 42570 грн зарплаты по основному месту работы в АО "Международная юридическая компания", гонорары в сумме 1300 грн в "Медийной группе европейского партнерства", 1000 грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.
Также руководитель ОП задекларировал части корпоративных прав в 9 компаниях, в том числе: 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", 10% в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина" и по 50% в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность".
Еще Ермаку принадлежат 60% прав в Адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% в ООО "АМА ВИЖН" и 0,01% - у ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис". Руководитель ОП является конечным владельцем всех вышеназванных компаний.
Кроме того, на Ермака оформлен кредит "Альфа-Банке" на 1 262 500 грн.
Он также имеет наличные денежные средства в сумме 347 тыс. долларов, 50 тыс. евро, а также 26 803 и 609 грн - на банковских счетах. При этом руководитель ОП одолжил третьим лицам 1 380 660 грн, а задолженность перед ним со стороны ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" составляет 3 334 218 и 4,98 млн гривен.
Напомним, 11 февраля Зеленский уволил с должности руководителя ОП Богдана и назначил на этот пост Ермака, ранее занимавшего должность помощника главы государства.
А если серьезно - ПИСАЛИ ШО У ЕРМАКА БИЗНЕС С РОССИЙСКИМ ОЛИГАРХОМ
И ДЕ ТОГДА ГРОШИ?
А вот тут- остановился.
составляет 3 334 218 и 4,98 млн гривен.Источник: https://censor.net.ua/n3175991
Особенно 3 334 218 млн грн)))
Вам шо нужно... шашечки (статья) или таки ехать в такси???
Таки если "ехать" то гляньте на "ксиву" того таксиста Ермака...
То, что там указывают сплошная ложь.
учли конечно и перегибы,как у *****-автоприцеп "скиф" и старенькая "волга".ща более правдоподобно про тойоту
Это 30 евро чтоли? От прав на фирмы? Вот шулер!!!
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - до 70 раз!
И после победы - затарили Кабмин, фракцию, госконцерны порохоботами и грантоедами всех мастей.
😁
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".
Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.
Обещали привести во власть "новые лица" - привели.
Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":
1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.
2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.
3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.
4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.
5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.
6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.
7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.
8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.
9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.
10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.
11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.
12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.
13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.
14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.
15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.
16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.
17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.
18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.
19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.
20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.
21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.
22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.
23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.
24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.
25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.
26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.
27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.
28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.
29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.
30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.
31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.
Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент не лох...
😁
😁
Совсем немного, но приятно, как-никак.
Пускай бюджет семьи похож на вату,
Зато страна моя в заботливых руках.
Назло агрессорам, врагам и баламутам.
Назло тарифам, улетевшим до небес.
Растет доход у нас, ну просто по минутам.
У всех в карманах денег - просто пресс.
Зарплаты средней, ну и, даже, минимальной.
Почти хватает в месяц «на поесть»
Пустой желудок - высокоморальный.
В нам патриотов гордость, совесть, честь.
Война, коррупция, предательство, растраты,
И беззаконие - давно уже не шок.
Но, посмотрев сейчас правительства зарплаты.
Я обалдел. И вот вам мой стишок.
http://chtoikak.vsego.net/images/deklaraciiU-min.jpg
НАВЕРНО НЕ ДУРАК - все зарплаты видно на Кипре 😀
БЬЯДИ, налоги в Украине ни ЗЕ и Ермак не платили
ВОЕННЫЙ СБОР НЕ ПЛАТИЛИ
НО решили за счёт украинцев восмианавливать Донбасс
"простітє, што я, такой молодой, к вам обращаюсь! ми самі нє мєсниє, отсталі от поєзда..."
🤔
конченого сепарапорядної людини.
«Формула Єрмака»: бізнес-зв'язки головного переговорника Зеленського з політичною елітою Росії
Зачем вы наговариваете.
гол и нищ,як сокол