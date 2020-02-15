EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1420  98
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (17989) Донбасс (20667) минские соглашения (2748) Мюнхен (99)

 Отсутствие у команды Зеленского стратегии по Донбассу доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет, - Порошенко

Мюнхенская конференция по безопасности - это влиятельная ежегодная площадка, где мировые лидеры обсуждают стратегию развития глобальной безопасности на следующий период.

Об этом журналистам рассказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

По его словам, именно поэтому так важно не просто удерживать украинский вопрос в повестке дня мероприятия, но и активно предлагать новые идеи и инициативы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

Порошенко провел много встреч в рамках конференции.

"График встреч был достаточно насыщен. Это не просто желание охватить как можно больший круг, а это упорная и кропотливая работа по защите украинских интересов. Мюнхенская конференция по безопасности - это лучшая в мире стратегическая площадка, где озвучиваются те инициативы, те стратегии, которые будут иметь место в течение всего 2020 года", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что во время своей президентской каденции именно в Мюнхене обсуждались и санкции против России, и Минские соглашения, и закон о деоккупации Донбасса.

"Ежегодно Украина выходила с теми или иными стратегическими инициативами. К сожалению, в этом году у нас были, по словам президента, лишь тактические вещи. Иногда хаотичные, иногда противоречивые. Но для нас важно, чтобы на этих площадках мы пытались продемонстрировать единство украинской позиции. Именно поэтому мы пытались это провести в рамках двусторонних консультаций", - отметил Порошенко.

Также читайте: Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН, - МИД о созыве РФ заседания Совбеза

Он подчеркнул, что отсутствие стратегических идей в команде Зеленского по завершению российской агрессии на Донбассе доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет.

"Отсутствие инициатив, отсутствие стратегии как по внутреннему законодательству, так и по внешним позициям означает, что альтернативы Минску не существует. Альтернативы закону о деоккупации Донбасса не существует. И в этих условиях приходится ограничиваться тактическими вещами", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3175968
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко провел провел много встреч в рамках конференции.

А клован предложил границу патрулировать вместе с гивимоторылами...
 показать весь комментарий
 
брешешь беженец..из того шо делает твой кловун в минских нет ничего. У твоего кловуна особые Масковские процессы..
 показать весь комментарий
 
Краще мовити відсутність мізків Узеленського.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порошенко провел провел много встреч в рамках конференции.

А клован предложил границу патрулировать вместе с гивимоторылами...
 показать весь комментарий
 
 
Цікавий майданчик у Мюнхені, символічний отель де у 1938 році був підписаний договор відомий як "мюнхенська змова", по відокремленню від Чехословакії судетської області де жили етнічні німці. Так Рейх почав експансію у Европі.
 показать весь комментарий
 
 
Роль франции при микроне что тогда, что сейчас под копирку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обычно, Петро на встречах делает селфи, а если встреч много, то должно быть много селфи...Где Цеголко? В ночном клубе уже ошивается? Отсутствие у команды Зеленского стратегии по Донбассу доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5836
 показать весь комментарий
 
 
Сцысся зебил, правильно делаеш. Бойся.
 показать весь комментарий
 
 
А хто вин такый? Какой он мировой лидер? И кто его будет слушать, встретился с такими же ЭКС. Он же ничего не решает, какой толк от его встреч, как не было толку 5 лет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Поця, так "минский процесс" - это как раз то, что твоя ботоферма называет "капитуляцией" от Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
брешешь беженец..из того шо делает твой кловун в минских нет ничего. У твоего кловуна особые Масковские процессы..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Действительно, кловун предлагает общий контроль за границей до выборов, а Поця в минских договорняках договорился - граница строго после выборов.
 показать весь комментарий
 
 
Ты вообще минские соглашения в глаза видело?

Відсутність у команди Зеленського стратегії щодо Донбасу доводить, що альтернативи Мінському процесу немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 318
 показать весь комментарий
 
Про амнистию сепарам в минских не желаешь вспомнить, трыздун?
 показать весь комментарий
 
 
Краще мовити відсутність мізків Узеленського.
 показать весь комментарий
 
 
Він захищає свій бізнес, найбагатіший президент Європи, у біднійшій країні, ще дивно що він в Україні, у когось розуму не хватає, або політика і розвиток, або бізнес.
 показать весь комментарий
 
 
зе имеет кремлевскую стратегию,так что это не совсем отсутствие стратегии
 показать весь комментарий
 
 
Осталось только выяснить очерёдность исполнения этих договорённостей: с начала или с конца страницы.
 показать весь комментарий
 
 
У тебя она была, торгаш ты с носками дырявыми!
 показать весь комментарий
 
 
А оно не хочет напомнить, что за пять лет нарешало по лугандону? Очередной пук в лужу от обиженного лузера, не более...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
межеложенка виконував його побажання ...
 показать весь комментарий
 
 
А чего им рваца . Петя в шоколаде..вон по коференциям катаеца и кладёт на ЗЕбилов большой и толстый...Это Пусть у ЗЕбильных пердаки бомбят почему же Петю не садят.
 показать весь комментарий
 
