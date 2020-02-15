 Скандальные "12 шагов" вернули на сайт Мюнхенской конференции. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.
В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".
В этот же день документ удалили с сайта.
В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.
ермачина это известный предатель и козлоагент. и он не скрывает этого.
Втішає лише те, що не голосував за ту жидозелебенську шоблу!
І сьогодні воно прокувікало про спільне патрулювання кордону. От і вернули. Це - абсолютно логічно. Там же не дебіли, як в Україні, яким зе-кодло заливає в очі і у вуха окрему субстанцію, від якої піпл в екстазі. Бачать, що влада капітулює і здає все рашці, то для чого і кому та Україна здалася в Європі і світі.
А ПП якраз розказував, що на Заході спантеличені і кажуть, що готові підтримувати Україну, але, якщо вона не чинить спротив, то вони не розуміють, чому замість України боротися з рашкою повинні вони.
Все вже давно чітко і добре видно. Бачити не хоче тільки зе-біомаса і решта свідомих зрадників та ворогів України і її державності в Україні, проститути-"націоналісти", писаки від журналістики і т.д.
Ось:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
Також є форуми, я чула від наших: Квебек
https://forum.chemodan.com.ua/forum/56-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
Там же про решту Канади?
https://forum.chemodan.com.ua/forum/6-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
Подається аплікація - потім кілька етапів, співбесіда, медогляд і віза з зазначенням дати, до якої треба ступити на канадську землю. Співбесіда в посольстві у Києві, медогляд теж там (вони кажуть - де). У Львові ніби теж можна щось пройти ... не впевнена.
Тут наших хлопців-айтішніків багато.
Це - наш монреальський форум.
https://forum.monua.ca/
как меня все тут задрало за этот неполный год. вы не представляете.....
Я писала тут, що кілька місяців настроювала себе перед поїздкою додому (з квітня до вересня), бо мені було дико після цих "виборів".
Рішення кожен мусить прийняти сам, я їхати з України дуже не хотіла і постійно збиралася вернутися.
Можна боротися, але як подивишся, скільки оцього, перепрошую, бидла, якому нічого не потрібно - то, чесно, опускаються руки.
Мені теж боляче неймовірно - дивитися на це все, відстань ні до чого.
А я сам також думаю куди б виїхати. Тільки мене не останній рік задовбав, а з травня 2014 року, коли до влади прийшов Порох і замість того, щоб розпочати реформи все почалось по колу (загалом від засновника ПР я іншого і не очікував). А збираюсь спробувати Литву, вона ближче і адаптація там може пройти швидше, хоча литовську геть не знаю на відміну від французької чи англійської.
Соавтор пророссийского мюнхенского плана капитуляции Украины - " Це що за істоти? Якихось два сепара від України. Хто їх уповноважив?
ШотваРіцца@dneprlena 11 ч
Василь Філіпчук https://www.facebook.com/vasyl.filipchuk.7/posts/10212679265816773
привітати в коментарях не можна, вони відважно закриті, тегати теж не можна, проте можна привітати на фб-сторінці Міжнародний Центр Перспективних Досліджень - МЦПД
ШотваРіцца@dneprlena
Олександр Чалий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
2004-2006 віце-президент в Індустріальний союз Донбасу. 2006-2008 заст.гол.Секретаріату Президента України співзасновник ГОшечкі "ІНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ"
ШотваРіцца@dneprlena 11 ч
"директором" того ж таки "інституту" глобальних трансформацій є Олексій Семеній (насправді - ні, то є ГОшечка)
ШотваРіцца@dneprlena 2 ч
виходить так, що документ приховали на сайті конференції тільки на термін, коли бубочЬка говоріла ротом? шоби нє била нєудобних вапросав? і да, присутність ПП теж було для бубачЬкі - жах як нєудобно
Чего прицепились к шестеркам? Какая разница кто они? Решение принимали не они и не на Украине, а Трамп, в Берлине итд..... Украина надоела Западу, её б/м вежливо просят решать свои проблемы самостоятельно.
Вдруг оказалось, что Украина войну проиграла..... вдруг для Украины.
И просчеты эти заключаются в сотрудничестве с Венецианской комиссией, которая фактически стала надгосударственным органом Украины и благодаря решениям которой по украинским законам Украина ослабла настолько, что россия воспользовалась этим и без труда аннексировала Крым. Просчеты украинской власти в том, что Украине постоянно навязываются враждебные украинцам иностранные европейские порядки.
Неудивительно, что теперь дошло до того, что с помощью вот таких документов над Украиной и украинцами иностранцы фактически издеваются, дошло до того, что по сути иностранцы заменяют в Украине украинскую власть.
Не заменяют, а уже пару лет заменили. Почитайте о боданиях премьер-министра Гройсмана и его подчиненного Коболева в 2017-18.
Кстати, меня реально умиляет п. 12 из этих "шагов", в котором черным по белому записано, что "современную идентификацию украинцев" будут определять Россия и окружающие её страны, видимо, Венгрия, Польша, Румыния, Беларусь и ещё кто-то. Но, в основном, Россия.
Это значит, что вам, украинцы, отказано в самоидентификации, а кто вы есть - вам объяснят другие. И принудят этими, не пойми кем, быть.
Зеленскому, кстати, и его подельникам на это глубоко насрать.
Если бы среди украинцев было больше думающих головой, то не было бы позора Украины 21 го апреля.
Такої ганьби не було з часів яніка.
Зелена влада смачно плюнула в обличчя українських захисників.
Pavlo Klimkin
@PavloKlimkin
·12 ч
Ще раз: "мюнхенський план" не є базовою стратегією Кремля. Він про створення з України буферу між Росією та Заходом за домовленості РФ та ЄС з контрольними пакетами Росії у всьому: від Донбасу до торгівлі. Домовленість спільна, керування російське. Шляху до ЄС та НАТО не буде
предлагают провести лоботомию украинцам, что бы сделать их овощами не раздражающих их соседей...
Досмеялись, зебилептики? Доржались, приколисты *******...
а как активно многие этому помогали ))))
Двадцать лет страной правят абынеюлькы.
свежий перечень кремлевских консерв...
свежий пример: в моем городе в школах обьявили карантин изза гриппа.
Каждый день прохожу мимо частного трехэтажного детского центра-- и там детей битком: играют, бегают, прыгают.......
Тысячи детей каждый день ...
вопрос к властям: почему школы закрывают на карантин а такого типа учреждения работают на полную катушку?
вопрос к родителям: в городе эпидемия гриппа, неужели ребенка не страшно подвергать риску заразиться ?
это очентьь похоже как 73% выбрали себе президента. Закрыв глаза и ни о чем не думая...
на авось.... ((