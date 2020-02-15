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 Политика Украины
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Все про:граница (3295) Зеленский (4609) конференция (216) ОБСЕ (3923) Донбасс (20667) минские соглашения (2748) Мюнхен (99)

 Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

Украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос на "нормандской встрече" 9 декабря, а сейчас он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал он.

Кто именно из "представителей оккупированных территории" мог бы участвовать в таком патрулировании, он не уточнил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Это не "война в Украине", это война в Европе, - Зеленский в Мюнхене

Зеленский в очередной раз заверил, что Украина не будет проводить местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской области без контроля за границей.

Источник: https://censor.net.ua/n3175952
 
 
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Ахаха вот вам и признание ОРДЛО как субьекта. Ещё не зрада ЗЕбилы?? Будете патрулировать вместе с Гиви и Моторылами...
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проросійська п'ята колона всередині держави і ерозія світової солідарності - це головні загрози для УкраїниЗеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 233
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Наш перезедент не то что не умный или там наивный...он скорее болен там чем то непонятным для себя нежели для всех остальных...(
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Вся эта риторика не президента, а потерпевшего и обосранного...
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Скоро охрану "Блазня" будут совместно осуществлять представители службы охраны Украины, МГБ ЛДНР и ФСБ...
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Коротко про міжнародну політику:
https://www.youtube.com/watch?v=KY30J-XJ0cg
Коротко про внутрішню політику:
https://www.youtube.com/watch?v=mf9ZooLnppI

Ви зробили це разом. Дебіли, млять (с)
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