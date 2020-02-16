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Все про:Италия (970) кино (1301) Маркив (95)

 "Неправильное место": в парламенте Италии показали фильм об осужденном нацгвардейце Маркиве

В итальянском парламенте презентовали фильм о деле осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что над фильмом в течение восьми месяцев работала группа из трех независимых итальянских репортеров и украинской журналистки.

Они начали работу в прошлом году в июле, когда Маркиваприговорили к 24 годам тюрьмы, признав его виновным в убийстве под Славянском итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова.

"Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 года было таким, как его представили во время процесса", - отмечает режиссер ленты, итальянский журналист с опытом работы в военных зонах Кристиано Тинацци.

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Съемочная группа фактически провела свое расследование трагического инцидента с участием непосредственных очевидцев.

К фильму привлекли также профессиональных военных экспертов, которые дают технические характеристики оружия и утверждают, что с места нахождения Маркива и с помощью его автомата АК-74 физически нельзя было видеть людей на расстоянии более полутора километров и что оружие не имело оптического увеличителя.

Проведя детальный картографический анализ местности, специалисты заключили, что с горы Карачун (места дислокации украинских сил) вообще не было четкой видимости места, где погибли двое иностранцев. Демонстрируемые в фильме материалы свидетельствуют, что нацгвардеец Виталий Маркив не мог быть причастным к гибели Роккели и Миронова.

"Наша цель - узнать правду, что произошло с нашими коллегами, вернуть таким образом достоинство погибшим, но вместе с тем несправедливо, чтобы за это отвечал какой-то козел отпущения", - отметил Кристиано Тинацци.

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Присутствующий на пресс конференции правозащитник Антонио Станго подчеркнул важность независимого журналистского расследования, напомнив, что судебный процесс в Павии проходил под сильным давлением российской дезинформации в итальянских СМИ.

"Поэтому возникает вопрос, судьи вообще знали о геополитической ситуации на фоне которой состоялся военный инцидент?" - отметил Станго.

По его мнению, с появлением этого фильма-расследования не следует говорить о давлении на судебные органы Италии, это скорее возможность подробнее взглянуть на факты, которые вперемешку с фейками, возможно, повлияли на решение присяжных павийского суда.

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3175990
 
   
 Топ комментарии
 
Ихнее чьмо поперлось на територию окупированого кацапами домбаса, получило там люлей, а виноват Маркив? Остановите планету, я выйду..
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Самый главный вопрос на который так и нет ответа по сию пору: будут ли церемониться с "журналистами" вооруженные силы самой Италии, если те "журналисты" в одной связке с террористами будут захватывать гос.обьекты в Италии?
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Єврохреям це по барабану. Європейське правоблуддя.
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Єврохреям це по барабану. Європейське правоблуддя.
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Ихнее чьмо поперлось на територию окупированого кацапами домбаса, получило там люлей, а виноват Маркив? Остановите планету, я выйду..
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так і марків- також "їхнє чмо" (громадянин італії),

котре не втримало язика за зубами, бо хотіло поцвірінькати.
Неприємно, та що вдієш.
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если бы Маркив там погиб, то ни кому даже в голову не пришло кого то за это судить, разницу ощущаешь!? ЧМО!
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"Їхнє чмо" воював за Україну, поки "патріоти" херові на дивані "клаву" дрочили і дрочать, як видно і далі. Тому і цікаво, хто більше для України важливий - "їхній" Марків", чи "наші" словоблудці.
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тут самая фишка в том, шо судья влепил намного больше чем просил прокурор. такой себе юридический казус.....
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Впредь, когда бежите в Европу жить и работать, помните, что вы обязуетесь теперь прежде всего защищать граждан, честь и достоинство Европы как вашей, теперь уже основной Родины. А лучше всего подумайте прежде чем лыжи смазывать, нельзя быть хорошим и там и там. Выбор за вами.

