 Пристайко о новом обмене: почти всех на всех, и еще до новой встречи в "нормандском формате"

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал журналистам после украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал он.
Глава МИД Украины добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".
Как сообщалось, на встрече в Париже лидеры стран "нормандской четверки" предварительно договорились провести следующую встречу в апреле, в Берлине.
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Ось так.
и почти всех на всех - ето две большие разницы...
и ето министер .... ну ну
=майже=, потім буде =трошки=, =приблизно=, =орієнтовно= і т.д.
так от - я не добрый и хавать ету зеленую муйню не хочу и не буду.
Недавно на ЦН була стаття про матір, яка вже стільки років шукає свого сина-добровольця. Вона виходила на різні контакти в рашку ... Їй відповіли, що добровольців взагалі в списки не вносять і не внесуть ніколи. Вона тільки вважає, що оскільки син живий (доцих його не вбили), значить, для чогось він їм потрібен. Її син не один такий. Вона має інформацію, що його вивезли на рашку, а не тримають в лугандоні.
Писец!