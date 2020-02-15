 Выделяется недостаточно средств на борьбу с коронавирусом COVID-19, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус

Об этом заявил в субботу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я обеспокоен недостаточными фондами для ответных мер мирового сообщества", - сказал Гебрейесус.
"Все страны должны быть подготовлены на случай выявления у них случаев заболевания", - предупредил глава ВОЗ.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.©
(()))
вирус ноль по сранению с етой криворогатой бригадой...
И все при этом хотят в единой соборной и неделимой.
Сьогодні, 15 лютого відповідну заяву опублікував китайський суд, пише DW.
Зазначається, що приховування історії своїх переміщень по країні також буде вважатися кримінальним злочином. Людина, яка є джерелом інфекції і приводить до поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільству. За таке особу можуть засудити до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.
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https://aspi.com.ua/news/novini-svitu/vlada-kitayu-************-smertnu-karu-za-prikhovuvannya-oznak-zakhvoryuvannya
наприклад ,лом
Даже детям наливали...
Бывал там(и не только)- правда..
Кто не бухал подцепили глисты и шото еще, Я нифига не подцепил..
Вирус ,када бухой, не працює..
😁😁