Иностранец, принимающий гражданство Италии, произносит вслух текст присяги на верность Республике: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignit? sociale di tutte le persone".
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До чого це тут? Віталій Марків захищав не тільки Україну від здичалого рускамирря, а також Європу і ту ж Італію. Дивно, що вони цього не розуміють.
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то есть Маркив нарушил эту присягу, предал италию, а журнашлюха остался ей верен, интересно на основе чего такие выводы!? я подозреваю что раз большинство италии облизывает ***** то и Маркав должен был делать то же, но не делал за что и поплатился, интересная трактовка "верности Республике"
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Другим военным будет наука - никаких интервью и комментов журналистам и никаких журналистов в расположении части...
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так он с коцапами ешкался, а им это токо на руку, они его и прикопали там, сакральная жертва)))
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Я Маркива имел в виду - если он уже решил дать интервью, так должен был думать, что говорить... И помнить, что для журналистов жизнь их коллеги по цеху намного ценнее, чем жизни сотни военнослужащих "страны третьего мира"...(
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не правильно прочитал первую часть вашего предложения. Но с другой стороны: мы на своей земле и свою точку зрения должны отстаивать, в том числе и на уровне СМИ
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_Ну да, они ведь представляют себя на месте "коллеги по цеху". И это их пронимет до костей! А на месте убитых агрессором украинцев они, очевидно, отказываются себя представлять.
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Самый главный вопрос на который так и нет ответа по сию пору: будут ли церемониться с "журналистами" вооруженные силы самой Италии, если те "журналисты" в одной связке с террористами будут захватывать гос.обьекты в Италии?
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Как и с самолетом малазийских авиалиний, так и с Маркивом - виноваты кацапы,
Кацапы ВСЕГДА пытаются выставить украинцев в неприглядном свете , и только из-за мягкости украинцев им все сходит с рук
Вопрос- КТО МАРКИВА ВЫТЯНУЛ В ИТАЛИЮ?это похоже на спецоперацию
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Он гражданин Италии, вот главная проблема...(
Фактически Украина не может официально требовать его освобождения...
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Я не совсем в курсе. Он гражданин Италии - воевал? Или получил гражданство после ?
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До війни отримав. Там жила його мати, до неї він і їхав. А настукала на нього італійська журналістка, яку він попередив, що йде війна і можуть вбити.
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Один гражанин Италии якобы (что ну никак не доказуемо) "мочканул" другого гражданина той же станы...
Только "журналист" находился на не подконтрольной стороне государства Украина, и его профессиональную деятельность и тем более жизнь, государство Украина никак гарантировать не могло.
Так что это "дело",притянутое за уши, очередной параграф в гибридных войнах.
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Респект создателям фильма! Свободу Маркиву!
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судебные решения нельзя выносить на основании впечатлений, а только на основании неопровержимых фактов и доказательств, иначе это будет не суд, а заведенная толпа, которая могла вздернуть на суку под влиянием алкоголя, чьих-то истеричных воплей и ошибочных представлениях о виновном...
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Ще одне яскраве попередження для українських лошар; "правосуддя " карає не тих котрі винні ,а тих котрі ближче! Незалежно від того де воно відбувається. "Неправильне місце": в парламенті Італії показали фільм про засудженого нацгвардійця Марківа - Цензор.НЕТ 2232
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Это Европа а не рашка, договориться с законом не получится.
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У кого не получится? У тех, кто раскрутил этот пакостный фейк в местных СМИ на бабло кремлядей?
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Навіщо дурню мелеш, москальня у Європі робить що їй заманеться особливо у таких країнах як Італія, не кажучи вже про мадярщину, усе вирішує статус країни і грошенята...
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"заведенная толпа, которая могла вздернуть на суку под влиянием алкоголя, чьих-то истеричных воплей и ошибочных представлениях о виновном...""

Это и есть точное описание Суда Линча, о котором бредят некоторые умники.
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Італійське "правосуддя" недалеко впало від українського кривосуддя, це відомий у всьому світі ФАКТ. Чому ж ми дивуємось? Треба скоріше ВЛАСНЕ кривосуддя приводити до ладу, бо в нас засуджують військових і, волонтерів і добровольців набагато частіше, набагато більше, і часом взагалі ВСУПЕРЕЧ незаперечним доказам. Італійці недолугі, але ХТО Ж ТОДІ МИ навіть на їхньому фоні, бо не маємо СПРАВЕДИВОГО правосуддя ВЗАГАЛІ...?!
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так он же зольдат, джентельмен удачи: выпил, пострелял в турму, выпил пострелял - в турму, тут и вышыванка не поможет - надобно молиться святому пятру-заступнику
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итальянцы-"мачо" вряд ли признают, что они тупорылые лошары.. а тем более при грошовитых спонсорах-папиках с мокши..
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