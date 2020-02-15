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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3923) Донбасс (20667) Пристайко (391) Мюнхен (99)

 При создании совместных патрулей Украины, ОБСЕ и ОРДЛО на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии, - Пристайко

В процессе обсуждения идеи создания совместных патрулей на Донбассе - при участии представителей Украины, ОБСЕ и временно оккупированных территорий - будет учитываться опыт Хорватии.

Об этом в Мюнхене заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии - как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы", - сказал Пристайко.

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Он добавил, что идея совместных патрулей обсуждалась с начала Минского процесса. И эта тема всегда вызывает очень живое обсуждение - насколько можно допустить наемников РФ к участию в этих патрулях.

Глава МИД также прокомментировал ситуацию с разведением сил на Донбассе.

"Разведение должно помочь психологически уменьшить количество обстрелов... Есть идея, что если люди не видят друг друга в прицел, они со временем теряют агрессивность. Хотя это спорно... Это один из методов развести постепенно. Но мы решили разводить не кусочками, а секторами, начиная с юга", - сказал Пристайко.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175974
 
 
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Ну от і все. Все вирішено, нас поставили перед фактом.
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Оцените изящество с которым зелёная банда признала **.. ОРДЛО!
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мы решили разводить не кусочками, а секторами, начиная с юга", - сказал Пристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3175974
З такими темпами до осені ВСУ під Львовом стоятимуть. Вітаю вас у Малоросії.
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Терористи мають бути знищені, це єдиний реальний сценарій припинення війни!
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Бубочка тебе не чує, тому ще раз підтримай його на виборах.
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За яким законодавством буде функціонувати цей кордон? Паспорти днр і лнр' 'приветствуются'?
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Скоро моторылы из бамбаса будут патрулировать Киев.
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_Не слишком удачное фото выбрал. Многие могут не вкурить что это гитлеровец. Надо фото гитлера или кгого-то с хорошо видимой свастикой.
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Ну и где наше СБУ
Как добробатовцев гонять за патрон в кармане так тут как тут а тут прямая слача а то ипредательство так никого и не слышно как будто так и нужно
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это традиция на постсовке..
так КГБ пробало СССР, так и СБУ сдаст Украину - просто шевроны перешьют на кацапские и перейдут на языг..
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Правильно, зелєнінці, легалізуйте рашистських найманців. Замість того щоб змусити окупанта забезпечувати захоплені території, відповідно до Гаазької і Женевської конвенцій
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Ти ж за ЗЕ! голосував, чудо з гучним ніком.
Так що сядь і не дзявули тепер.
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А давайте звільнимо серійних вбивць і будемо патрулювати родичів жертв, яких вбили такі злочинці.🙄 Чому нема розуміння у зебілів щодо свого вибору?
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Яка різниця між кусочками і секторами?
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не нужно там Украинских погранцов, перестреляют нафиг ватникоа...вместо них -бригаду Уханьского спецназа пригласить, там такие спецы есть по охране особо важных гос. обьектов есть, что порядок вмиг наведут...мир и покой наступит быстрее, чем годовщина правления зеленого президента нашего..лишь бы Китай не отказал....
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Он добавил, что идея совместных патрулей обсуждалась с начала Минского процесса.

...
Теоретично можна багато чого обговорювати. І заради інтересів своєї сторони - напейсати в документах багато хмуйні. Зовсім не збираючись її виконувати.
А вас, ****** слуги, аж свербоковбасить - ВИКОНУВАТИ! Якнайшвидше! Те, що раніше було на папері - в турборежимі в життя! Аби кацапам та ордлятині сподобалось!
Вилупки, мля. Щоб ваші могили зуями поросли.
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Я не понял, что мелет своим языком этот человек?! Мне показалось, что он болтает о каком-то уже давно решенном деле! О свершившемся факте! От это да! Мюнхен, значит. Неужто история повторяется?
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Нарід поміняв її на СССР 2.0, дешевий газ, Пушкіна і Жіріновского.
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Жалко Моторола и Гиви не дожили. Сейчас бы патрулировали Киев. А то и с депутатскими значками писали бы законы для укропов.
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