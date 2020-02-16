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 Общество, За рубежом
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Все про:Донецк (6066) Найем (514) Мюнхен (133) Асеев (30)

 Каждую минуту, пока мы здесь, в центре моего Донецка кого-то жестко пытают, - освобожденный журналист Асеев в Мюнхене

Бывший политзаключенный "ДНР" Станислав Асеев выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где рассказал о бесчеловечном обращении с заключенными со стороны боевиков.

Его слова опубликовал заместитель председателя "Укроборонпрома", экс-нардеп Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, оно (выступление. - Ред.) предельно точно передает всю абсурдность геополитической оттепели в отношении России на фоне открытого, наглого и варварского оскала Кремля на Востоке Украины", - отметил Найем.

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Далее он привел текст речи Станислава Асеева:

"В 2012 году мой родной город Донецк встречал Чемпионат Европы по футболу с новым аэропортом, новым железнодорожным вокзалом и стадионом.

Сейчас, в 2020 году, этого всего в Донецке нет.

Но есть кое-что другое. Прямо в центре города действует спецтюрьма МГБ, которая называется "Изоляция". Собственно там я находился 28 месяцев своего плена. И именно это место дает очень четкое понимание, с чем мы имеем дело, когда говорим о нашей войне сегодня.

На самом деле мы имеем дело не совсем с российской агрессией, когда - как это было когда-то - Москва смотрела на мою страну, как на неплохую загородную дачу. Сегодня мы имеем дело с чем-то, что вообще не имеет отношения к войне.

Ибо если заставляешь пожилую женщину заползать под нары только за то, что она подошла к немного открытому окну, или когда ты ночью заставляешь взрослого человека, мужчину, лаять, как собака, просто потому, что тебе так хочется … это уже не совсем война. Это уже о том, ты вообще человек или нет.

Я говорю это не для того, чтобы вызвать у вас сочувствие. Мне сочувствия не нужны. Сочувствие нужны тем, кто до сих пор находится в "Изоляции". Я рассказываю это для того, чтобы, когда мы будем вести переговоры с Российской Федерацией о наших территориях, мы четко понимали, что речь не идет о границе или экономике, хотя это очень важные составляющие.

Речь идет о свободе в самом высоком смысле этого слова, что не может быть предметом торгов!

И когда некоторые наши западные коллеги не понимают этого, потому что чувствуют себя в безопасности благодаря тысячам гробов моих сограждан, то мы, украинцы, не вправе об этом забывать! Ведь каждую минуту, прямо сейчас, пока я выступаю в этой светлой комнате в невероятном окружении - просто сейчас в центре моего Донецка кого жестко и не по-человечески пытают.

И это именно тот "Колокол, который звонит по каждому"".

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Каждую минуту, пока мы здесь, в центре моего Донецка кого-то жестко пытают, - освобожденный журналист Асеев в Мюнхене 01
Каждую минуту, пока мы здесь, в центре моего Донецка кого-то жестко пытают, - освобожденный журналист Асеев в Мюнхене 02

