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 Политика Украины
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Все про:газета (107) Слуга народа (658) Кравчук Евгения (25)

 "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение

Политическая партия "Слуга народа" собирается выпускать собственную газету с публикациями о голосовании фракции, планах партии, реформах и депутатах. Первый номер выйдет на следующей неделе.

Об этом во время выступления на съезде партии сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас начал работу Общественный хаб, где будут постоянные встречи с общественными организациями. Первая публичная встреча - 29 февраля. Также сегодня фактически заработал полноценно наш центр образования и развития. Сейчас, в эти минуты ... проходит обучение для первых новоизбранных депутатов от "Слуги народа" - не народных депутатов, а общин и председателей ОТГ, для них обучение будет два дня", - сообщила она.

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Кроме того, добавила парламентарий, возникла идея создать некий информационный хаб, чтобы члены партии могли полноценно коммуницировать с избирателями и между собой.

"Мы планируем создать коммуникационный кабинет, который будет состоять из специалистов по коммуникациям. Также работу будет курировать заместитель председателя партии по вопросам коммуникаций", - отметила Кравчук.

Среди прочего, она также сообщила, что на следующей неделе выйдет первый номер газеты "Слуга народа".

Она выразила надежду, что газета будет распространяться не только через "Укрпочту", но и через ячейки, которые партия будет иметь по всей стране.

Также на Цензор.НЕТ: КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук

В газете, объяснила Кравчук, будут публикации о голосовании фракции "Слуга народа", планах партии, реформах, депутатах и т.п.

Кравчук также сообщила, что будет обновлен сайт партии, в частности, добавлена англоязычная версия.

"Через сайт партии мы будем собирать заявки и на кандидатов на местные выборы, и на сторонников, и на волонтеров", - отметила она.

Кроме того, на сайте должны быть созданы отдельные кабинеты для каждого народного депутата с "виртуальными приемными".

"Наверное, вы уже успели прочитать в новостях о том, что мы планируем запустить даже свой интернет-канал", - добавила депутат и отметила, что в тестовом режиме это интернет-телевидение должны запустить в марте.

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В частности, планируется "импровизированная студия" в кулуарах парламента и выезды в регионы.

"Кстати, некоторые наши народные депутаты в прошлом были журналистами, поэтому они могут также подключаться", - сказала Кравчук.

Для каждого из народных депутатов планируется подготовить видео-визитку.

Источник: https://censor.net.ua/n3175950
 
   
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газета буде називатися "Зєленінская правда" "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение - Цензор.НЕТ 5555
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Зекономлений папір від переведення чиновників на електронну звітність буде використаний на друковану партійну рекламу Слуги Народу!
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А телевидение канал "Икра" ,из Икры возродиться совковая вата
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Лучше « Крокодил» очень по теме партии зеленых ватопитеков
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"У нас немає президента" - Олексій Гончаренко

ВИДЕО с Мюнхена...
https://twitter.com/i/status/1228692833680416780



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Деньги наверное Москва выделила, через племянницу радистки Медведчука "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение - Цензор.НЕТ 3785
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и название этого издания - "Рассмеши дебила, хуже не будет"
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а как же глобальная диджитализация? "слуга народа" в смартфоне?
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идея правильная. в отличии от поперэдников публично и честно озвученная.
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зачем??????????? для тех 12% которые верят что страна идет в правильном направлении???????????
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Так газета,це застаріло.І взагалі,це схоже на совок.
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а обязательная подписка для бюджетников? разве это похоже на совок?
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возвращение в совок уже идет полным ходом
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кошмар, єто же порохоботам еще вот так 4 (ЧЕТИРЕ) года кривляться, материться и ползать в собственной блевотине... все ли доживут?
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Ха-ха-ха, країна у смартфоні, а тут на тобі - газєта.
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вот ето поржом - щоб там не творилось , але... "буде весело" - Парубій .
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Этого еще не хватало. ЗЕбильные мозги лохтората, требуют ежедневных инъекций ЗЕдерьма
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Скоро во всех бюджетных организациях - "принесите пачку бумаги или двадцать конвертов и подпишитесь на нашу газету".
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Можна на м'якому папері?
(а якщо у форматі рулону - взагалі збсь)

"Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение - Цензор.НЕТ 9199
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Кравчук также сообщила, что будет обновлен сайт партии, в частности, добавлена англоязычная версия.

Американских избирателей подминают. Зеля, когда Украину поднимет, в Штаты рванёт баллотироваться.
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Читайте скоро "як підібрати тапочки" та "відпочиваємо в омані за чужий кошт"
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Медведчук підняв собі рейтинг на 3 відстоки, опустивши ЗЕлін , а тепер ще й у Пороха підстрибне ( або у того ж Гончаренка)
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А хто це все буде спонсорувати? Чи в слуг урода получку зменшать?
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прикольно, очередной высер дебилоидов янелоха)))))
ну блин выбрали придурков )))))
ни дня без зашкваров))))
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Скажите, на х.уй кому нужна будет эта Зе-газета и это Зе-интернет-телевидение? Ну ладно еще газета, в хозяйстве пригодится, и то если бесплатно. А интернет-телевидение? Ни печь растопить, ни жопу вытереть. Ну разве что как теле-медицина, в место рвотного или слабительного.
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"Дела ничто - жажда все! Не дай нарiду засохнуть, поливай регулярно!"
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Будет где в комментариях назыать Зеленского *********.
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а видосики с маленькой зеленой бубой - они будут?
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