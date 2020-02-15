 Украинские легкоатлетки Магучих и Бех-Романчук стали победительницами турнира в Шотландии, - НОК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, Магучих с результатом 1.93 м завоевала золото в прыжках в высоту, а вместе с тем выиграла и всю серию World Athletics Indoor Tour в своей дисциплине.

Бех-Романчук стала первой в прыжках в длину (6.90 м).

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