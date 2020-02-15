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Все про:конференция (216) Донбасс (20667) Мюнхен (99) Кальюлайд Керсти (39)

 Не замороженный, а горячий конфликт, о котором хотят забыть, - президент Эстонии о конфликте на Донбассе

В Украине не замороженный, а горячий, но забытый конфликт, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом она сказала, выступая на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом", - сказала Кальюлайд.

При этом она подчеркнула, что наличие верховенства права является главным условием для иностранных инвестиций в Украину.

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"Потому что Европа полна денег, не находя, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен, а Украина готова идти, полна потенциала, но ей не хватает этой одной вещи - верховенства права", - отметила президент Эстонии.

"Но что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным", - резюмировала Кальюлайд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175955
 
   
 Топ комментарии
 
Госпожа Президент, своими эмоциональными заявлениями Вы мешаете презику сливать страну.
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заложники для кремля-ресурс пополняемый...вот сегодня уже двоих заграбастали.
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Госпожа Президент, своими эмоциональными заявлениями Вы мешаете презику сливать страну.
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гроши украине всегда христа ради надобны, но по местным поверьям долги отдают тока трусы, а со временем долг вообще считаеца взяткой, данный неведомо кем кому-нибудь
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заложники для кремля-ресурс пополняемый...вот сегодня уже двоих заграбастали.
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и на судне, в Керчь рыбаков наших (4 по-моему) притаранили...
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спасибо! настоящий Президент !!!
Вы - прекрасны, умны, смелы и последовательны...
(и с чувством юмора!!!)
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П.Падлошенко зробив усе щоб цей конфлікт затягнувся на довгі роки
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А виноваты только клаваны (( Главное чтоб все забыли с чего все началось и чем закончилось
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Да.Это Порох Крым навинтил.А такие как ты, мирные зебобики, под украинские танки кидались на Донбассе.
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неужели в Украине адекватов нет?
в Естонии есть, а у нас шо - одни колованы и полудурки на потыцать?
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есть,но как показали выборы-недостаточно!в основном люмпен,ждущий здесь и сейчас халявы от государства,интересы которого кто то вместо их должен отстаивать
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даже не сомневаюсь, шо есть - почему тупим тогда все время?
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Вот встречаются иногда в Европе политики готовые придерживаться взятых на себя обязательств о защите Европейских ценностей
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Я так чувствую что иностранные главы больше президенты Украины чем наше недоробло в зеленом суртучке.
бл.. уроды конченые! вы хоть видите к чему привело ваше "паприколу"?
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Все правильно Керсти сказала.........
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Хоть хтось за Україну добре слово скаже.
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