 Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения

Об этом он заявил журналистам перед началом съезда партии "Слуга народа" в субботу, 15 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", - отметил Сивохо.
При этом член команды Сивохо Иван Толкачев уточнил, что эта платформа может быть представлена предварительно в среду, 19 февраля.
"Эта платформы создана в рамках выполнения задач, сформулированных Президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа", - сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мы инициируем создание диалоговой платформы "Мир Донбассу", - Зеленский
Толкачев добавил, что платформа должна "объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы".
В субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский рассказал о создании диалоговой платформы "Мир Донбассу".
По его словам, в рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Мы хотим провести местные выборы в октябре 2020 года, включая ОРДЛО, но только по законам Украины, - Зеленский
Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО как условие для проведения местных выборов на Донбассе.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией, сообщает "Европейская правда".
Зеленский снова сообщил, что Украина выходит с предложением проводить разведение по новому принципу, что позволит освободить от военной техники сектора Донбасса, но для выборов важно также иметь контроль за рубежом.
По его словам, рассматривается возможность совместного контроля. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он.
Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант.
ℳγrоtvorets.center
Всі встановлені співавтори мюнхенської змови щодо України завтра вже будуть у Чистилищі.
Мольфари попереджені.
Мсця прийде до співавторів капітулятивного плану зради України цього разу досить швидко.
5 , Усім поліграфам поскручували гвинти й забанили програми .
З моцкалями ?
Викиньте ту сальну тушу...
Сказал, что у нас-таки гражданская война.
хотя
они там привычные
Интересно, зебилоиды такое хавают с причмокиванием?
Гестапо русского мира
Массовые казни украинцев российскими оккупантами и пособниками. Донецк-Макеевка - новый "Бабий Яр" Украины.
Преступления России, вставшей с колен. Донбасс (ФОТО 18+)
Спрячьте эту долбанутую Сивуху из КВН в России и не показывайте здесь !!!
План "примирення" України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та російської ради міжнародних справ з'явився 14 лютого На Мюнхенській конференції пропонують 12 кроків для досягнення миру в Україні . А потім зник. Вже через декілька годин його видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції.
Деякі його тези максимально схожі на ті, які завжди пропонує Кремль. Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росії із Євросоюзом. План пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію". В розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.
Американські експерти наголошують, що деякі з кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною.
Ті, що підписалися, ідентифікують проблему в першому реченні: "Конфлікт в і навколо України". Цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення. "Конфлікт в і навколо України" почався, коли російські війська в російських формах, але діючи без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим і Москва анексувала його,
- мовиться у Atlantic Council.https://24tv.ua/***********************************************************************************