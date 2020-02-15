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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3923) минские соглашения (2748) Мюнхен (99)

 Минские соглашения были подписаны в определенных условиях, и лучше их нет на данный момент, - председатель ОБСЕ Рама

Минские соглашения не оптимальные, но лучше на данный момент не существует.

Такое мнение высказал председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Должен повторить то, что уже было сказано, что благодаря президенту и новому правительству в Киеве есть улучшение в плане установления контактов, попыток продвижения вперед в плане имплементации Минских соглашений, которые могут не быть замечательными, и они не являются замечательными, но это соглашение, подписанное в определенных условиях, и лучше их нет на данный момент", - сказал он, выступая на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

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Также он рассказал о своих впечатлениях от недавнего визита на Донбасс.

"У меня была привилегия посетить президента Зеленского и украинские власти в Киеве. Также я посетил территорию Станицы Луганской, и я бы хотел пригласить всех немецких крайне правых избирателей увидеть, какой может быть жизнь, во время как мы жалуемся, как нам плохо в этом Берлине. Это настоящий апокалипсис сейчас, когда тысячам и тысячам людей приходится пересекать этот мост", - рассказал он.

Также Рама отметил, что несмотря на переговоры в нормандском формате, боевые действия на Донбассе продолжаются, и есть десятки несчастных случаев.

"Хочу привлечь ваше внимание к одной вещи. Улучшение означает лучше, чем хуже. Но просто представьте: после встречи в нормандском формате было 20 тыс. инцидентов и все еще десятки, десятки несчастных случаев. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ делает хорошую работу, это единственное присутствие уважаемое и принятое обеими сторонами", - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что пока РФ будет жить в страхе быть окруженной, ситуация не улучшится.

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"До тех пор пока Россия, и это то, чему история должна была в конце концов научить нас - будет жить в страхе быть окруженной, не будет возможного конечного решения. И до тех пор пока Россия будет жить в страхе быть окруженной НАТО и ЕС, ничего не улучшится", – сказал Рама.

Источник: https://censor.net.ua/n3175971
 
 
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Только зелебобикам этого не рассказывайте. Не поймут.
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"Большое смотрится из далека" - а Мінськ найкраще із Ростова.
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И нет никаких "несчастных случаев". Есть ранения и смерти в результате агрессии Рассеи.
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Кількість обстрілів, смертей та поранень наших героїх приховуються Генштабом по прямому наказу Зєйла. Портять картинку стрімкого руху до миру зєбуїнів.
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в общем все уже поняли, что для лодырей нет лучше, чем Минские договоренности.
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лучшее-главный враг хорошего.а страшнее дурака может быть только дурак с инициативой Минские соглашения были подписаны в определенных условиях, и лучше их нет на данный момент, - председатель ОБСЕ Рама - Цензор.НЕТ 2248
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да понятно, что страшнее инициативы для Минских договоренностей нет ничего.
Минские договоренности - это ничто. Для Украины. Это де факто признание российских претензий, слабости и неправоты Украины.
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гы...только ерзает от них в основном раха...и больше всего хочет отменить их,ведь тогда нет оснований для большей части санкций Минские соглашения были подписаны в определенных условиях, и лучше их нет на данный момент, - председатель ОБСЕ Рама - Цензор.НЕТ 9336.так шо найди себе какого нить сепара,и ему вешай лапшу на уши.
ты же ведь не дурак с инициативой...ты злонамеренный вредитель.и ищешь инициативных дурачков
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А это не то ОБСЕ, которое бухает у сепаров на свадьбах и никогда и ничего не видит? Ну тогда нам ценно их мнение!
Минские соглашения были подписаны в определенных условиях, и лучше их нет на данный момент, - председатель ОБСЕ Рама - Цензор.НЕТ 4737
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На позиції ЗСУ їздить російський агент, якому допомагають генерали поліції - СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ
https://youtu.be/BKs86vEfgEY
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ОБСЕ шарага рашиста...Минские соглашения не оптимальные, но лучше на данный момент не существует.,,,Заставте рашиста вернутся к лучшим и их выполнить к Будапештским и Хельсинским бумагам...вот и лучшее и оптимальное...
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Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

😁
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