 Не замороженный, а горячий конфликт, о котором хотят забыть, - президент Эстонии о конфликте на Донбассе

Об этом она сказала, выступая на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом", - сказала Кальюлайд.

При этом она подчеркнула, что наличие верховенства права является главным условием для иностранных инвестиций в Украину.

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"Потому что Европа полна денег, не находя, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен, а Украина готова идти, полна потенциала, но ей не хватает этой одной вещи - верховенства права", - отметила президент Эстонии.

"Но что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным", - резюмировала Кальюлайд.

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