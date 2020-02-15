 Враг 9 раз нарушил перемирие на Донбассе, применяя минометы 120 мм и 82 мм, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по позициям ВСУ. Так, рядом с Марьинкой враг выпустил 12 мин из миномета калибра 120 мм, неподалеку от Красногоровки - вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, у Павлополя - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды у Широкино обстрел велся из миномета калибра 82 мм (2 мины), а также из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Травневым (5 мин из миномета калибра 82 мм, 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Новолуганским (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), а также дважды - у Орехово (22 мины из 120-мм минометов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

Отмечается, что 15 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 14 февраля незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.