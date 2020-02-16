 РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента.
"Россия захватила Крым и часть восточной Украины. США вооружают Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии", - отметил Помпео.
По его словам, с этой же целью Соединенные Штаты помогают Украине в сфере кибербезопасности.
Помпео также подчеркнул, что США не признают оккупацию украинских территорий. А также и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины.
тому зедент хоче, щоб ***** його шпекнуло у всі щілини сумісно з впопучленцями ОРДЛО
Зрада!!!!
дякую, за інфу
Вступ червоних до Києва, літо 1920 року.
100 років тому.
Welcome to the ussr
ШУФРИЧ ЗАБЫЛ ШО РАША ЗАБРАЛА КРЫМ,
Зелёная власть тоже перестала ежедневно говорить про Крым. Предатели - малоросы
Идёт интервью с Лукаш - она сама на себя не похожа : т е СДЕЛАЛА ПЛАСТИКУ
И ПОНЯТНО, готовилась уехать жить в ЕС, а там портреты старой Лукаш , поддержавшей кровавую расправу на Майдане , узнают 😀
а упоротым и не желающим видеть... в это до сих пор не верится