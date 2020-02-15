EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За рубежом
  3166  55
Все про:конференция (216) Мюнхен (99) Ишингер (3)

 Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Авторы скандального заявления "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" всего лишь хотели привлечь РФ к дискуссии и продвинуть вопрос мирного урегулирования на оккупированных территориях Украины.

Об этом один из авторов документа, председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер сказал корреспонденту "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

Так Ишингер прокомментировал скандальный документ, появившийся на сайте конференции за день до открытия, а вскоре исчезнувший после протестов.

"Да, в этом документе могут быть противоречивые вещи, ну так давайте говорить о них. Это не правительственная позиция, это вклад. И это неправильно говорить, что она "российская", - заявил Ишингер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Без Украины нельзя обсуждать какие-либо планы по прекращению войны и возврату территорий, - Зеленский

Также он заверил, что является сторонником всех усилий, направленных на то, чтобы помочь продвинуть "украинский вопрос" вперед. "Мы все за Украину. Я - ваш друг", - подтвердил дипломат.

Как один из авторов документа, он убежден, что "Украина должна быть счастлива, что мы пытались привлечь россиян к дискуссии".

Ишингер отметил, что люди, которые подписали "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", имели целью лишь "добро". Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что среди авторов заявления была "пара русских".

Также он пояснил, что конференция публикует все виды документов независимо от гражданства их авторов.

Также на Цензор.НЕТ: Доклад, удаленный с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, не отражал официальную позицию Украины, - МИД

Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

В этот же день документ удалили с сайта.

В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3175953
 
 
 Топ комментарии
 
Це випадково "так невдобно получилось..." Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 5932
Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 1952
 показать весь комментарий
 
Вольфганг Ишингер - коррумпированная скотина и подкацапный 3,14рас..
Будь проклят весь твой род до седьмого колена!!!

За Газпромовский деньги решил торгануть Украиной!!!
Тварь!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
"Я - ваш друг". Таких друзей за ### да в музей.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вопрос 1, за сколько внесли эти 12 пунктов
 показать весь комментарий
 
 
Вразі виконання, це вже буде не Україна , а Новароссія. Благодєтєль пшолвон, нам і Зєйла вистачає.
 показать весь комментарий
 
 
Неее, сколько занесли в немецкий кабинет за эти 12 пунктов.
 показать весь комментарий
 
 
Поки платіжоспроможність «Газпрому» дозволяє.
 показать весь комментарий
 
ВІКІПЕДІЯ Председатель ММКБ
Под председательством Ишингера с 2009 года прошли пять конференций ММКБ.
В интервью в ходе первой под его председательством - 45-й конференции, которая проходила в 2009 году после финансового кризиса, Ишингер отметил что «Необходимо устранить преграды на пути свободной торговли, обеспечить, наконец, вступление России в ВТО, выработать новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое принесет выгоду и России, и Евросоюзу, в особенности это касается безопасности в энергетической сфере».
 показать весь комментарий
 
 
ДОРЕЧІ ЦЕ РОСІЙСЬКА ВІКІПЕДІЯ
2014: Украина
Назначен посредником ОБСЕ для переговоров между Киевом и регионами
 показать весь комментарий
 
 
то що там українського? Жодного українського інтересу я не бачу.
 показать весь комментарий
 
 
НЕ дивне формулювання - дууууже старезного дипломата , "скандальні 12 кроків"- але ... автори хотіли як краще - Приставка наш но ньому вчився?Бо цей німець в НАТО й США завсігдатаєм теж був .
 показать весь комментарий
 
Це випадково "так невдобно получилось..." Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 5932
Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 1952
 показать весь комментарий
 
 
Как вы можете говорить "об этом",если ваш язык глубоко в заднице *****?
 показать весь комментарий
 
 
Вольфганг Ишингер - коррумпированная скотина и подкацапный 3,14рас..
Будь проклят весь твой род до седьмого колена!!!