 
«15 февраля 2020
Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии»
 показать весь комментарий
 
 
Нікчемність послідовників не є виправданням попередників...
 показать весь комментарий
 
 
Шёл 2020 год... ЗЕбильное стадо продолжало садить Порошенко в тюрьму паралельно выгоняя его на Ростов, пока Петя спокойно ездит себе по конференциям и добавляет ЗЕбилам росы на личико, бонусом к той шо там уже есть от кловуна.
 показать весь комментарий
 
 
«15 февраля 2020
Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии»
 показать весь комментарий
 
 
у зеЛи его команды полное отствутвие мозгов.таких любят на кацапии
 показать весь комментарий
 
 
В том то и дело,что каждая из сторон трактует минские договоренности как ей выгодно,но в этом и победа порошенко,он добился того ,что к интересам украины то же придется прислушиваться несмотря на силовую позицию и одну из ведущих ролей в мировой политике ,россии.такой своего рода пат,но не эндшпиль партии.
 показать весь комментарий
 
 
Новий темник підігнали? Отсутствие у команды Зеленского стратегии по Донбассу доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7769 Хоча, що тут нового - поразка це перемога, це ми ще з Дебальцева чули...
 показать весь комментарий
 
 
Потикались, поникались і зрозуміли...
Навіть те, що війну так швидко не закінчити.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилептики, если у вашего козырного поца нет тактики, а о стратегии мысль порой в голову не помещается, может следует делегировать decision making людям опытным, думающим, зарекомендовавшим себя как государственник? Зельцман, тебе ж руку помощи протягивают... опять таки, если шо, спишешь на барыгу... пля, ну нельзя ж быть таким, как бы помягче, какой ты есть: шутом гороховым с бубенцами вместо мозгов...
 показать весь комментарий
 
 
Це дійсно проблема, але час розсудить, народ жидівську вакханалію довго терпіти не зможе. Що буде потім не знає ніхто.
 показать весь комментарий
 
 
но пока ж терпит... сколько выкрутасов, сколько лжи, откровенного вранья, буквально издевательства над здравым смыслом... а назначения... мендель, мендельсон, мендельман, менделевич... одни мендели... но и это полбеды. Говорят, они природно умны... но что ж из всех природно умных наши 73% идиотов умудрились выбрать самое тупое, одиозное, беспринципное и подлое... тьфу мля...
 показать весь комментарий
 
Тихенько, я в тих 73 відсодках, я проти олігархату у владі, вони зажралися..
є очевидні факти, починаючи з уряду Яценюка і обкладанням працюючих пенсіонерів податком, ми з сестрою в стражеска оставили все що було за батька, працюючого пенсіонера... і так далі.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
знову свята моча в очі порохоботів )))
 показать весь комментарий
 
 
Тебе больше кловунская нравица да ЗЕбильный???
 показать весь комментарий
 
 
Не ЗЕбил ты стрелки не переводи, в пупок мальчиков целовало только твоё родное масковскае *****.
 показать весь комментарий
 
 
Ахахах ...ЗЕьбильнутые когда Петю посадите, и почему он по конференциям в европах катаеца не в тюрьме сидит?)) Клоуны)))) кококоокко Отсутствие у команды Зеленского стратегии по Донбассу доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 263
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай, если Петро еще катается и за наш счет, то конфискации ему уж точно не избежать! Відсутність у команди Зеленського стратегії щодо Донбасу доводить, що альтернативи Мінському процесу немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3012
 показать весь комментарий
 
ага, Даколе!! Осталось определица со сроками)))))
 показать весь комментарий
 
Янелох в Мюнхене публично признался, что мозгов у него и его шоблы нет. В подтверждении этого предложил патрулировать(это как?) границу вместе с боевиками. Тем самым подвёл основание для снятия санкций с Московии. Быдло - любители "Скотов", вас обогрели, обобрали и продают в рабство как скот. Впрочем, вы этого заслуживаете.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А какая у Порошенко была стратегия?Кто ухайдокал Эндрю, может скажешь, раздобревший Вилли-Вонка?
 показать весь комментарий
 
 
Мюнхеньска конференція. Зеленський каже: "можна я розкажу про народ донбасу і як ми хочемо миру?" - ведуча: "якщо за 30 секунд і англійською". А володька не може. Знову вже хіба що не плаче. Як собака, англійською не розуміє, в навушник не чує. Неймовірна, безперервна ганьба.
 показать весь комментарий
 
 
Только ли по Донбассу?? Зеленое стадо вообще ни в чем дупля не отбивает....плывет как гавно по течению....
 показать весь комментарий
 
 
Это хорошо если ещё просто по течению, это оптимистичный вариант, а если строго управляюца кремлёвскими кураторами, и текут по Москва реке??
 показать весь комментарий
 
 
На Мюнхенській безпековій конференції цьому покидьку вже кожен другий спікер (особливо із США) делікатно натякає, що "ви занадто багато говорите про мир" замість "говорити про перемогу і протистояння Російській агрессії". А цей придурок сидить і либу давить.
 показать весь комментарий
 
