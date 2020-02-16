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 Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР

Число смертей от коронавируса COVID-19 снижается уже третий день подряд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом информирует Госкомитет здравоохранения КНР.

"За минувшие сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибли 142 человека. Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. На протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй", - пишет DW, используя данные комитета. 

В то же время общее число зараженных в Китае составляет 68 500 человек, от болезни погибло 1665 человек. За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения.

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Между тем на круизном лайнере "Вестердам", который ранее отказались принять пять стран, был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Его нашли у 83-летней американки, которая была направлена в госпиталь в Куала-Лумпур. Лайнер провел в море две недели, поскольку его отказались впустить в свои порты Япония, Гуам, Филиппины, Таиланд и Тайвань. В четверг лайнер приняла Камбоджа.

Напомним, на данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Как сообщалось, кроме КНР, случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.

Источник: https://censor.net.ua/n3175988
 
 
 Топ комментарии
 
Если отвести врачей (развести силы) и перестать лечить, то вирус уйдет сам!!!!
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Судно с зараженными, которое не пускают в порт, напоминает Лугандон, который без проверки и обеззараживая уЗеленские хотят пустить в порт...
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Шо всех заражённых к стенке поставили.
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В когось є статистика, про зараження вірусом представників європеоїдної раси та смертність по вікових категоріях? Надайте будь-ласка.
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думаю можно и не искать - вряд ли когда она будет. Виряк уже и сейчас готовое диверсионное оружие, а если с ним поработать...только в ранних публикациях из КНР мелькало -старшая возрастная группа и с хроническими заболеваниями.
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Зачем тебе это? Меньше знаешь, крепче спишь.
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есть видео, где люди в "защите" с огнестрелом ходят по улицам.... там все серьезно...(
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И уже давно..Еще две недели назад была инфа о массовости гражданских блокпостов вокруг мелких нас. пунктов не пускающих к себе на территорию никого постороннего включая полисов..были и стычки...это то шо попало в сеть..а шо не попало -можно только представлять..
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Планета мстит людям за их отношение к природе .
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Люди и сами себе мстят похлеще природы.
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Закон Макіавелі???
Полезнее держать в страхе.
Что для лидера лучше - внушать страх или любовь? В принципе лучше, конечно, сочетать оба мотива, но поскольку в жизни такое недостижимо, для личной выгоды правителя полезнее держать подданных в страхе. Но поступать надо так, чтобы страх не перерос в ненависть. Достичь необходимой меры нетрудно, памятуя, что главное - не посягать на имущественные и личные права подданных.
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Если отвести врачей (развести силы) и перестать лечить, то вирус уйдет сам!!!!
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... и закрыть противотуберкулезные диспансеры . Надо чтобы все сидели в одной очереди к "домашнему" доктору . Жизнь не лечит ?
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Кстати, то что у пуйла или Трампа есть свои подземные бункеры с полным автономным обеспечением на долгие годы, шоб в случае чего пересидеть - это понятно, что они есть. А как дела обстоят у нас, в Украине? Есть такие подземные комплексы, где зе и его команда, как цвет нации, сможет переждать пока вирус не угомонится? ТАм еще, наверное, будет койуа для бородатой бабушки)))
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..." зе и его команда, как цвет нации"... ??? Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР - Цензор.НЕТ 5959
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ну они же так считают, наверное, а мы так, пыль под ногтями...
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забыл добавить: цвет нации - это те кто у руля, к сожалению. 73 % подтвердят... Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 8715
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Если те, 30 % которые, типа минуснулись, продолжают и дальше смотреть скотов и квартал, то они как бы находятся в режиме гибернации и не проявляют своей зебильной активности. Но в один прекрасный момент они опять могут перейти на сторону зелени...
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У нас сейчас в СНБО сидит чьмо из луганска, некто данилов. Ты мне тут на святого пастора не гони. Он бы никогда не йошкался с кацапами. И по сравнению с зебилоидами, Турчинов действительно какой никакой, но цвет)
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Кошерний обрізанець турьчіновічь - цвіт нації. Уточняйте - якої, ісраелевої?
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когда бородатая бабушка была еще "нормальной"... исскусно маскировалась, тварюка...
Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 7390

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отличный сварщик ,между прочим...не одно кацапское корыто порезал на утиль Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 6115.рекомендую
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Есть конечно - на Чернобыльской АС...Там ни один виряк не пройдет!
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это фиг его знает...вирусы на планете существовали еще тогда,когда бактерий в помине не было.собственно с них то и началась живая материя...так шо ты их радиацией зря пугаешь.они и не такое видали
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опять же, с помощью радиации вирусы могут мутировать до новых форм. Так что в Чернобыле он себя может чувствовать очень даже комфртно
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Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 8135
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У властей КНР сфальсифицированная статистика.
Их данные по развитию эпидемии не соответствуют медицинским моделям развития такого рода процессов.
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В городах Китая на карантине введен жесткий запрет выходить из квартир. Многие квартиры попросту закалачиваются и завариваются с людьми внутри.
Некоторые китайцы не выдерживают изоляции и сходят с ума. Этот китаец поджигает свою квартиру:
https://twitter.com/newkc14/status/1228838561413292037
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Сидишь такой в офисе, делаешь графики в Excel'e, а тут... коронавирус.
Тотальная дезинфекция в Китае:
https://twitter.com/CVirusOfficial/status/1228277588604473344
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Кстати, когда Порошенко начнет строить ковчег, по типу Ноя, что бы спасти своих соратников от коронавируса, то зебилов туда пускать не будут Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР - Цензор.НЕТ 797
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Партнерів по казнокрадству : свинарчуків і грановських, луценок і гонтарєвих?
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Спорное видео появилось в сети...
"Китай стал убивать людей заражённых коронавирусом" - такое описание дает его автор.
Кадры страшные: вооруженные люди, трупы, звуки стрельбы...
https://twitter.com/CVirusOfficial/status/1227957795435184140
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там написано "что все смонтировано", мол это уничтожение оппозиционеров и только, а потом смонтировали....
но люди в халатах и в масках идут с пистолетами и автоматами явно в настоящее время, даже если смонтировали видео с трупами и наложили звуки выстрелов, это не объясняет намерения людей в "защите" сейчас.
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Поржать.
В Москве блогер по имени Каромат решил пранкануть в метро, закоситв под зараженного коронавирусом, и устроил настоящую панику.
https://iz.ru/974434/video/prank-s-koronavirusom-v-metro
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Судно с зараженными, которое не пускают в порт, напоминает Лугандон, который без проверки и обеззараживая уЗеленские хотят пустить в порт...
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Кривые заболеваемости и выздоровления явно сфальсифицированы. Власти Китая явно пытаются скрыть что-то намного более страшное, чем нам говорят.
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Шизануті комуняки з багатомільйонною армією і не такі соціальні експерименти можуть зробити.
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А ты находил где нибудь инфу -что именно является причиной смерти -отек легких, сердечная недостаточность, общая интоксикация? То шо он пневмонию вызывает - и все...так что никаких фальсификаций - просто у врача было другое мнение о причине смерти Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 555
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