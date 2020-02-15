 Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса (обновлено)

Об этом он сказал, выступая на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский заявил, что впервые "этот Фонд администрируется Всемирным Банком, Офисом президента".

По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе – для украинских инвесторов и доноров".

Президент отметил, что основными приоритетами фонда являются крупные инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота и наименее защищенных слоях населения.

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Главной задачей фонда, по его словам, будет "преодоление последствий войны".

Кроме того, как отметил глава государства, в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.