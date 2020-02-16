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Все про:война (3728) обстрел (8692) Донбасс (20678) операция Объединенных сил (2079)

 Оккупанты РФ вчера 10 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет

В течение прошлых суток, 15 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил пять обстрелов позиций украинских защитников:

- рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 мм (12 мин);
- неподалеку от Красногоровки – из противотанкового ракетного комплекса;
- в районе населенного пункта Павлополь – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Широкино – из миномета калибра 82 мм (две мины), а также из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Пять вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- рядом с Травневым – из миномета калибра 82 мм (пять мин), из станкового противотанкового гранатомета (восемь выстрелов), а также из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- трижды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов (34 мины);
- вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

15 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.

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С начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь также нет.

Оккупанты РФ вчера 10 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет 01
Оккупанты РФ вчера 10 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3175985
 
 
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Когда в твой город заходит руССкий мир во всей своей «миролюбивости
Оккупанты РФ вчера 10 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет - Цензор.НЕТ 8681
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Когда в твой город заходит руССкий мир во всей своей «миролюбивости
Оккупанты РФ вчера 10 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет - Цензор.НЕТ 8681
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Скоро таке по всій території України.
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Тобто росіяни плюють на новий Мюнхенський зговір.
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так они и скажут о потерях.
им еще с сепарами границу патрулировать, а потом - Киев и всю малороссиию...
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Так, сєпари вимагають дозволу патрулювати всю Україну. Щоб бачити що в Львові не кривдять русскоязичних і ніхто не ходить з прапорами України.
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Ну ,что пора уже извиняться перед лугандонией ?Даешь совместное патрулирование !
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обстреляли и наши пошли к ним в патруль, наполнять обменный фонд..
"німі на панщіну ідуть та дітачок своїх ведуть"
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Цікаво, скільки рогатих бошок знесли рогатим цією цяцькою?)))
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най наші... бавляться!....а роги і ратиці пізніш порахуємо)))
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Зелемойский даст ответочку,чувак сказал,чувак не стреляет
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Турки бьют в сирийском Идлибе путинских баранов уже сотнями
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Так тож турки, у них есть Президент.
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Коли вже там патрулювання буде разом з ними?
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Оце і є справжні "перемоги" презЕдента, який відповідає за зовнішню політику і армію. Сором в Мюнхені, якого Україна ще ніколи не знала, і, відповідно, "миролюбіє" на фронті. Визнання війни громадянською і відведення державних війсь при постійних сепаратистських обстрілах
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Вы все президенты раз избрали Осла Оманского все ослята , даже те кто не ходил на выборы
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В бюлетні, окрім цього юди, був ще один кандидат. Який боровся з ворогам і перемагав
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Щоб ото ответка прилитіла цім виродкам та і на расію кляту теж!!!!
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Говнокомандующий дал приказ один нарид не стрелять
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в нас є ще третя сила... хоча при вислюку її можуть "прибрати"(((
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Будущий патруль Киева и Львова и воспитатель Ваших детей
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Доизбирались патриоты. Как Вас в одиночку как и 350 лет розвела Московия. Главное не стрелять и не Порошенко сказал Осел Оманский на канале Г+Г. Каждый захотел быть гетьманом-президентом, а остались с Ослом Оманским ослятами. Когда уже сепари совместно с мокшанами Ваш Киёв и Львов патрулировать будут по разработанному закону Сивохи и агента ФСБ Ермака. ???? Главное не стрелять в сепаров и наемников из мокшанских болот это же Ваши братья один нарид.
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то не патріоти були, а віслюки тупорилі!!!!
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