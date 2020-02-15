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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20667) Сивохо (15)

 Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства

Об этом он заявил журналистам перед началом съезда партии "Слуга народа" в субботу, 15 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", - отметил Сивохо.

При этом член команды Сивохо Иван Толкачев уточнил, что эта платформа может быть представлена ​​предварительно в среду, 19 февраля.

"Эта платформы создана в рамках выполнения задач, сформулированных Президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы инициируем создание диалоговой платформы "Мир Донбассу", - Зеленский

Толкачев добавил, что платформа должна "объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы".

В субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский рассказал о создании диалоговой платформы "Мир Донбассу".

По его словам, в рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Мы хотим провести местные выборы в октябре 2020 года, включая ОРДЛО, но только по законам Украины, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3175948
 
 
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Очередной ЗЕбил-малоросс
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«Джедай Суржик» - голуб миру, кацапського миру.
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На Ланче Пінчука (БЛ...) у Мюнхені - Зеленский согласен на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО
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Нічого смішного. Зароблені в Києві гроші Сівоха возив своїй мамі в Донецьк, а та допомагала російським бойовикам.
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Україна не вважає за потрібне миритись з наволоччю яка воює проти України! Всі хто проти України або виїдуть або помруть - ось це реальна платформа примирення!
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Примирение через отступление. Отступление через отупление . А отупление уже избрали тупорылые
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с бандитами?-Зеленский согласен на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО-
Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО как условие для проведения местных выборов на Донбассе.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией, сообщает "Европейская правда".
Зеленский снова сообщил, что Украина выходит с предложением проводить разведение по новому принципу, что позволит освободить от военной техники сектора Донбасса, но для выборов важно также иметь контроль за рубежом.
По его словам, рассматривается возможность совместного контроля. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он.
Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант.
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А тебе одному скучно?
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«Джедай Суржик» - голуб миру, кацапського миру.
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ℳγrоtvorets.center





Всі встановлені співавтори мюнхенської змови щодо України завтра вже будуть у Чистилищі.
Мольфари попереджені.
Мсця прийде до співавторів капітулятивного плану зради України цього разу досить швидко.

Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения - Цензор.НЕТ 7473
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Вот гад, опять всю пиццу сожрет сам, и ни с кем не поделится.
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сивухе всё никак неймется..... представляю шо ты сивуха в той платформе понаписуешь - будем всех сепаров в ж.... целовать и шоколадками кормить ониже нашилюди. а то что 13 тыс наших полегло об этом забыть и простить!!!!!!
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Судя по многократным повторениям про октябрьские выборы в ордло и все эти платформы примирения, Зеля собирается присоединять дыру на ********** условиях.
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Этот бездарь, пьяница, наркоман и рваный Гондон мнит себя великим политиком, падло.
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Нав'язують нам цих гнид донецьких, навіщо нам це сміття ?
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Что этот алкаш может предложить? Оно уже давно без мозгов...алкоголь растворил...
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Может предложить тебе выпить, например на халяву. Уйдешь в отказ?
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Я с козлами не пью...и на халяву не пью...чего и тебе желаю..
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Обвисшую после ожирения свинью, пора запихивать обратно в зад - в КВН
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Зеленський у Мюнхені - Не называйте Украину коррумпированной, это уже неправда: 1. Баканов мій.2. Генпрокурор мій. 3. ГБР мій. 4. Голів САП та НАБУ призначаю я .
5 , Усім поліграфам поскручували гвинти й забанили програми .
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З ким примирення ?
З моцкалями ?
Викиньте ту сальну тушу...
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вспоминается розыгрыш Сивохо, как он в эсэсовской форме у деда спрашивает - ну что дед, партизаны есть на хуторе? Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения - Цензор.НЕТ 858
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Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения

Сказал, что у нас-таки гражданская война. Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения - Цензор.НЕТ 5971
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Если смотреть на жителей Донбасса как на холопов донецких олигархов - тот какой смысл примирятся с холопами ? - Если они не в зоне способности примирения без разрешения. Как это можно делать,если они также являются и марионетками кремля,одновременно.Это же куклы на нитках. - Нужно убирать первоисточник. А не реабилитировать закулисных хозяев. - Этим.
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Надо еще и с кинологами порработать...😁
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в очко ему эту трубку мира всунуть не мешало бы
хотя
они там привычные
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От і намалювався один з авторів провокаційних 12 кроків до примирення, що викликали скандал на Мюнхенській конференції з безпеки. Чекаємо, 19 лютого воно їх презентуватиме
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Хоче погодувати і тих за наш рахунок і сам поїсти мабуть бажає?
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Если на кухне завелись тараканы, то надо с ними примирится и жизнь станет лучше...
Интересно, зебилоиды такое хавают с причмокиванием?
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Вот молодец,там подойдёт предложение отдать ещё несколько областей,чтоб наверняка они были довольны Сивохой.
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Україна гібридну війну програла і буде ще різним ґвалтівникам і вбивцям платити.А московити там ні причому.
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а жители не оккупированных территорий которые за все это будут платить его не интересуют.
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2,0 по квн расценкам. В Трускавец этого заплывшего жиром на переработку Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения - Цензор.НЕТ 8691
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зе-сивухо коллаборант и подыгрывает кремлю: какая нафиг "программа примирения" для украинцев? это кремлевские крысы напали на Украину и пьют кровь - туда и п#$дуй со своей "программой".
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Сепаратист Сивохо придумал как присоединить Украину к ОРДЛО.
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при пеце таких примирянтов в мусорные бачки выкидывали и зелёнкой поливали.
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З якими це "международными экспертами", бува не з цими?

План "примирення" України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та російської ради міжнародних справ з'явився 14 лютого Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения - Цензор.НЕТ 3131 На Мюнхенській конференції пропонують 12 кроків для досягнення миру в Україні . А потім зник. Вже через декілька годин його видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції.
Деякі його тези максимально схожі на ті, які завжди пропонує Кремль. Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росії із Євросоюзом. План пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію". В розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.

Американські експерти наголошують, що деякі з кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною.
Ті, що підписалися, ідентифікують проблему в першому реченні: "Конфлікт в і навколо України". Цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення. "Конфлікт в і навколо України" почався, коли російські війська в російських формах, але діючи без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим і Москва анексувала його,
- мовиться у Atlantic Council.https://24tv.ua/***********************************************************************************
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