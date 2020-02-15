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 Политика Украины
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Все про:Иран (882) Франция (2184) черный ящик (52) Пристайко (391) Мюнхен (99)

 Франция предложила провести расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Пристайко

Расшифровку бортовых самописцев сбитого над Ираном самолета МАУ не будут проводить без участия украинских экспертов.

Об этом сказал журналистам глава МИД Украины Вадим Пристайко после встречи с иранским коллегой Мохаммадом-Джавадом Зарифом в Мюнхене 15 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не будет происходить открытие и считывание черных ящиков без Украины. Это то, что было четко оговорено с министром иностранных дел Ирана. Где физически это будет сделано? Там, где имеются достаточные технические возможности для того, чтобы обеспечить неповрежденное считывание всей информации. Это, например, может быть Франция, которая уже предложила свои услуги, там действительно есть оборудование и новейшее программное обеспечение", - сказал Пристайко.

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По его словам, Франция - самый обсуждаемый вариант. Сейчас "только пару стран" способны сделать все на должном уровне, ведь ящики сильно повреждены. Надо быть особенно осторожными, когда речь идет о столь чувствительном политическом подтексте, добавил Пристайко.

Он отметил, что иранская сторона утверждает, что по закону должна открыть их сама. Но им напомнили, что 30 дней было достаточно, чтобы, как записано в международных договорах, без задержки считать информацию. Если этого не было сделано, то у Ирана, очевидно, нет технических возможностей, и они должны обратиться к кому-то, у кого они есть.

Относительно суммы компенсаций, то была достигнута договоренность, что Украина возглавит процесс в переговорах с Ираном. О какой сумме будет достигнута договоренность между Украиной и Ираном, такая же сумма будет выплачена всем, включая граждан Ирана, сообщил Пристайко. Цифр он не назвал.

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также читайте: Расшифровать не можем. Они просто лежат у нас, - глава МИД Ирана Зариф о самописцах самолета МАУ

Источник: https://censor.net.ua/n3175970
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
нельзя! макрон под путей 300 %. Канада или штаты!!!
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Но им напомнили, что 30 дней было достаточно, чтобы, как записано в международных договорах, без задержки считать информацию.

Хитрые цыгане рассчитывали что-то подтереть и исправить.
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странно что ящики просто не пропали, мол Махмуд сдал на металл, или инопланетяне украли
Мокрон там нарасшифровывает ага
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Об этом сказал журналистам глава МИД Украины Вадим Пристайко после встречи с иранским коллегой Мохаммадом-Джавадом Зарифом в Мюнхене
Мюнхен, город хлебный, но дорогой... -- не нравится он мне! *)
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Мюнхен є історичним місцем не тільки для німців. Зберігли місце, де Адольф переконував німців?
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Вообще-то в Нюрнберге главные События присходили... -- до, во время и после... -- тут от меня не далеко...
Под Мюнхеном концлагерь токо остался...
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Суд і Нюрнберг теж таке місце, але ж були промови з пивом у Мюнхені.
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...где токо пиво не пьют? -- а Стадион в Нюрнберге! ...до сих пор впечатляет. Кстати -- там пива щас не купишь. ...разве что из-под полы в киосках. Я серьёзно... -- в будни. По праздникам любэ! *)
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Новости 100 лет. Пристайку нечего сказать. Все откровенно забили.
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Самолет самолетом, все понятно, ну что там нового могут найти, там что, есть записи тех кто сбивал этот самолет? Или есть там фото, кто отдавал приказ? Ну, какая там может быть тайна? Летел самолет и вдруг трах и все.
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Нового не знайдуть, але розшифровка чорного ящика дає офіційні докази для суду та можливість вимагати компенсацій після того.
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Немцам нравится жить в великой стране
Американцам нравится жить в великой стране
Это потому, что они построили для себя великую страну.

При чем без труда.

Так что или кто же мешает Украине быть великой страной?
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Ненависть малоросів до українців цьому заважає.
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Так если украинцы такие обиженные, и не хотят строить великую страну, кто или что тогда мешает малоросам построить великую Украину?
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Ображені малороси, а не українці. Малоросам не потрібна Україна, тому вони її не будують.
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А может ты не хочешь. Может ты как Зеленский - дорваться, своровать и сбежать?
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Якби хотів би, то робив. А так твої підозри не мають основи. Та і річ не про мене, тому не переходь на особистості.
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долго думало?..
Ну и что же мешает быть великой страной?
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