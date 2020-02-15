EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  371  15
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1286) Иран (882) расследование (2673)

 Иран готов сотрудничать с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ, - Зариф

В Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе в Иране.

Как сообщается на сайте МИД Исламской Республики Иран, на встрече глава ведомства Мухаммед Джавад Зариф обменялся мнениями о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента, подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и необходимость избегать политизации вопроса, передает Цензор.НЕТ.

Он также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной в целях расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция предложила провести расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Пристайко

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3175975
 
 
 Топ комментарии
 
...следы подчистили с помощью *уйла, калым за молчание получили и готовы теперь...*уйлисты и стреляли с этого Тора. чалмоносцам никто бы их не доверил.. Иран готов сотрудничать с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ, - Зариф - Цензор.НЕТ 2056..
 показать весь комментарий
 
иран должен отвечать, а не выпендриваться)) сотрудничать оно готово))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Иран готов сотрудничать с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ, - Зариф

Проснулся, ****. На Востоке всё делается медленно.
 показать весь комментарий
 
Та ніхто не хоче тим займатися в Україні. Клоуни косять бабло, на вихідних п'ють як упороті. Лишайте ящики собі, а то ********* з п'яну. Як їх перевішаємо - то передасте.
 показать весь комментарий
 
...следы подчистили с помощью *уйла, калым за молчание получили и готовы теперь...*уйлисты и стреляли с этого Тора. чалмоносцам никто бы их не доверил.. Иран готов сотрудничать с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ, - Зариф - Цензор.НЕТ 2056..
 показать весь комментарий
 
 
кацапа выползла. думает, что модеры дрыхнут... Іран готовий співпрацювати з Україною в розслідуванні катастрофи літака МАУ, - Заріф - Цензор.НЕТ 9871
 показать весь комментарий
 
уже не помню. оно такое тупое, что в памяти следа не оставляет.
 показать весь комментарий
 
Отдайте ящики, пид...расы. Все. Больше никакого сотрудничества.
 показать весь комментарий
 
иран должен отвечать, а не выпендриваться)) сотрудничать оно готово))
 показать весь комментарий
 
 
Да какая разница будет расследование или нет. Х*** с ним с тем Бениным самолетом. С такой властью скоро и Украины не будет не то что самолета
 показать весь комментарий
 
Говорять наче головне зЄблокоманлуюче хоче відмінити вітання "слава Україні" в армії?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх