 При создании совместных патрулей Украины, ОБСЕ и ОРДЛО на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии, - Пристайко

Об этом в Мюнхене заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии - как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы", - сказал Пристайко.
Он добавил, что идея совместных патрулей обсуждалась с начала Минского процесса. И эта тема всегда вызывает очень живое обсуждение - насколько можно допустить наемников РФ к участию в этих патрулях.
Глава МИД также прокомментировал ситуацию с разведением сил на Донбассе.
"Разведение должно помочь психологически уменьшить количество обстрелов... Есть идея, что если люди не видят друг друга в прицел, они со временем теряют агрессивность. Хотя это спорно... Это один из методов развести постепенно. Но мы решили разводить не кусочками, а секторами, начиная с юга", - сказал Пристайко.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.
З такими темпами до осені ВСУ під Львовом стоятимуть. Вітаю вас у Малоросії.
Как добробатовцев гонять за патрон в кармане так тут как тут а тут прямая слача а то ипредательство так никого и не слышно как будто так и нужно
так КГБ пробало СССР, так и СБУ сдаст Украину - просто шевроны перешьют на кацапские и перейдут на языг..
Так що сядь і не дзявули тепер.
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Теоретично можна багато чого обговорювати. І заради інтересів своєї сторони - напейсати в документах багато хмуйні. Зовсім не збираючись її виконувати.
А вас, ****** слуги, аж свербоковбасить - ВИКОНУВАТИ! Якнайшвидше! Те, що раніше було на папері - в турборежимі в життя! Аби кацапам та ордлятині сподобалось!
Вилупки, мля. Щоб ваші могили зуями поросли.