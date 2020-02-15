 Пристайко о новом обмене: почти всех на всех, и еще до новой встречи в "нормандском формате"

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал журналистам после украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал он.

Глава МИД Украины добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".

Как сообщалось, на встрече в Париже лидеры стран "нормандской четверки" предварительно договорились провести следующую встречу в апреле, в Берлине.

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