 Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения

Об этом он заявил журналистам перед началом съезда партии "Слуга народа" в субботу, 15 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", - отметил Сивохо.

При этом член команды Сивохо Иван Толкачев уточнил, что эта платформа может быть представлена ​​предварительно в среду, 19 февраля.

"Эта платформы создана в рамках выполнения задач, сформулированных Президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа", - сказал он.

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Толкачев добавил, что платформа должна "объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы".

В субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский рассказал о создании диалоговой платформы "Мир Донбассу".

По его словам, в рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

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