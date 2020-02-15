EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  212  7
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8689) Донбасс (20667) Объединенные силы (445)

 Враг 9 раз нарушил перемирие на Донбассе, применяя минометы 120 мм и 82 мм, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по позициям ВСУ. Так, рядом с Марьинкой враг выпустил 12 мин из миномета калибра 120 мм, неподалеку от Красногоровки - вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, у Павлополя - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды у Широкино обстрел велся из миномета калибра 82 мм (2 мины), а также из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Травневым (5 мин из миномета калибра 82 мм, 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Новолуганским (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), а также дважды - у Орехово (22 мины из 120-мм минометов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

Отмечается, что 15 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 14 февраля незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3175956
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там скоро выборы, а они все стреляют. Членам избирательных комиссий придется выдавать беруши.
 показать весь комментарий
 
А может это будущие члены этих комиссий стреляют?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а шо, наемники и террорысты в баню пошли?
 показать весь комментарий
 
15.02.20 17:45 Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО
 показать весь комментарий
 
 
Враг 9 раз нарушил перемирие на Донбассе, применяя минометы 120 мм и 82 мм, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3028

***

не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...
увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
 показать весь комментарий
 
 
Да ****, скоро будем совместно с путлерскими навозными крысами границу патрулировать, так ведь наш говн0командующий, сказал... Значит, и до совместного парада в Киеве недалеко. "Ви зробили це разом"!
 показать весь комментарий
 
Какой враг??? Логика квартала толкает на мысль шо это гуцулы.????
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх