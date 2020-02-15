 Мы не отступим, - Пристайко о требованиях дать Украине доступ к расследованию катастрофы лайнера МАУ в Иране

Об этом министр иностранных дел написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"В Мюнхен-2020 Украина привезла два сообщения: 1. Парижские соглашения не выполняются в полном объеме. Частичное освобождение наших граждан - недостаточный прогресс; 2. Мы не отступим от требований PS752. Включая полный доступ наших специалистов к расследованию и неотложной выплатой компенсаций", - написал глава МИД.

Пристайко настаивает, что украинские специалисты должны участвовать расшифровке бортовых самописцев сбитого самолета, информирует "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний момент мы думаем, что лучшие шансы будут открыть его ("черный ящик". – Ред.) в Париже, но обязательно в присутствии украинской делегации, которая имеет техников, которые должны наблюдать за тем, чтобы информация была, во-первых, полная, а во-вторых, такая, как она есть, без внешнего вмешательства", - сказал он журналистам в Мюнхене.

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Глава МИД принял участие во встрече министров иностранных дел 5 стран, граждане которых погибли при крушении "Боинга" в Иране.

"По результатам нашей встречи иранский министр получит письмо, в котором будут повторены наши требования, озвученные персонально", - сказал Пристайко.

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Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.