Источник: https://censor.net.ua/n3175987
 
   
 Топ комментарии
 
Не переживай...зеленое стадо работает над тем что бы народная милиция...и народное мгб могли пытать не только в центре донецка...но и в центре киева...
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Те что козацького роду в окопах на нуле, но их 2 - 3%, а 73% скорее какого то другого рода, это можно судить по национальности выбранного ими Президента.
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Сивохе с Ермаком это расскажи, а Европа где то там, за горизонтом...
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Ми не знаємо і 1% правди того, що проходить в Лугандонах. Скільки тисяч знищено там українських патріотів. І реально нічого зробити не можемо. Хоча у України є ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ СПЕЦНАЗОВЦІВ. Але в УКраїни є і міротворрєц Зейло.
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А что, собсна, не так? Кричали же: "путен введи". Вот он им и ввел. По самые помидоры Каждую минуту, пока мы здесь, в центре моего Донецка кого-то жестко пытают, - освобожденный журналист Асеев в Мюнхене - Цензор.НЕТ 8010
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оч. трудный вопрос, Пол. Я экстраполирую ситуацию на Харьков, который тоже из штанов выпрыгивал и принимал колонны рускава скота из белгородских и курских ипеней. А апогеем было "голосовпние" за "ХеНэЕр" под памятником членину... харьковский Майдан ставили на колени, дубасили ногами, пропускали сквозь колонну... мишаЙопкин с жидомГепой стояли на трибуне с ленточками аквафреш и ратовали за рюзьке мир... и только благодаря Полтораку и винницким хлопцам ситуацию удалось привести в норму. Гепа не сел. МишаЙопкин не сел, Членина повалили, кричалку про ***** сочинили. Харьков остался украинским, но настоооолько ватным, шо нн передать... взять, хотя бы эту НУА, якобы академию кацапской шмоньки Астаховой - кузницу ватных кадров и вотчину рюзьке мира... а другие очаги... ой, шо вы... я к чему, Пол: Донецк тоже майданил. И было там сопротивление. Но у кого-то руки не дошли или кишка тонкой оказалась подавить рашизм на бамбасе... очень неоднозначная ситуация... и сегодня мы все, Пол, в зоне риска. Ведь очень скоро может статься так, что выехавшие счастливчики скажут про нас то же самое, что мы сегодня про бамбас...
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Им пох, у них "риал политик". И посмотри еще, кто речь Асеева опубликовал: предатель Наем. Тот самый, который топил за Зеленского. А теперь нам рассказывает про "предательский план". Еще один пример "риал политик", решил, подонок, подстраховаться. Разложить яйца по разным корзинам. Найем, тебе 300 тысяч зарплаты от зели в горле не застряют?
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разве что выразят озабоченность...
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Замітили, за час правління Зє жодного нещасного випадку з подібними до Гіви й Моторолли.
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Секторальные разведения, совместные патрулирования, теперь так...
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Если их пытают, то душу й тіло хай положать за свою свободу, і покажуть шо вони браття козацького роду
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Те что козацького роду в окопах на нуле, но их 2 - 3%, а 73% скорее какого то другого рода, это можно судить по национальности выбранного ими Президента.
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показали так, шо великая нация доси репу чухает Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 3550
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Сивохе с Ермаком это расскажи, а Европа где то там, за горизонтом...
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вони ж цю фуйню і хочуть запхати в Україну. Потрібна стіна, кордон переселення бажаючих жити в Україні і відрізати ВСЕ. Ніяких переходів, води, електрики. Почекаємо 50-100 років.
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раша вписывает в историю лугандон и не только его, как новый круг ада.
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Если не совсем российская агрессия, то надо присоединить Украину к Лугандону?
Может уже - гражданская война, а не агрессия паРаши "как это было когда-то"?
С какой целью эта речь?
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Не переживай...зеленое стадо работает над тем что бы народная милиция...и народное мгб могли пытать не только в центре донецка...но и в центре киева...
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Зеленое стадо вообще ни над чем не работает. У них план за один срок распродать всю Украину с землей, портами, недрами и свалить на землю обетованную.
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И оставить проблемы с орками внутри Украины, вплоть до гражданской войны...
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к сожалению многие об этом забыли, а некоторые даже и не знали, как в нашем, не побоюсь этого слова, правительстве, так и во многих западных, ослепленных невиданными щедрыми подношениями со стороны хитрого, коварного и беспринципного врага..., ради денег западные политики готовы забыть и про ответственность, и про права человека и даже про свою безопасность...
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Поэтому надо их заставить отдать пленых, а не идти на бесконечные уступки😡 Перекрыть полностью собщение ,закрыть пункты пропуска,и весь товарооборот😐 Перекрыть подачу воды ,электричества😡
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У Сивухи другие планы - примирение, пенсии, фонд по восстановлению и пр.
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Электричество у них давно уже свое...там несколько тец осталось....воду перекрыть можно только если оставить без воды большую часть подконтрольных территорий донецкой области....товарооборота легального нет давным давно....
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Какой то циничный подход.
Каждую минуту кто-то погибает в автомобильной аварии.
Каждую минуту кто-то умирает от наркотиков.
Каждую минуту кто-то кого-то насилует.
Каждую минуту у кого-то не хватает пенсии.
Каждую минуту кто-то совершает самоубийство.
Каждую минуту кто-то кого-то грабит (особенно в Украине - так это каждую секунду).
Не морочте людям головы пустыми идеями.
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каждые две минуты численность населения Украины уменьшается на одного человека.
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"спасибо" пытру Вальцману и Когану дурчинову за то что продали Донецк путену
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Модератор, не удаляйте его пост, надо электорату всё время напоминать - благодаря каким "аргументам" был сделан выбор.
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Зате ж тепер дамбасітам дозволяють гаваріть на язикє, а не на бендеравскай мовє. Що просили, те і отримали. Просіть і буде дано вам.(Біблія)

