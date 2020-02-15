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 Подозреваемых в убийстве пластического хирурга Сотника отправили в СИЗО. ФОТО

Суд взял под стражу без права выхода под залог подозреваемых в убийстве в центре Киева пластического хирурга Андрея Сотника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на hromadske.

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Прокурор Богдан Бейко отметил, что подозреваемые пытались скрыться. И подчеркнул, что существует риск, что они сбегут, попробуют уничтожить улики или будут давить на свидетелей.

Адвокат подозреваемого Махаматиякуба Маматкадырова Владислав Задор просил отказать в удовлетворении ходатайства. Он отметил, что его подзащитный полностью признал свою вину и сейчас сотрудничает со следствием. Также он добавил, что прокуратурой не доказаны риски, а подозреваемый не был судим, имеет жену и двоих детей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева: полиция рассматривает несколько версий. ФОТО

Сам Маматкадыров отметил, что является узбеком по национальности, а живет постоянно в Турции. В Украине он провел около двух месяцев в качестве туриста.

Подозреваемых в убийстве пластического хирурга Сотника отправили в СИЗО 01

Он подтвердил журналистам, что убил пластического хирурга Андрея Сотника, но ничего не сказал о мотивах, финансовом вознаграждении и заказчике.

Другой подозреваемый, Эрмек Кудайназаров, по данным следствия, приехал в Украину вместе с Маматкадыровым.

Подозреваемых в убийстве пластического хирурга Сотника отправили в СИЗО 02

Его адвокат Владислав Задор просил отказать в удовлетворении ходатайства. По его словам, Кудайназаров не знал, куда вез другого подозреваемого, а после хотел сообщить о преступлении.

Сам подозреваемый поддержал своего защитника и добавил, что проживал в Украине с ноября месяца.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция задержала в аэропорту Одессы иностранца по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве

Кудайназарову инкриминируют пособничество в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Хирурга Андрея Сотника убили в Киеве 2 февраля. 43-летний врач был застрелен неподалеку от своей съемной квартиры на улице Саксаганского.

14 февраля полиция и пограничники в аэропорту Одессы задержали по подозрению в убийстве Сотника иностранца.

15 февраля прокуратура сообщила двум мужчинам о подозрении в заказном убийстве Сотника.

Источник: https://censor.net.ua/n3175951
 
   
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"Не сказал о мотивах, финансовом вознаграждении и заказчике."
-Мотивы им неизвестны, заказчик тем более, ну, а финансовое вознаграждение, то такое..
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С такой рожей пластических хирургов на руках нужно носить а не истреблять их.
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второй киргиз вроде , а первый кто , подскажите
хотя для меня они просто чурки , которые приехали убивать , наших убивать
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черножопые-от них все беды!!!!всех черных тварей в сибирь!!!думаю многие поддержат!
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Все беды от вас, кацапов... А эти - просто развращённая вами, "грязная пена" народов Средней Азии... Нормальные узбеки, киргизы и таджики живут дома и честно трудятся...
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Схоже, що це просто найманці і навряд вони, щось знають, або скажуть о замовниках і мотивах цього вбиства, але те що вони прибули з іншої країни і три місяці готувалися до вбиства опосередковано вказує, що "замовник" дуже заможний.
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Чебуреки спочатку були нормальними людьми, працювали, нікуди нелізли, мовчки собі працювали на ринках, торгували різним шматтям, фруктами, багатші якісь забігаловки біля ринків відкривали. А зараз їхні діти вже не хотять працювати (на завод ніхто не йде) = один вдалий гоп-стоп чи переправка мішка трави, і місяць можеш жерти в ресторан та купляти собі білих тьолок.
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Чебуреки спочатку були нормальними людьми, працювали, нікуди нелізли, мовчки собі працювали на ринках, торгували різним шматтям, фруктами, багатші якісь забігаловки біля ринків відкривали. А зараз їхні діти вже не хотять працювати (на завод ніхто не йде) = один вдалий гоп-стоп чи переправка мішка трави, і місяць можеш жерти в ресторан та купляти собі білих тьолок.
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