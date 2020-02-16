 "Неправильное место": в парламенте Италии показали фильм об осужденном нацгвардейце Маркиве

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что над фильмом в течение восьми месяцев работала группа из трех независимых итальянских репортеров и украинской журналистки.

Они начали работу в прошлом году в июле, когда Маркиваприговорили к 24 годам тюрьмы, признав его виновным в убийстве под Славянском итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова.

"Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 года было таким, как его представили во время процесса", - отмечает режиссер ленты, итальянский журналист с опытом работы в военных зонах Кристиано Тинацци.

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Съемочная группа фактически провела свое расследование трагического инцидента с участием непосредственных очевидцев.

К фильму привлекли также профессиональных военных экспертов, которые дают технические характеристики оружия и утверждают, что с места нахождения Маркива и с помощью его автомата АК-74 физически нельзя было видеть людей на расстоянии более полутора километров и что оружие не имело оптического увеличителя.

Проведя детальный картографический анализ местности, специалисты заключили, что с горы Карачун (места дислокации украинских сил) вообще не было четкой видимости места, где погибли двое иностранцев. Демонстрируемые в фильме материалы свидетельствуют, что нацгвардеец Виталий Маркив не мог быть причастным к гибели Роккели и Миронова.

"Наша цель - узнать правду, что произошло с нашими коллегами, вернуть таким образом достоинство погибшим, но вместе с тем несправедливо, чтобы за это отвечал какой-то козел отпущения", - отметил Кристиано Тинацци.

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Присутствующий на пресс конференции правозащитник Антонио Станго подчеркнул важность независимого журналистского расследования, напомнив, что судебный процесс в Павии проходил под сильным давлением российской дезинформации в итальянских СМИ.

"Поэтому возникает вопрос, судьи вообще знали о геополитической ситуации на фоне которой состоялся военный инцидент?" - отметил Станго.

По его мнению, с появлением этого фильма-расследования не следует говорить о давлении на судебные органы Италии, это скорее возможность подробнее взглянуть на факты, которые вперемешку с фейками, возможно, повлияли на решение присяжных павийского суда.

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.