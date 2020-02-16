 Оккупанты РФ вчера 10 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил пять обстрелов позиций украинских защитников:
- рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 мм (12 мин);
- неподалеку от Красногоровки – из противотанкового ракетного комплекса;
- в районе населенного пункта Павлополь – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Широкино – из миномета калибра 82 мм (две мины), а также из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- рядом с Травневым – из миномета калибра 82 мм (пять мин), из станкового противотанкового гранатомета (восемь выстрелов), а также из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- трижды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов (34 мины);
- вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
15 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.
За текущие сутки потерь также нет.
Ни одного. Вчи нарєчіє.
им еще с сепарами границу патрулировать, а потом - Киев и всю малороссиию...
"німі на панщіну ідуть та дітачок своїх ведуть"