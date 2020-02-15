 Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса

Об этом он сказал, выступая на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Зеленский заявил, что впервые "этот Фонд администрируется Всемирным Банком, Офисом президента".
По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе – для украинских инвесторов и доноров".
Главной задачей фонда, по его словам, будет "преодоление последствий войны".
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подавай в суды на каципию!дебилоид зеленый!
Я даже догадываюсь кого ЗЕ будет доить. Конечно же того кто самый покорный и ето явно не олигархат
эта барыга решила теплици под кокс на донбасе разместить???
только наркобароны туда могут вложить капусту
и враги народа
кацапы только только все вывезли
они точно не в теме)