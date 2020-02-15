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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4609) конференция (216) Донбасс (20667) Мюнхен (99)

 Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал начать привлечение средств в Фонд восстановления Донбасса.

Об этом он сказал, выступая на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский заявил, что впервые "этот Фонд администрируется Всемирным Банком, Офисом президента".

По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе – для украинских инвесторов и доноров".

Президент отметил, что основными приоритетами фонда являются крупные инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота и наименее защищенных слоях населения.

Читайте также: Мы хотим провести местные выборы в октябре 2020 года, включая ОРДЛО, но только по законам Украины, - Зеленский

Главной задачей фонда, по его словам, будет "преодоление последствий войны".

Кроме того, как отметил глава государства, в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3175947
 
 
 Топ комментарии
 
Восстанавливать должна и будет кацапия!и никто другой!
подавай в суды на каципию!дебилоид зеленый!
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мародера-порошенка потрібно посадити на довічне в тюрму! Ми вже 235 днів без Президента-мародера і ситуація почала покращуватись!
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Зеля , от тебя передоз на Цензоре. Уже блевать тянет.
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Ви мабуть вагітні і у Вас токсикоз
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типа - МИНУС 28% доход в бюджет - "покращения" у идиотов..
Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 7340
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- Покращання бачиш?
- Ніт, не бачу...
- А воно є.
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ситуація почала покращуватись!))) Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 682 .....Это такой стьоб .??
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не, то у енго такое ватное "мышление".. типа "дайте еще 100 дней ему"
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Зеля, ты с Ленкой приходи на Цензор. Хоть посмеемся ))).
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Навіть його кумирів і хазяїв знаємо...
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"покращення" у зебилов..:
Рост ВПП Укаины в четвертом квартале резко замедлился до 1,5%По предварительным данным Госстата, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 1,5% с 4,1% в предыдущем квартале. Минэкономики оценивало рост ВВП в четвертом квартале 2019 года в 2,1%.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175631что-то гончарук ДАВНО о 40% росте ВВП не рассказывал сказки - самокат разрядился?)
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Сестро! Пацієнтові Igor L зуйово! Що? Та жах! Покращання бачить! Каже - "а воно є!" Терміново велетенський заштрик, 10 кубів!

Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 8222
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Донбас не потрібно відновлювати, його потрібно розселяти! Це антиукраїнське бидло-населення потрібно вивозити в інші регіони, щоб воно не збиралось в великий натовп і не перекривало дороги і мости для української армії біля кордону з росією!
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А парочку таких упоротих лугандонців, що як і ти ненавидять Порошенка, поселити тобі у квартиру, яку ти отримав від Толі.
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Зараження усіх регіонів України бавовняними метастазами?
Блть, яка "розумна" ідея
(погугли медичний термін "диссемінація")
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В далекій глухомані, в дипресивних райцентрах і селах ці переселенці не зможуть заподіяти шкоди Україні! А уряд та міжнародні спонсори виділять на облаштування переселенців кошти, покращать інфраструктуру, створять робочі місця! Хоч якась користь для України буде від цих переселенців! А лишати на місці цих донбасян не можна, вони будуть влаштовувати війну на кожних виборах!
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И восстанавливать начать лугандон прям завтра с утреца .
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Чітка програма для Нормандської зустрічі.
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Восстанавливать должна и будет кацапия!и никто другой!
подавай в суды на каципию!дебилоид зеленый!
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Как сказали немцы - нам не нужны няни. Нам нужны нормальные суды. Так шо и не мечтай.
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А что война уже закончилась? Украина подписала капитуляцию и обязана компенсировать окупантам за разрушеный дамбас? Тут еще хотябы на пришлось всем с Киева бежать от наступления росийских танков. Какое же оно Дэбил
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Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса для студии КВАРТАЛ 95
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Теперь понятно почему зе крыса решила заморозить пенсии украинцев.
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По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе - для украинских инвесторов и доноров".
Я даже догадываюсь кого ЗЕ будет доить. Конечно же того кто самый покорный и ето явно не олигархат Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 4918
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А кто видел программу восстановления Донбасса или где этот Фонд в каком кармане...
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марафет им сивоха банчит
эта барыга решила теплици под кокс на донбасе разместить???
только наркобароны туда могут вложить капусту
и враги народа
кацапы только только все вывезли
они точно не в теме)
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Это то же самое, что собирать деньги на ремонт Провала.
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Бл**ь! Вместо того, чтобы строить бетонированные блиндажи у ДОТы для своих солдат, эти клоуны еще додумаются поставлять Лугандону колючую проволоку тушенку для ополченцев.
Зебилы блин, прежде чем начать садить сады на Марсе, туда еще нужно добраться!
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А где ж волна инвестиций, идиот? Хоть одного инвестора покажи))
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Нет желающих инвестировать КВАРТАЛ 95
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Де відповідальніше було б визнати реальні проблеми".
" Сурков сменил должность но не род деятельности. Ермака макнули мордой на конфиренции)
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собирает на билет до ростова, видимо Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 6526
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Коментуючи заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака відносно чіткого плану української влади щодо проведення виборів на окупованому Донбасі, Чеснаков заявив: "Єрмак за звичкою хитає повітря, створюючи оптимістичні очікування у аудиторії там.

Короче и понятно- дрочит народ в Ордло и в Киеве.
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Єрмак, як стверджують, дійсно хотів хоч із зауваженнями, але затвердити план мюнхенської змови. Якщо так, то тепер зрозуміло чого він з Зеленським так перешкоджали приїзду Порошенка в Мюнхен.
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на российских каналах начинается раскрутка темы защиты рузькеговорящих в Беларуси. Озвучена угроза повторения "украинского сценария" (таки признали наличие?) Судя по всему, Украину Московия уже считает завоеванной политически и силы перенаправляются на следующую бывшую республику
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По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе - для украинских инвесторов и доноров".

--- и одна маленькая потайная дверца.
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Я здичавіло вибачаюся, а як це здійснити на практиці?
Курінний отаман Очевиденко підказує, що відновлювати Донбасс можна лише після повернення контролю над цим регіоном.
Інакше це буде якась данина терористам у приниженій ракоподібній позі. "Эй, хахол! Ну-кось бабло давай! - Слушаю-с, барин. Извольте-с, вашескобродие..."
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в РНБО за цей фонд відповідатиме алкаш Сивохо, він лікувався у доктора Комаровського - гарантія !
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Так оно все сожрет , сожрал больше чем все возвращенные из плена...
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Зебіли ідіть грошима скидуваться, а я не дам! Цюцюрку хай смокчуть собаки дикі.
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Это пистес. Это днище. Альо, обдолбленные 73% со смартфонами в бестолковках вместо мозгов, вы хоть понимаете, шо вы натворили 21 апреля 2019 года или для вас "какая разница"?
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У него тоже все шансы помереть на Елене. Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 8948
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Донбас повинні московити відновлювати.
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Главной задачей фонда, по его словам, будет "преодоление последствий войны".
Я что-то пропустил?..война закончилась и уже остались только последствия?
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нах восстанавливать демаркационную зону? ее ннада нафаршировать минами рвами и всякими разными ловушками для биоматериала всех мастей.
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Зеленський на весь світ заявив, що у нього нема часу думати, думати стратегічно.
Добре, що поки хоч при пам'яті, якщо про Крим згадав.
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Так а що там створювати?
У вчителей краще трохи забрати. Жирують там на 4000$ в міс...
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