 
це говорить тільки про те що намі керують зрадники впродовж вже 30 років, а також нас витанцьовують в Москві, Брюсселі і от тепер в Мюнхені.... От і все що можна засвідчити.
 показать весь комментарий
 
 
РжунимАгу - превращаем зраду в перемогу )))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
патрушев и зеленский в омане договорились уже о многом
 показать весь комментарий
 
 
Пропозиція така:
- Звинувачення у державній зраді.
- Імпічмент. - Кримінальна справа.
- Посадка в СІЗО.
Якщо потім виявиться, що Зеленський батьківщину не зраджував і ні з яким Патрушевим не зустрічався, то ми звісно вибачимось.
 показать весь комментарий
 
 
Отсутствие у команды Зеленского стратегии по Донбассу доказывает, что -- Зеленский исполняет команды!
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбилы, а помните как ровно год назад вы визжали как кловун Петю в тюрьму посадит вот только ему булаву дадут?? Ахаха)) ЗЕбилы такие ЗЕбилы...
 показать весь комментарий
 
 
Немає нічого огиднішого за те, як янукович і зеленський трясуться за свої нікчемні шкури.
Чим нікчемніша істота тим сильніша параноя.
Безцінні скарби людства.
 показать весь комментарий
 
 
Отсутствие у команды Зеленского стратегии по Донбассу доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет, - Порошенко

Оригинальная логика.
 показать весь комментарий
 
 
Каждый ЗЕбил точно знает что скоро, на днях, вот- вот, уже завтра Петю посадят в тюрьму..ЗЕбилы знают это уже целый год....
 показать весь комментарий
 
 
Да нет. Каждый зебил знает и свято верит в святость и непорочность Святого Пэтра Рошенко и ждет уже год, что вот завтра Святого Пэтра Рошенко достанут из помойки для полит.аутсайдеров и сделают президентом Украины!😂
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Надувание щек - петино всЁ.
 показать весь комментарий
 
 
От же гнида... Так альтернативу тому процесу він з ********* сам де й похерив. В один тур.
А як тепер зенаступніки, не маючи іншого виходу, той процес продовжують, ******* з надривом та гідністю репетують "зрада".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботи немов дурні репетують , аж з панталонів вискакують
 показать весь комментарий
 
 
Кличко ще всіх цих клоунів політично переживе.
Вот так бы еще зе спустил бы в канализациюВідсутність у команди Зеленського стратегії щодо Донбасу доводить, що альтернативи Мінському процесу немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2514
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский сказал, что отказ от минских обязательств Украины при Порошенко означает снятие санкций с РФ, так что да, у Украины после подписи Порошенко на минской туалетной бумаге кроме как их выполнять - других вариантов нет, иначе ЕС начнёт снимать с РФ санкции за разрыв обязательств со стороны Украины в одностороннем порядке. То есть Порошенко сам загнал Украину в нынешнюю сраку, где любое движение влево-вправо будет оцениваться как срыв договорённостей.
 показать весь комментарий
 
 
Слюшай молдаван давай я тебе напомню содержание Минских соглашений.
1. Прекращение огня
2. Вывод иностранных войск
3. Разоружение незаконных вооруженных формирований
4.
5.
Срака это у тебя в приднестровье, о котором все забыли. У нас пока еще война, к сожалению.
 показать весь комментарий
 
Бедные, разнесчастные зебилы... Порошенко их дупняки к диванам примандячил, суперклеем видать. Все скулячат. Чета им Зеля уже год шота делает- делает, никак не выделает. А у самих ручонки кривы, ножонки хромы, головешки пусты- как есть калеки, им кто то должен их жизнишку никчемную налаживать. А Порошенко в это время живет- не тужит и даже не парится, что такая толпа уродов без него жить не может! Не будь Порошенка, это ж самим себе признаться придется, что обгадились с Зелей. А ведь не с Зелей- сами себя обгадили, по уши...
 показать весь комментарий
 
 
Судя по всему ЗЕбилам вообще ничего не нужно от жизни. Вся ЗЕбилятня свихнулась на идее посадить Порошенко в тюрьму. А оно всё никак...Такое впечатление что ЗЕбилы живут только ради того шоб Петю в тюрьму посадить, дальше готовы сразу здохнуть..
 показать весь комментарий
 
Змырысь Пэтруха, ты уже не президент, ничего не решаешь. Жди следующих выборов, а вдруг, а пока ты НИКТО.
 показать весь комментарий
 
 
Мюнхен. Был 4 раза. Ни разу не выходил из аэропорта. А зачем? В аэропорту Мюнхена- много кабинок для курения! И расположение у них- правильное! Рядом с многочисленными барами-кафешками. Удобно!
 показать весь комментарий
 
 
Кто, ему, декларировал полномочия представлять Украину на Мюнхенской конференции по безопасности, крышу уже снесло от последствий диабета что-ли?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх