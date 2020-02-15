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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1273) Донбасс (20667) нормандская четверка (1087) Мюнхен (99) Лайчак (42)

 Четкие обязательства создать условия для выборов на Донбассе должны быть приняты на новой встрече в "нормандском формате", - Лайчак

Надо усилить давление на Россию, Францию и Германию, чтобы убедиться в том, что "нормандская четверка" встретится снова.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, выступая на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наиболее чувствительной и важной вещью является создание условий, необходимых для проведения свободных и честных выборов на Донбассе. Я не вижу никакого прогресса. Надо усилить давление на Россию, а также на Францию и Германию, чтобы убедиться в том, что "нормандская четверка" встретится снова. У нас будут четкие обязательства создать условия для этих выборов, "чтобы они были заслуживающими доверия", - сказал он.

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Также он сказал, что сейчас время для международного сообщества помочь Украине в реформировании.

"Мы знаем, что происходит с реформами. В общем, люди выступают за реформы пока они их не касаются. Они надеются, что кто-то другой будет реформировать, а не они. Но чем более реальными являются реформы, тем больше люди будут чувствовать негативное влияние реформ. И потом они начнут спрашивать, стоит ли это того, правильный ли это путь. И это время для нас, международного сообщества, друзей Украины, выступить и помочь президенту и его команде сказать: это правильный путь, вам надо пройти через это, если вы хотите лучшей жизни", - пояснил Лайчак.

По его мнению, обмены удерживаемыми, реконструкция моста в Станице Луганской, соглашение на формулу Штайнмайера - это правильные шаги, однако международное сообщество не поддержало их должным образом.

"И то же касается мира. Вещи, которые были сделаны - не только обмен заключенными, но и реконструкция моста в Станице Луганской, соглашение на формулу Штайнмайера - очень мужественные и очень правильные. Но была сильная критика президента и я не слышал сильного голоса от международного сообщества, которое бы сказало, что это путь вперед, правильные вещи", - сказал министр.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины. При этом он подчеркнул, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

Источник: https://censor.net.ua/n3175967
 
   
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Если бы в Украине президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то большинство(38,4%) проголосовали Владимира Зеленского.
Второй - экс-президент Порошенко(9,6%) лузер
Третий - Бойко(9,3%)
Четвертая - Тимошенко (7,5%)
Пятый - Смешко(3,9%),
- Центр Socis
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порося в свое врем за год потеряло более 40%
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а Тутанхамон 98..
причем барыга к Изелю,бл,чего вы,******** в порося вцепились - неужели Изеля больше и сравнить не с кем ? Четкие обязательства создать условия для выборов на Донбассе должны быть приняты на новой встрече в "нормандском формате", - Лайчак - Цензор.НЕТ 9359
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Зєля до виборів вже созрєл. Залишається лише задурити голови патріотам. Якщо протести а, запасати спіднє, та бронювати квитки до Путєна.
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а ти просто паскуда брудна на яку навіть висморкатись гидко
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За Зеленського сєпари та колаборанти.
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Lvbnhj Після ***** прийде таке саме *****.Надіятись що московити стануть добрими,це показувати свою слабкість.
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Там украинского ничего нет, о каких выборах может идти речь.
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"И то же касается мира. Вещи, которые были сделаны - не только обмен заключенными, но и реконструкция моста в Станице Луганской, соглашение на формулу Штайнмайера - очень мужественные и очень правильные.

Очень нужно много иметь мужества чтобы упасть перед ****** на колени, лизнуть ему руку и подписать капитуляцию предложенную ****** и Штанмаером. А потом мужественно выйти и сказать украинцам что ничего не подписывал, хотя все стороны уже заявляют о подписании Украиной етой капитуляции
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