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 Украинские легкоатлетки Магучих и Бех-Романчук стали победительницами турнира в Шотландии, - НОК

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук победили на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, Магучих с результатом 1.93 м завоевала золото в прыжках в высоту, а вместе с тем выиграла и всю серию World Athletics Indoor Tour в своей дисциплине.

Бех-Романчук стала первой в прыжках в длину (6.90 м).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Бех-Романчук победила в прыжках в длину на турнире в Польше и установила рекорд сезона

Украинские легкоатлетки Магучих и Бех-Романчук стали победительницами турнира в Шотландии, - НОК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175972
 
   
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«15 февраля 2020.
Норвегия отказалась от консультаций с Россией по Шпицбергену.
Норвегия отказалась от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. Об этом порталу High North News сообщил заместитель главы норвежского МИД Аудун Халворсен. «Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то граждане России или российские компании. Тем не менее Норвегия не консультируется с другими государствами по поводу суверенитета на какой-либо части норвежской территории», - сказал Халворсен.»
А почєму, так спокойно увєрєнно разговаріваєт Норвєгія, с азєопамі?
А потому, что Норвегія в НАТО.
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