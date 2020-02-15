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 Политика Украины
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 В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства

Украина может провести голосование в оккупированном Крыму только "для своих граждан" и в случае открытия на полуострове консульства.

Об этом заявил ТАСС председатель "комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям" Юрий Гемпель, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, "вести речь о каких-то подпольных выборах некорректно". Крым - "законная территория Российской Федерации", поэтому "только в законодательном поле возможно это осуществить". "Я думаю, что вполне реально открытие консульства [Украины в Крыму], и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально", - сказал Гемпель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слуги народа" хватает людей на уровне области и горсоветов, проблемы будут в ОТГ, - Корниенко о местных выборах

"Крымский парламентарий" отметил, что ранее граждане Украины, живущие на территории России, зачастую якобы не имели возможности принимать участие в украинских выборах.

Открытие украинского консульства в Крыму, по мнению Гемпеля, не будет означать полного признания Украиной полуострова частью России. "Это будет достаточно прозрачно говорить о том, что Украина признает Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Хотя было бы лучше, если бы они признали официально и можно было бы вести нормальный диалог в интересах обоих народов", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины. При этом он подчеркнул, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

Также читайте: ЦИК принял решение, что следующие первые выборы в ОТГ состоятся одновременно с очередными местными выборами

Источник: https://censor.net.ua/n3175965
 
   
 Топ комментарии
 
а открытие консульства - де-юре признание Крыма расейским...
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Не у не которых,а конкретно у 73% одаренных .
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а открытие консульства - де-юре признание Крыма расейским...
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Да тут сюрпрайз в другом будет. Сразу, не думая, не веря, и не проверив---утверждаю слёта---не более 3% наберём *за нас*. И вот тогда прозвонит колокол---но по ком? Та по нас! На это идти категорически не стоит и о консульстве само собой.
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Не у не которых,а конкретно у 73% одаренных .
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Очередная замануха от лаптеногих. Давайте 5 миллионов украинцев на время выборов завезём и проголосуем.Но считать будут не лапти.
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Надоело уже смотреть на все это гамно от Макшании.
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За***у на воротник,а не консульство ! АР Крым-это Украина !
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Тільки на умовах цілковитого звільнення від вірусу кацапізму
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ну и чего на вот это вот уделять внимание?
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Открытие Консульства , - Это признание Крыма российским.
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Ага, в интересах обоих народов Украина должна признать что отказывается от своей территории и своих людей. Еще и консульство там открыть чтобы кацапы с украинскими паспортами нам здесь власть выбирали. Вообще твари абарзели от безнаказанности. Хотя после того как Зелупа решил что наши пограничники вместе с террористами будут контролировать границу, не понятно уже от кого то уже х*** знаешь чего ожидать, Уже как то и на коронавирус насрать. Может хоть вычистит половину етого быдло-населения
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эти идиоты считают,что Украина может согласиться на такую,по-русски совсем-совсем незатейливую уловку,закрепляя право России над УКРАИНСКИМ Крымом,согласившись принять его как иностранную территорию?...что там эти недалёкие пьют такое?
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Шо ш вы, пляти руские, как-то всё вот так, обходными путями, хитростью, подлостью, которую зовете рускай смекалкой... мразь руская...
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они как раз напролом все сделали. это мы не знаем как своих сосчитать и выборы провести.
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Блазень і кагал своїм тріпанням (воно, звичайно, не є випадковим, ні обмовками, все підготовлено і сплановано) руйнують і міжнародну підтримку, і саме поняття війни, агресії, анексії, окупації України рашкою.
Це - свідома державна зрада. Кодло з цим прийшло, але зелохи з правом голосу не хотіли цього бачити ні чути. Тому є поплічниками.
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Вот хитровжареные , открыть консульство значит признать парашенскую юрисдикцию. И что вы думаете? Уверен среди этим уродов , тобиш слуг , найдутся долбодятлы и это потдержат , или арахамия , со своим личным мнением , рассуждать начнёт , а ещё один , как попугай - выборы до октября , выборы до октября , и все слуги , как по команде повторять.
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Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности:
Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы.
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"Я не вірю в бюдь-які бумаги". Зеленський заявив, що країну може захистити лише армія, а не документи
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Пусть китайцы на Дальнем востоке открывают консульства "Умных к уменым,а китайцев к тобе Московия" В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства - Цензор.НЕТ 8452
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Мастосраная тыритория мардвы - мехесрань мудянскае балото, астальное спижжыно. В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства - Цензор.НЕТ 7248 В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства - Цензор.НЕТ 7248 В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства - Цензор.НЕТ 7248
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Відкриття консульства України в окупованому Криму- це мабуть нова фішечка ***** по легітимізації півострова як російського. А потім можна буде і договір про постачання води варганить. І ця напівпустеля тоді вже точно буде вважатися парашинською. А наше Зелене не може скласти два та два і підказать нікому, бо там усі, як з інкубатора з вилученим інтелектом. Це жах!!!
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І визнання криму мокшанським, і гарантована перемога ватних кандидатів. Кацапи хитродупі
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