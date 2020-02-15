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Все про:конференция (216) обмен (925) нормандская четверка (1087) Пристайко (391) Мюнхен (99)

 Пристайко о новом обмене: почти всех на всех, и еще до новой встречи в "нормандском формате"

В новом масштабном обмене Украина рассчитывает вернуть до 200 человек. Ожидается, что это произойдет еще до встречи в "нормандском формате".

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал журналистам после украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал он.

Глава МИД Украины добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".

Как сообщалось, на встрече в Париже лидеры стран "нормандской четверки" предварительно договорились провести следующую встречу в апреле, в Берлине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175957
 
 
 Топ комментарии
 
Знову даунбаських маршруточників на російських та проросійських терористів? Пристайко о новом обмене: почти всех на всех, и еще до новой встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 2598
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теж стара установка як і у Вовіка - в случає поддєржанія 12 пунктов???
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Мамма мія. Враховуючи як Зє проводить обміни напевно пообіцяли видавати всіх диверсантів на 10 років наперед.
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теж стара установка як і у Вовіка - в случає поддєржанія 12 пунктов???
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він вже СТІЛЬКИ! наговорив на ці 12 пунктів підтримки!!!
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Приставка, скажіть по-чесноку -голова Мюнхенської конференції німець Ішінгер , дипломат з 12 пунктами Ваш вчитель у НАТО?
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А Пристайко вже поступив у партію СЛУГИ НАвароссії?
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а шо це успех - усех на усех, да еще дристайку на балалайку
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Знову даунбаських маршруточників на російських та проросійських терористів? Пристайко о новом обмене: почти всех на всех, и еще до новой встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 2598
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Їх всіх тепер видають за =помічників СБУ=.
Ось так.
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Мамма мія. Враховуючи як Зє проводить обміни напевно пообіцяли видавати всіх диверсантів на 10 років наперед.
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Тех свежепойманых орками возле крымнаша браконьеров уже включено в списки "политзаключенных"?
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зеленый мартышкин труд...сегодня еще рыбаков захватили.шо потом?новые 12 пунктов и новый всех на всех?
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Да, клоун. Это жизнь. А через месяц ещё кого поймают. И их нужно будет вызволять, украинцы, в отличие от тебя, кацапа, своих не бросят.
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зеленой мартышке даже по количеству обмененных до пороха не дотянуть.еще сто раз по сто дней надо.
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Вовік був харошою дєвочкою і за це отримає канхвєтку.
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Ну и гуд! Нехер гнить в кацапских тюрьмах. Если украинец виновен, пусть сидит на Родине. Респект команде президента!
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всех на всех

и почти всех на всех - ето две большие разницы...
и ето министер .... ну ну
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зе-проХВесіонали ...

=майже=, потім буде =трошки=, =приблизно=, =орієнтовно= і т.д.
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суки зеленые просто издеваются... - а мы добрые, мы проглотим....
так от - я не добрый и хавать ету зеленую муйню не хочу и не буду.
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"Всех на всех" - это всех оставшихся у нас боевиков, террористов и агентов ФСБ на рыбаков, которых сегодня ***** словил в Азовском море?
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В этот обмен попадут военные/добровольцы(!!!), которые находятся в лугандонском аду еще с «горячей» фазы???.........
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Ні.

Недавно на ЦН була стаття про матір, яка вже стільки років шукає свого сина-добровольця. Вона виходила на різні контакти в рашку ... Їй відповіли, що добровольців взагалі в списки не вносять і не внесуть ніколи. Вона тільки вважає, що оскільки син живий (доцих його не вбили), значить, для чогось він їм потрібен. Її син не один такий. Вона має інформацію, що його вивезли на рашку, а не тримають в лугандоні.
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Пропонує обміняти сівоху з зєлєнським на всіх наших полонених.
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Меняю страну Украина на несколько пленных!
Писец!
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Фуйло збрехало і не виконало обіцянки поміняти "всіх на всіх" та припинити обстріли, ще до нового року. Де нові санкції, за невиконання домовленностей? Натомість, плісняві нам розповідають про офігенний "здобуток", з дебілкуватим формулюванням, майже всіх на всіх.
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