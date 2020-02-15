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 Политика Украины
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 РФ превратила Крым в один из военных опорных пунктов для воздействия на Восточное Средиземноморье и Северную Африку, - замгенсека НАТО Джоанэ

Россия превратила Крым в военную крепость, а это угрожает стабильности Европы и других регионов мира.

Такое мнение во время выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской безопасности конференции 15 февраля высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Черное море имеет стратегическое значение. Из Крыма Россия распространяет свое силовое воздействие прямо сейчас, пока мы разговариваем, на Восточное Средиземноморье и Северную Африку. Она превратила Крым в один из самых важных военных опорных пунктов для воздействия всеми силовыми средствами, которые у них есть. Если вы наблюдаете за тем, как Россия развивает военную инфраструктуру в Крыму, и учитываете модернизацию Россией других, не конвенционных сил, вы всегда должны держать в центре внимания такие вызовы", - сказал Джоанэ.

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По его словам, позиция союзников по НАТО во всесторонней политической и практической поддержке Украины непоколебима. Это подтвердил недавний визит Североатлантического Совета в Украину и, в частности, в Одессу, где представители НАТО посетили Морскую академию и видели воочию динамику развития военно-морских возможностей Украины, при поддержке Альянса.

"Украина имеет большое значение, практическое и символическое. Мы будем продолжать инвестировать в наше сотрудничество. Если вы продолжите реформировать ваш промышленный потенциал, трансформируете военно-промышленный комплекс в открытые для инвестиций производства, реформируете собственную разведывательную службу, это непростая задача, и продолжите этот путь преобразований, - убежден, что раньше или позже, но решение, которое НАТО несколько лет назад приняло в Бухаресте (относительно членства Украины в НАТО. - ред.) станет реальностью", - подчеркнул заместитель генерального секретаря Альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3175959
 
 
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Цілком очікувано. І байдуже їм на воду і , як наслідок, на виноград і аграріїв. Це наші свинопаси вирішили, що виноградарі Криму без води поб'ють всіх ординських солдатів і повернуть Крим Україні.
В Криму взагалі може бути пустеля, але флот, армія і лояльне населення буде забезбечене водою, тошонкою і горілкою. Така вже є Росія. І виходити слід з цього.
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але треба продовжувати тиснути на раїсю через крим,воду,електрику та безліч їнших речей.бо це маленьки кроки до перемоги.
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Ой цікаво що співатиме Салавей й прихлєбатілі з України
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РФ превратила центральный Крым в пустыню.
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А лучшие пляжи закрыли, туда теперь простым смертным не попасть. Теперь в Крыму лучшие пляжи только для избранных.
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шо та вы быстрые, можно было еще лет 10 мороз не выключать....
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Не прошло и пол года как о Крыме вспомнили.
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Восстановление Донбасса: Зеленский рассказал о создании "фонда мирового уровня"....Европейские государства ещё до ленина вкладывали в Донбасс свои деньги,потом пришёл членин к власти и всё ихнее стало именем членина и.его соратников, теперь советский народ Украины со своим менеджером опять обращается к европейцам .чтобы они вложили... они только могут положить большой болт на не определившееся государство ,которое вектор флюгерно меняет. РФ превратила Крым в один из военных опорных пунктов для воздействия на Восточное Средиземноморье и Северную Африку, - замгенсека НАТО Джоанэ - Цензор.НЕТ 5587
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