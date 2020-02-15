 Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Об этом один из авторов документа, председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер сказал корреспонденту "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.
Так Ишингер прокомментировал скандальный документ, появившийся на сайте конференции за день до открытия, а вскоре исчезнувший после протестов.
"Да, в этом документе могут быть противоречивые вещи, ну так давайте говорить о них. Это не правительственная позиция, это вклад. И это неправильно говорить, что она "российская", - заявил Ишингер.
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Также он заверил, что является сторонником всех усилий, направленных на то, чтобы помочь продвинуть "украинский вопрос" вперед. "Мы все за Украину. Я - ваш друг", - подтвердил дипломат.
Как один из авторов документа, он убежден, что "Украина должна быть счастлива, что мы пытались привлечь россиян к дискуссии".
Ишингер отметил, что люди, которые подписали "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", имели целью лишь "добро". Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что среди авторов заявления была "пара русских".
Также он пояснил, что конференция публикует все виды документов независимо от гражданства их авторов.
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Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.
В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".
В этот же день документ удалили с сайта.
В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.
Под председательством Ишингера с 2009 года прошли пять конференций ММКБ.
В интервью в ходе первой под его председательством - 45-й конференции, которая проходила в 2009 году после финансового кризиса, Ишингер отметил что «Необходимо устранить преграды на пути свободной торговли, обеспечить, наконец, вступление России в ВТО, выработать новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое принесет выгоду и России, и Евросоюзу, в особенности это касается безопасности в энергетической сфере».
2014: Украина
Назначен посредником ОБСЕ для переговоров между Киевом и регионами
Будь проклят весь твой род до седьмого колена!!!
За Газпромовский деньги решил торгануть Украиной!!!
Тварь!!!!!!!
к
Не удивлюсь, если(!!!) эта муйня «12 шагов» будет так же реализована.......
эту поганую бумажку "12 шагов" готовил Росси́йский сове́т по междунаро́дным дела́м (РСМД), а подсовывал этот сраный немец Ишингер..
РСМД Учредители
mid.ru Министерство иностранных дел Российской Федерации
mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации
ras.ru Российская академия наук
rspp.ru Российский союз промышленников и предпринимателей
interfax.ru Информационное агентство «Интерфакс»
ссылка на сайт: https://russiancouncil.ru/about/founders/
И вот теперь я не удивлюсь, если кацапы заявят, мол, а вот было и было опубликовано, а, значит, имеет право на существование, и эти 12 шагов, дескать, наше вам условие... а дальше - больше... когда эти 12 хромых будут на слуху, найдутся адвокаты, популяризаторы, приверженцы и прочая руская срань... и вот - вуаля! Украина отказывается выполнять утвержденные в мьюнике 12 шагов... as simple as that...
твари - ваше имя...
только благодаря американцам (Атлантический Совет), благодаря Порошенко, который начал бить в "колокола" и сделал резонанс на ТВ и в прессе, эта кацапская спецоперация сорвалась!!!..
Приезжай на Донбасс, убогий, посмотри на "дискуссию", которую Россия уже шестой год ведёт с помощью "Градов", "Гвоздик", сто двадцати миллиметров минометов и прочей артиллерии и пулеметов.
Оно "лишь хотело привлечь", причем так, что Россия должна определять современную "украинскую идентичность". Блин, это даже не маразм, это сволочизм и бесстыдство восьмидесятого левела.
Имея таких друзей, никакие враги не нужны.