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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (22371) Донбасс (20678) Мюнхен (133) Помпео (243)

 РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео

Военная помощь США предназначена для того, чтобы Украина могла защититься от российской агрессии. С такой же целью американская сторона помогает в сфере кибербезопасности.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента.

"Россия захватила Крым и часть восточной Украины. США вооружают Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии", - отметил Помпео.

По его словам, с этой же целью Соединенные Штаты помогают Украине в сфере кибербезопасности.

Помпео также подчеркнул, что США не признают оккупацию украинских территорий. А также и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175989
 
 
 Топ комментарии
 
зато есть большие залежи клоунов.
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А Оманський Брехун навіть не каже хто це зробив.
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Хорошо , что у нас нет больших залежей нефти и газа .
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Вже за три року ЗСУ отримало, купило, 47 Джевелінів. На 410 км фронту - це сила.
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"РФ захватила Крым и часть Донбасса"

тому зедент хоче, щоб ***** його шпекнуло у всі щілини сумісно з впопучленцями ОРДЛО
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А Оманський Брехун навіть не каже хто це зробив.
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А чому ти цього не кажеш?
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Тот, который был в отпуске и не был в отпуске, и за свой счёт был и не за свой счёт был, и набрал инвестиций и не набрал инвестиций, и летел на самолёте Патрушева и не летел на самолёте Патрушева. :D
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Я не в теме, объясни - Ф.И.О, чем занимается?
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так ти рогатий це сам знаєш, та свого патрона -віслюка захищаєш!!
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Вау...Та це ж на саму зрадну зраду дня тягне!
Зрада!!!!РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео - Цензор.НЕТ 7727
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Ти не бачиш зради зрадної? Та ти ведеш себе, як зебіл! За скільки квитків на "95 квартал" ти продався бубочці?РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео - Цензор.НЕТ 8767
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так он чим з вами розплачуються: квитками на найвеличніше шоу?

дякую, за інфу
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Так за що ти зрадив сивочолого гетьмана і не вбачаєш нині в цій новині зради зрадної?
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Помпео явно не читал "12 шагов". Шатает рояль и ставит в неловкое положение презика всей малороссии.
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Забыло ещё вооружить командиром. А то получилось - США вооружают ВСУ оружием, а Россия вооружила армию говнокомандующим.
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Respect, 🇺🇸🗽USA!!! Дякуємо нашім братам та партнерам Американцям!!!
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РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео - Цензор.НЕТ 7254

Вступ червоних до Києва, літо 1920 року.

100 років тому.
Welcome to the ussr
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Смотрела как Шуфрич поливает пороха из-за начала войны и обвиняет его И ОТБЕЛИВАЕТ РАШУ.
ШУФРИЧ ЗАБЫЛ ШО РАША ЗАБРАЛА КРЫМ,
Зелёная власть тоже перестала ежедневно говорить про Крым. Предатели - малоросы
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Интересный ещё ньюанс
Идёт интервью с Лукаш - она сама на себя не похожа : т е СДЕЛАЛА ПЛАСТИКУ
И ПОНЯТНО, готовилась уехать жить в ЕС, а там портреты старой Лукаш , поддержавшей кровавую расправу на Майдане , узнают 😀
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А зачем Зе американское вооружение,если он и так войска отводит и собирается вместе с боевиками патрулировать,лучше денег ему дайте,он их освоит и в рост будет давать,тем же террористам,это их вечный национальный бизнес.
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умным людям и издалека видно..
а упоротым и не желающим видеть... в это до сих пор не верится
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Больше не надо вооружать . Украина сдаётся Путину.
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рашистов опять ждут в Дейр - Эр - Зоре РФ захопила Крим і частину Донбасу, тому США озброюють Україну, - Помпео - Цензор.НЕТ 7958
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