За Газпромовский деньги решил торгануть Украиной!!!
Тварь!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Точно. Еще давным бавно римский имератор Веспасиан сказал:"Деньги не пахнут!".
 показать весь комментарий
 
 
"Я - ваш друг". Таких друзей за ### да в музей.
 показать весь комментарий
 
 
А українців ви запитали, чи подобається їм такий ваш німецько-російський план? Філіпчук, чалий і хто ще там третій радник Данилович не 'в счет'
 показать весь комментарий
 
 
Это как СССР и Германия Польшу делили ? А Украину не делить решили, а рашке оптом продать. Опыт имеется.
 показать весь комментарий
 
 
Вот после таких дел они в Европе еще удивляются массовости национального самосознания в Украине. Помочь Украине в войне с кацапстаном Германия не хочет, но советы давать совместно с "парой русских" всегда пожалуйста. Зря мальдивский главнокомандующий подписал Минские соглашения. Нельзя с кацапстаном ничего подписывать - это только для Украины хомут, а для кацапья - филькина грамота, которую они перевернут в зависимости от собственных желаний.
 показать весь комментарий
 
 
Минские подписывались с одной целью оттянуть время и создать ВСУ. Другого выхода ТОГДА просто не было. Политически был найден идеальный выход. Пусть лаптям претензии выписывают,и не Украину учат международному праву,а козломордых. Украина на СВОЕЙ земле. А парламентариев типа Макрона и этого гуся залётного- строго нафуй. Это в сторону россии. Слабых никто уважать и любить никогда не будет-это закон природы.
 показать весь комментарий
 
 
покажи скрин подписи минских соглашений...кацапа,ты не в теме,скажи куратору,пусть тебя лишит пайки Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 8872
 показать весь комментарий
 
 
Хворий Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 9928 Конференція хворих Класний рівень,..

к
 показать весь комментарий
 
 
Где-то я уже подобное слышала.......«формула Штайнмайер»=>тоже было(!) предложение, НО преЗедент упорото реализует..........
Не удивлюсь, если(!!!) эта муйня «12 шагов» будет так же реализована.......
 показать весь комментарий
 
 
пішла Німеччина світитись у сяйві двоголового орла
 показать весь комментарий
 
 
что бы все поняли, в Мюнхене была спецоперация ФСБ и МИДа РФ, и Зеленский должен был подмахнуть капитулицию в виде "12 шагов в бездну"..
эту поганую бумажку "12 шагов" готовил Росси́йский сове́т по междунаро́дным дела́м (РСМД), а подсовывал этот сраный немец Ишингер..
РСМД Учредители

mid.ru Министерство иностранных дел Российской Федерации

mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации
ras.ru Российская академия наук
rspp.ru Российский союз промышленников и предпринимателей

interfax.ru Информационное агентство «Интерфакс»

ссылка на сайт: https://russiancouncil.ru/about/founders/
 показать весь комментарий
 
 
Как один из авторов документа, он убежден, что "Украина должна быть счастлива, что мы пытались привлечь россиян к дискуссии". Источник: https://censor.net.ua/n3175953
 показать весь комментарий
 
 
Сама краща "дискусія" з кацапами - через гарматний ствол... Слів вони не розуміють - тільки силу... (Колись наш старшина казав - "Один удар кулаком в лоб заменяет полгода партполитработы..."). Бачу - в чомусь він був правий... Особливо, що стосується кацапів...
 показать весь комментарий
 
Ну звісно, нічого поганого. Лише знищити, розірвати на шматки, Україну. І як ви напад мордора, вбивства та анексію назвали, "прорахунки"? Це про що? Бліцкріг не стався?
 показать весь комментарий
 
 
А КТО ИМ МЕШАЕТ ГОВОРИТЬ С РАШИСТАМИ? ИДИТЕ ГОВОРИТЕ, ТОЛЬКО ВОТ УЖЕ 6 ЛЕТ ГОВОРИТЕ А РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ! НО НЕТ, ОНИ ДЕЛАЮТ ДОКЛАД В КОТОРОМ ПРОДВИГАЮТ ВСЕ ТЕЗИСЫ КРЕМЛЯ, ДАЖЕ НЕ ПРОВЕДЯ НИКАКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ С УКРАИНОЙ. А ТЕПЕРЬ ГАЗПРОМОВСКАЯ ШЛЮХА ИШИНГЕР ГОВОРИТ ЧТО ОН ДРУГ! АГА УЖЕ ПРОВЕРИЛ! СПАСИБО, ПРО ТАКИХ ДРУЗЕЙ ЕСТЬ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ФРАЗА АЛЬ КАПОНЕ
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
программу надо переименовать в 12 пинков, которые зеля должен будет получать сразу же после успешного показа очередной репризы
 показать весь комментарий
 
