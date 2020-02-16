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 Политика Украины
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Все про:Восточное партнерство (130) Грузия (3666) МИД (5286) Молдова (1064) Евросоюз (12782)

 Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть важности надлежащей финансовой поддержки региона "Восточного партнерства".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, на полях Мюнхенской безопасности конференции министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к членам Европейской Комиссии о важности надлежащей финансовой поддержки региона "Восточного партнерства" в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-27 годы, формирование которой сейчас идет в институтах Евросоюза.

Главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдовой в процессе европейской интеграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - приоритетный партнер в "Восточном партнерстве", - глава МИД Эстонии Рейнсалу

В этом контексте министры отметили важность предусмотреть в "Многолетней финансовой перспективе" увеличение ресурсов на нужды государств-участниц "Восточного партнерства", которая будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3175976
 
 
 Топ комментарии
 
прям как то стыдно за страну. звучит так, будто бомж возле церкви пару гривен просит
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прям как то стыдно за страну. звучит так, будто бомж возле церкви пару гривен просит
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Je n'ai pas mangé depuis six jours) - крылатая фраза, произнесенная Кисой (12 табуреток- кто не в курсе как Стрелок)
😁
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нихрена себе, наголосовали себе там всяких додонов, зебилов и теперь ещё и денег просит, банан вам, прикольно будите лакомиться тем что есть.
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...эуропа ржет над выбором этих народов...последствия чернобыля так моск зацепили или вирус какой новый заглотили где.... это ж надо так нагаласавать было... Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД - Цензор.НЕТ 4633 Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД - Цензор.НЕТ 7183 ..еще и денег истребовать решили.. Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД - Цензор.НЕТ 4633..
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Зачем Украине партнерство с ЕС. Завтра ЗЕлупа будет вместе с росийскими террористами Киев патрулировать. В Молдове та же х***ня. До сих пор финансируют и сотрудничают с росийскими окупантами.
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