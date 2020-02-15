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 Китайцев, строящих окружную дорогу и недавно ездивших домой, временно изолируют в Житомире, - ОГА

На строительстве окружной работают около 40 граждан Китая. 24 из них ездили домой на празднование Нового года, а теперь возвращаются обратно.

Речь об этом шла на заседании временной эпидемиологической комиссии по защите жителей области от коронавируса COVID-19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, в выезда за границу, около 40 работников из КНР работало на объекте", — сказано в сообщении.

16 китайцев не ездили домой на праздники, оставшись на территории Украины.

Из тех, кто посещал Поднебесную, в Украину пока вернулся 1 гражданин КНР.

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"Руководство компании, которая строит дорогу, приняло решение — изолировать работника на 14 дней. В дальнейшем, все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики", — сообщили в пресс-службе.

"Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов. Работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиками", — отметил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Также на Цензор.НЕТ: Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3175954
 
 
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Зачем китайцы строят дорогу в Украине ? Что нет уже украинцев ? Зачем китайцам платит ? Не лучше украинцам ?
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Китайцев, строящих окружную дорогу и недавно ездивших домой, временно изолируют в Житомире, - ОГА - Цензор.НЕТ 3953
китайцев изолируют,
деньги сп"""дят,
дорогу не достроят

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Зачем китайцы строят дорогу в Украине ? Что нет уже украинцев ? Зачем китайцам платит ? Не лучше украинцам ?
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Условие контракта с китайской фирмой.
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Своих нельзя брать и нельзя платит , потому что асфальт воруют ? Логика наверное есть в этом ?
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Так цеж інвестори, але умови такі, що вони самі все роблять, а ми потім будемо платити та віддавати.
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Так можно же своим платит и отдавать и своим дать заработать ?
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Так для цього потрібні кошти, а їх або під великий відсоток дають, що для великих проектів дуже небезпечно, або під кабальні умови по типу збільшення податків, що є політичним вбивством.
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А вот и стадо жареных петухов замаячило на горизонте. Заклюют всех.
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та просто построят шоссе или гыперлуп житомир-ухань с телепортацией и усе будет дуже гарно
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25 українців, що батрачили на бермудському круїзному лайнері, сидять у карантині в порту Йокогами, а така ж кількість китайців, що батрачать на будівництві "свєрьхскоросной окружной" Житомира потрапили під карантин в Україні. Ах...вігітєльно.
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Китайці там керують а рабсила там місцеві робітникі !
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Их хоть сразу при пересечении границы в карантин упаковывают, или они по дороге к карантину пол Украины зачихают ?
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В Китае вводят смертную казнь за сокрытие коронавируса, а вы думаете в России нет этого вируса, наивные.
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спасибо за новость , теперь машин по варшавке станет больше Китайцев, строящих окружную дорогу и недавно ездивших домой, временно изолируют в Житомире, - ОГА - Цензор.НЕТ 5991
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