 
никакой "формулы" Ш в виде формулы или алгоритма не существует (небольшой экскурс). Ш что-то ляпнул, что-то предложил в качестве рассуждения, но козлорылым понравилось и они возвели то, что им выгодно, в статус "формулы штанмайера"...
И вот теперь я не удивлюсь, если кацапы заявят, мол, а вот было и было опубликовано, а, значит, имеет право на существование, и эти 12 шагов, дескать, наше вам условие... а дальше - больше... когда эти 12 хромых будут на слуху, найдутся адвокаты, популяризаторы, приверженцы и прочая руская срань... и вот - вуаля! Украина отказывается выполнять утвержденные в мьюнике 12 шагов... as simple as that...
 показать весь комментарий
 
 
Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого# Им просто глубоко наср@ть на ваши проблеми.
 показать весь комментарий
 
Ну, з цим всьоясна... А інші "друзі-експерти" хто?
 показать весь комментарий
 
на буй идите, авторы-шагатели, вас, баранов, без очков на просквозь видно....
твари - ваше имя...
 показать весь комментарий
 
 
Бундестаг зарплату получает в кассе « Газпром» «русского» Миллера
 показать весь комментарий
 
 
все намного,проще,нам нах не нужен донбасс и луганск,вот совсем не нужен!!!!пусть рашка себе его оставит,они свой выбор сделали,пусть *** сосут теперь!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
У Кремля другие планы, втюхать эту разрушенную срань в Украину на своих условиях, снять с себя санкции и что бы все забыли про Крым. Вот предатели и стараются, выборы в октябре готовят, а ты как думал...
 показать весь комментарий
 
идите на куй-все вместе ,кто предложил 12 шагов Украине ..тоже ничего плохого...
 показать весь комментарий
 
Ну конечно же, авторы не имели в виду для себя ничего плохого.
 показать весь комментарий
 
люди поймите!.. эта декларация "12 шагов" и сама Мюнхенская конференция ,посвященная Украине, и то что Ишингер так завзято защищает интересы Рашки - это все была спец операция ФСБ и МИД РФ.. и если бы Зеленский подписал бы эту декларацию, то мы все бы проснулись завтра уже в малоросии..
только благодаря американцам (Атлантический Совет), благодаря Порошенко, который начал бить в "колокола" и сделал резонанс на ТВ и в прессе, эта кацапская спецоперация сорвалась!!!..
 показать весь комментарий
 
 
"всего лишь хотели привлечь РФ к дискуссии"

Приезжай на Донбасс, убогий, посмотри на "дискуссию", которую Россия уже шестой год ведёт с помощью "Градов", "Гвоздик", сто двадцати миллиметров минометов и прочей артиллерии и пулеметов.
Оно "лишь хотело привлечь", причем так, что Россия должна определять современную "украинскую идентичность". Блин, это даже не маразм, это сволочизм и бесстыдство восьмидесятого левела.
Имея таких друзей, никакие враги не нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Еще одна немецкая сволота, любитель лизать сраку *****
 показать весь комментарий
 
 
Нічого поганого не бажали... Лише продати фєдєрастам Україну за недорого...
 показать весь комментарий
 
Так её и так продадут ) Ща закон о земле примут и усё )
 показать весь комментарий
 
Этот старый гандон считает себя хитросделанным. На турецком базаре твое место.
 показать весь комментарий
 
ногрмальненько так дяденька "дурака косит"...мол,этот ПОЛНОСТЬЮ КАПИТУЛЯЦИОННЫЙ проект "всего лишь помощь Украине..."И сняли с повестки ту хрень только после того,как аналитики Госдепа признали его таким,как закабаляющим украину за Россией и потенциально опасным для расширения сферы влияния российского военного присутствия уже близко к порогу ЕС...Дядя тупит конкретно..
 показать весь комментарий
 
 
Я ваш дрюг! Давай яйко, млеко, много давай.
 показать весь комментарий
 
"С момента своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский избрал по отношению к Владимиру Путину позу просителя. Это он инициирует телефонные беседы. Это он просит о встречах. Путину остается только решать, согласится ли он с просьбой обитателя кабинета на Банковой - как это было с беседами по телефону, или проигнорирует ее, как это было с несостоявшейся встречей в Израиле. Каждая такая просьба убеждает Путина, что капитуляция Зеленского, капитуляция Украины и ее включение в состав России уже близко - нужно просто посильнее надавить", - рассуждает Портников.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх