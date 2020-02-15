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 Выделяется недостаточно средств на борьбу с коронавирусом COVID-19, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус

Мировое сообщество уделяет мало внимания финансированию мер по борьбе против нового коронавируса.

Об этом заявил в субботу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я обеспокоен недостаточными фондами для ответных мер мирового сообщества", - сказал Гебрейесус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

"Все страны должны быть подготовлены на случай выявления у них случаев заболевания", - предупредил глава ВОЗ.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Также читайте: Число жертв коронавируса COVID-19 перевалило за 1500, зараженных - 66 492

Источник: https://censor.net.ua/n3175962
 
 
 Топ комментарии
 
Ти не думай що сам захищений. Розумієш, вірус не мозок вражає, а легені. А легені- вони і у виборців Зеленського є.
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Когда ВОЗ завалят деньгами, вирус вдруг исчезнет сам. Так было уже со свиным гриппом, и с птичьим. Где они? И где деньги?
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Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.©
(()))
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Иммунитет допоможе. Нет его-нет шансов.
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Так иммунитет от коронавируса не вырабатывается.
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Конкретизую. Надія,лише,на імунку в гарному стані,але гарантії нема...
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не дай бог заразится порошенко или свинарчуки
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Ти не думай що сам захищений. Розумієш, вірус не мозок вражає, а легені. А легені- вони і у виборців Зеленського є.
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Кажуть вірусу особливо подобаються виборці парашенка й Зе...
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У Китаї мабуть інших кандидатів не було.
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а на что денежки просиш???? ты вирус видел? 100% нет. с чем бороться будеш? или просто бабки освоиш (украдеш?)
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не дай бог заболеет порошенко или свинарчуки
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тут бы от козявок зеленых здыхаться,,,,,
вирус ноль по сранению с етой криворогатой бригадой...
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а они от вас хотят избывиться и их больше раза в 2.
И все при этом хотят в единой соборной и неделимой.
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вы хоть мойтесь иногда вонючки, через екран же прет :.....
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особливо сівуха, бужанський, дубінський та інша пархата братія
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та оно и слов таких не знает - лахта на работе ...
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після вірусу,хоча,б живі лишаються...
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Перестаньте зраду разводить, умрёт не больше чем каждый год от гриппа.
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Раньше тоже кричали-волки волки, я уже не верю.
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У Китаї можуть стратити за навмисне приховування симптомів нового коронавіруса COVID-19 або спотворення інформації про стан хворого.
Сьогодні, 15 лютого відповідну заяву опублікував китайський суд, пише DW.
Зазначається, що приховування історії своїх переміщень по країні також буде вважатися кримінальним злочином. Людина, яка є джерелом інфекції і приводить до поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільству. За таке особу можуть засудити до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/novini-svitu/vlada-kitayu-************-smertnu-karu-za-prikhovuvannya-oznak-zakhvoryuvannya
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Когда ВОЗ завалят деньгами, вирус вдруг исчезнет сам. Так было уже со свиным гриппом, и с птичьим. Где они? И где деньги?
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Загалом віруси,як явище, незнищені.Бездоганний витвір еволюції. А боротьба,з будь чим,то Процес й наслідок останнього не винен бути позитивним...
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все ,що найпростіше- бездоганне.
наприклад ,лом Виділяється недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом COVID-19, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 8747
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Англичане завоевали Индию при помощи пороха и виски..
Даже детям наливали...
Бывал там(и не только)- правда..
Кто не бухал подцепили глисты и шото еще, Я нифига не подцепил..
Вирус ,када бухой, не працює..
😁😁
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Вирусы-внеземная форма жизни, им виски пофик.
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