 Официальной информации о задержании судна с украинцами мы не получали, - Госпогранслужба

Об этом представитель ГНСУ Андрей Демченко сказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы видели сообщения, которые были распространены со ссылкой на представительства ФСБ России. Могу отметить, что мы эту информацию со своей стороны проверяем, чтобы выяснить, кто эти украинцы. Предварительно у нас информация уже есть. Могу отметить, что скорее все, это плавсредство вышло вне места его постоянного базирования", - отметил он.

Демченко отметил, что сложность заключается в том, что Азовское море является внутренними водами между двумя странами, и "как украинские пограничники, так и сотрудники ФСБ России вправе осуществлять свои задачи на той территории".

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"Однако, как мы видим, за последние годы Россия фактически использует Азовское море как элемент воздействия - именно из-за досмотр судов, а также нередко и задержания украинских граждан, находящихся в Азовском море на плавсредствах", - подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

Он также добавил, что в настоящее время проводится профилактическая работа с владельцами плавсредств по недопущению нарушения законодательства по выходу в море, а также по тому факту, что "фактически они могут стать объектами воздействия в дальнейшем России на Украину".

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15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.