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Янелох з єрмаком, пристайкою та аваковим, тих, хто займається тортурами, планують набирати на роботу в силові структури. Будуть працювати "громадськими поліцейськими"
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Ні вони підраховують, яка кількість даунецьких тероростів для їх власної безпеки повинні служити в полку охорони президента, та в бригаді охорони Генштабу ЗСУ.
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готовятся к совместному патрулированию...тренируются...
и был бы сарказм...да на правду жизни начинает смахивать...хоть и бредом кажется(((
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Хорватія спершу провела наступ і відбила всі втрачені території. Далі, патрулювання робилось за етнічним принципом (хорвати та серби), причому зовсім не обов'язково то були серби - учасники війни. Для початку хорвати визволили свою територію, операція Олуя, по друге вони ніколи спільно з четниками нічого не охороняли та не патрулювали.Пристайко - це не неосвічена Новосад, не темна у питаннях медицини Скалецька, він знає, як воно було у Хорватії. Знає - і все рівно робить такі заяви. Навіщо? Кого наші керівники намагаються обдурити, нас чи самих себе?
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Да наградит вместе с Сивохой и Ермаком памятники поставит вместо Тарасу Шевченко. Ведь Вам в Украине какая разница под каким памятником стоять
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А я совсем не возражаю против памятника сивухе. Как тебе такое предложение- живьем закопать эту тушу по пояс и бронзовой краской покрыть? Как по мне, то должно оччччень нарядненько получится!
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террор и массовые убийства на оккупированной территории продолжаются
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Зелена влада планує поширити цей досвід на всю територію України. Наділити терористів владою. Щоб вони, на законних підставах, "перевиховували" непокірних українців
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Пожалів вовк кобилу - зоставив хвіст та гриву. От же який добрий - а міг би й з'їсти (не зміг-би - подавився б).Так і в цьому випадку.
Такий же говнокомандувач до бою не годен.
Отже, щоб не тортували - треба здатися. І альтернативи Мінську немає не тому, що її нема, а тому що замість командира - віслюк. Тут вже не тільки ви, а й увесь світ вам впевнено й розумно каже - у вас альтернативи нема, окрім як з віслюком на галявині траву жувати. Взагалі без альтернативи. Ось вам стойло, сіно - беріть приклад з командира.
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Не куй было под украинскую технику с иконами и аквафрегами брасаться. Теперь лугандоны жрите не подавитесь
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К концу этого года они будут пытать не только в центре Киева, но и писать в Раде вам законы! Бубочка очень постарается. Выборы уже в октябре!
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Ааааааааааааааааааааааааа! Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 8762 Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 3068 Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 3068 Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 3068
Слуга народа: ватный съезд зеленой пакости.

https://www.youtube.com/watch?v=OjzmcbBYfbs

ЭТО ДНО?!
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Руске мир приближается,пионэр Бубочка верен клятве,скоро это все будет и у нас.
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Що заслуговують, те і мають. Хто їм дохтур?

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А вони, зробивши брезклі обличчя, послухають Асєєва і спокійно підуть каву з кацапами пити. Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 9841
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