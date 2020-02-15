 Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса (обновлено)

Об этом он сказал, выступая на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Зеленский заявил, что впервые "этот Фонд администрируется Всемирным Банком, Офисом президента".
По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе – для украинских инвесторов и доноров".
Президент отметил, что основными приоритетами фонда являются крупные инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота и наименее защищенных слоях населения.
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Главной задачей фонда, по его словам, будет "преодоление последствий войны".
Кроме того, как отметил глава государства, в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
- Ніт, не бачу...
- А воно є.
Рост ВПП Укаины в четвертом квартале резко замедлился до 1,5%По предварительным данным Госстата, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 1,5% с 4,1% в предыдущем квартале. Минэкономики оценивало рост ВВП в четвертом квартале 2019 года в 2,1%.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175631что-то гончарук ДАВНО о 40% росте ВВП не рассказывал сказки - самокат разрядился?)
Блть, яка "розумна" ідея
(погугли медичний термін "диссемінація")
подавай в суды на каципию!дебилоид зеленый!
Я даже догадываюсь кого ЗЕ будет доить. Конечно же того кто самый покорный и ето явно не олигархат
эта барыга решила теплици под кокс на донбасе разместить???
только наркобароны туда могут вложить капусту
и враги народа
кацапы только только все вывезли
они точно не в теме)
Зебилы блин, прежде чем начать садить сады на Марсе, туда еще нужно добраться!
" Сурков сменил должность но не род деятельности. Ермака макнули мордой на конфиренции)
Короче и понятно- дрочит народ в Ордло и в Киеве.
--- и одна маленькая потайная дверца.
Курінний отаман Очевиденко підказує, що відновлювати Донбасс можна лише після повернення контролю над цим регіоном.
Інакше це буде якась данина терористам у приниженій ракоподібній позі. "Эй, хахол! Ну-кось бабло давай! - Слушаю-с, барин. Извольте-с, вашескобродие..."
Лошара.
Я что-то пропустил?..война закончилась и уже остались только последствия?
Добре, що поки хоч при пам'яті, якщо про Крим згадав.
У вчителей краще трохи забрати. Жирують там на 4000$ в міс...