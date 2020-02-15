 Украинские легкоатлетки Магучих и Бех-Романчук стали победительницами турнира в Шотландии, - НОК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, Магучих с результатом 1.93 м завоевала золото в прыжках в высоту, а вместе с тем выиграла и всю серию World Athletics Indoor Tour в своей дисциплине.
Бех-Романчук стала первой в прыжках в длину (6.90 м).
Норвегия отказалась от консультаций с Россией по Шпицбергену.
Норвегия отказалась от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. Об этом порталу High North News сообщил заместитель главы норвежского МИД Аудун Халворсен. «Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то граждане России или российские компании. Тем не менее Норвегия не консультируется с другими государствами по поводу суверенитета на какой-либо части норвежской территории», - сказал Халворсен.»
А почєму, так спокойно увєрєнно разговаріваєт Норвєгія, с азєопамі?
А потому, что Норвегія в НАТО.
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