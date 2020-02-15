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 Мы не отступим, - Пристайко о требованиях дать Украине доступ к расследованию катастрофы лайнера МАУ в Иране

Украина намерена заявить на конференции в Мюнхене, что не отступит от требований по расследованию катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.

Об этом министр иностранных дел написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"В Мюнхен-2020 Украина привезла два сообщения: 1. Парижские соглашения не выполняются в полном объеме. Частичное освобождение наших граждан - недостаточный прогресс; 2. Мы не отступим от требований PS752. Включая полный доступ наших специалистов к расследованию и неотложной выплатой компенсаций", - написал глава МИД.

Пристайко настаивает, что украинские специалисты должны участвовать расшифровке бортовых самописцев сбитого самолета, информирует "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний момент мы думаем, что лучшие шансы будут открыть его ("черный ящик". – Ред.) в Париже, но обязательно в присутствии украинской делегации, которая имеет техников, которые должны наблюдать за тем, чтобы информация была, во-первых, полная, а во-вторых, такая, как она есть, без внешнего вмешательства", - сказал он журналистам в Мюнхене.

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Глава МИД принял участие во встрече министров иностранных дел 5 стран, граждане которых погибли при крушении "Боинга" в Иране.

"По результатам нашей встречи иранский министр получит письмо, в котором будут повторены наши требования, озвученные персонально", - сказал Пристайко.

Также на Цензор.НЕТ: "Черные ящики" самолета МАУ принадлежат Украине, - глава МИД Канады Шампань

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3175949
 
 
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Грозно так скажи: Если он вам не нужен, мы могли бы забрать.
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ОЙ! А там хто на подходє у тебе пане давно неміністре? Олександр Чалий ? той, що з Пуйлом та Єрмаком 12 пунктів готував ?
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а мид Канады граждан которых большинство погибло почему то ничего не требуют.
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разведение отменяется шо ли или таки отступите?
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угу... бубочка как приползет, как встанет на колени! Куда вы после этого денетесь? Мы не отступим, - Пристайко о требованиях дать Украине доступ к расследованию катастрофы лайнера МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 9808
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эти борцы с корупцией, неупускают шанс бабла срубить даже на трагедии
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когда пристайка говорит "не отступим" - читай наоборот, не ошибешься....

любая тема.
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а у нас разве министр иностранных дел не Ермак...?
Пристайко это ветошь, которым вытирают ноги в офисе президента...
Вот интересно - пристайку не обидна такая роль?
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