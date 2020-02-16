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Все про:Европа (1149) Россия (74949) Крамп-Карренбауэр (9)

 Страны Запада испытывают все более сильное недружественное давление со стороны России, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр

Российская Федерация гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства.

Об этом министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в речи на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотелось бы, чтобы Германия, Европа в целом следовали своим курсом, отстаивали собственные интересы. И здесь речь не идет лишь о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией, которая гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии", - сказала глава Бундесвера.

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Запад, подчеркнула она, - это не географическое направление, это - идея свободного общества, прав человека, верховенства права, разделения ответственности, партнерского международного порядка.

Крамп-Карренбауэр отметила, что западным идеалам сегодня бросают вызов не только "идеологически", но и вполне конкретно: "Противники идеи Запада способны действовать. У противников идеи Запада есть желание действовать, в том числе, используя военную силу".

По словам политика-консерватора, эта идея сегодня подвергается нападкам не только на бумаге и в речах. На нее наступают на практике. В качестве примера она привела незаконную оккупацию Крыма, атаки исламистского терроризма, войну в Сирии и распространение ядерного оружия.

А что тем временем делает Запад? По мнению Крамп-Карренбауэр, он описывает свою слабость, комментирует действия других и жалуется.

"Это не является задачей европейцев. Мы должны сделать что-то конкретное ради нашей безопасности", - призвала министр.

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Немцы, по ее мнению, делают для безопасности и предотвращения кризисов много - но недостаточно. Европа, Германия должны развить в себе больше способности и воли к действию.

"Мы твердо стоим на стороне свободы, права, демократии и разделения полномочий, мы за многосторонность и свободную справедливую торговлю и открытость общества. Мы, немцы и европейцы, должны, можем и хотим делать больший вклад в международную политику", - заверила Крамп-Карренбауэр.

Источник: https://censor.net.ua/n3175981
 
 
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Камасутра..
Нагибают??
Вы же паРашке с колен подниматься помогали!

😁
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Ну хоч не всi в Бундестазі мастурбують на плішивого карлика ....
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..потихоньку доходить стало...врежьте санкциями по ушам ослиным недомерку кремлевскому, да так чтобы копыта ишак этот откинул...
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Европейские идиоты, однажды они проснутся и телеящик им сообщит, что половина （или больше）коммерческой недвижимости, банков, энергомощностей, крупных производственных компаний уже давно скуплены россиянами, а идиоты будут выражать свои "озабоченности" и "взволнованности". Либеральные "ценности"；за балачками о их защите идиоты стали неспособны их защищать от медведя в шапке-ушанке и муслимов-"беженцев" с Востока.
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А Штайнмайер -- шо, который Президент, грит: В Германии есть Идея Пацифизма!
...и шо теперь между ними делать?
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А Северный Поток, это, между прочим, тоже один из приёмов гибридной войны.
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