 Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос на "нормандской встрече" 9 декабря, а сейчас он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал он.

Кто именно из "представителей оккупированных территории" мог бы участвовать в таком патрулировании, он не уточнил.

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Зеленский в очередной раз заверил, что Украина не будет проводить местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской области без контроля за границей.