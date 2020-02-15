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 В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ

Больным с температурой или кашлем запретили путешествовать по стране на автобусах, поездах и самолетах. За распространение заболевания вводится уголовное преследование.

Об этом говорится в опубликованном в субботу, 15 февраля, заявлении китайского суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

Кроме того, все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.

Многие производства в КНР так и не открылись после продленных властями новогодних каникул. Замминистра транспорта Китая Лю Сяомин сообщил, что число поездок внутри страны составляет пятую часть нормального объема. По последним официальным данным, на материковой части Китая от вируса скончались около 1500 человек, более 66 тысяч человек инфицированы.

Также на Цензор.НЕТ: Китайцев, строящих окружную дорогу и недавно ездивших домой, временно изолируют в Житомире, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3175966
 
   
 Топ комментарии
 
Ну от коронавируса, говорят, излечилось больше чем умерло, а вот от казней - сомневаюсь.
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Вот это по существу. В автобусе чихнул, на остановке расстреляли.
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Вот моя дворня. Все- кошки! Все- родня. Вверху- Черепашка. Она- мама Желтой и Шарика(хотя и девочка). И ниже всего- Пропажа. Она- доця Шарика. Фото вчерашнее. Кошки сыты, чистенькие, но! К сожалению- Черепашка снова вот-вот рожать будет.
В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 455
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розстріляти, однозначно, дешевше, ніж лікувати В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2648
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Вот это по существу. В автобусе чихнул, на остановке расстреляли.
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Все равно подыхать. от коронавируса наверное лучше, чем казнь.
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Ну от коронавируса, говорят, излечилось больше чем умерло, а вот от казней - сомневаюсь.
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ізлєчєниє нє освобождаєт от статуса латєнтного носітєля...
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Да нет блин - удушение считается убийством, совершенным с особой жестокостью, т.е. причиняющее жертве большие мучения. А тут еще удушение растягивается по времени на несколько дней.
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можно сразу все полтора миллиарда в рай отправить что бы не мелочится .. и 140 млн. кацапов за одно с собой прихватить !
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Быстрее нас Скалецкая отправит, и не в рай, а на полигон твердых отходов, то бишь свалку, где и сожгут...
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це називається КАРАНТИН ...і він так насправді має виглядати ...як тільки ця зараза добереться в Україну страшно уявити чим це може закінчитися ...
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Так, і це мабуть перший вірус який одноголосно підтримує Демократію!
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А вот интересно, почему они вводят такое наказание? Значит утаивают? Зачем? В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3859 Не верят в лечение?
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вони сьогодні блокували квартали в Ухані
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Чтобы скрыть реальную летальность этой болезни.
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Мда, при Гітлері зайців в транспорті розстрілювали, а китайці будуть людей з температурою.
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Многие производства в КНР так и не открылись после продленных властями новогодних каникул.Источник: https://censor.net.ua/n3175966

А сколько производств остановится по всему миру без комплектухи из Китая...?? Грядет большой дефицит всего....
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Бундес, вывез из Китая, 120 заболевших кронвирусом нецев. Отселили их на лечение в бывшие американские казармы... -- в понедельник выписываются 2 человека. Остальные, на той неделе -- карантин досиживают -- все уже здоровы! ...отакэ...
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рано радуватися...Курчат восени рахують
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Мне, как убеждённому параноику, нравится ваш пессимизм. 😐
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Навпаки,я,песимістичний оптиміст. Й шанувальник біології й природи. Вітаю з тверезими поглядами на Світ... В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 9125
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...а лохов считают -- круглогодично...*)
Эту болячку, немцы вылечили за 3 дня, ещё до первой паники... -- я ж писал об этом.
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А наріту, як видно тут з коментарів, більш до вподоби китайський ніж німецький протокол лікування, .
Куля в потилицю, і нікакіх проблєм.
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-- ещё можно отморозить себе уши, назло кондуктору... ...и 100тонный гидравлический молот, ремонтировать при помощи электронного микроскопа...
Чисто коммуняцкие заморочки -- Мы, на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем!
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вірус нищить й розумних...Дурна машина вбивства
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Чому ж, у Франції вже помер один. Правда невідомо чи від грипу чи від старості (80 років).
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-- а я знаю? -- я ж не француз и мне ещё не 80...*)
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ето мы мо десяткам считаем - китаезам миллион туда сюда и не заметят...
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их там миллиард с хвостиком из миллионов...их не жалко?
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https://www.youtube.com/watch?v=wvpuVtS1mn8

В ВОЗ признали непредсказуемость коронавируса

( Как заразился короновирусом )
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а тем временем в Украине: Депутатка: частина фракції «Слуга народу» вважає, що коронавірус - «маркетинговий хід».

https://hromadske.ua/posts/deputatka-chastina-frakciyi-sluga-narodu-vvazhaye-sho-koronavirus-marketingovij-hid?tg-group
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совершенно охреневшие комуняки. тех кого надо расстрелять - наградят. а тех кому нужно помочь - расстреляют.
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члени партії,будь,якої вмиратимуть позачергово...
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до этого гендиректор ВООЗ хвалил усилия Китая и говорил, что надо перенимать опыт... интересно, что он теперь думает
"Важливо, щоб інші країни визнали правильні кроки, а це визнано, і щоб інші могли брати досвід з тієї держави", - сказав директор ВООЗ.
https://ukrainian.voanews.com/a/who-coronavirus-no-end-yet/5286603.html


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рынок из которого "пришел вирус".... снесли
Это 100% факт что краснозадым нельзя верить никогда, как бы они не называли себя. красный = стреляй первым.
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пришлите нам пару-тройку китайских правохранителей. наши достали уже. за преследование и стрельбу по преступникам арестовывают ментов. у кого болье 50 тыщ баксов, почти неприкасаемые. в райцентрах депутаты ведут себя хуже элитных проституток. все куплено. братовство, кумовство корефанство и боязнь тронуть один другого. на тендерах одни и те же морды уже 25 лет
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А может пора вслух назвать всё своим именами? А ведь ответ знаем давненько. Это же наше---хохлацкое, хуторянское, *моя хата с краю---ничого нэ знаю*, меняем своих девок на с сыром *пырогы* а кацапы виноваты? Или синайские, как всегда? Пузом же жизнь меряем не первое столетие! Вон румыны уже в ЕС! Какие то мадьяры---та на скрипках три ноты австриякам в гаштетах играли, и те там же!
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ВІЧ це фігня виходить, нє?
Таке теж було -кіча, якщо навмисно..
😂
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Короче, гильотина лущее лекарство от насморка. В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2427 В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2427 В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2427
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Да слёта предполагаю, что если пристрелят там нескольких---то и вирус кончится!
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китайцы маладцы - вирус не вирус всех под под пушку и делу канец.....
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От это бы у нас кого-нибудь посадили или казнили за кашель, такой бы вой стоял, пятый Майдан )
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