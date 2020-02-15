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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4609) конференция (216) Донбасс (20667) Мюнхен (99)

 Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал начать привлечение средств в Фонд восстановления Донбасса.

Об этом он сказал, выступая на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский заявил, что впервые "этот Фонд администрируется Всемирным Банком, Офисом президента".

По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе – для украинских инвесторов и доноров".

Главной задачей фонда, по его словам, будет "преодоление последствий войны".

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Источник: https://censor.net.ua/n3175947
 
 
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И восстанавливать начать лугандон прям завтра с утреца .
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Восстанавливать должна и будет кацапия!и никто другой!
подавай в суды на каципию!дебилоид зеленый!
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Как сказали немцы - нам не нужны няни. Нам нужны нормальные суды. Так шо и не мечтай.
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А что война уже закончилась? Украина подписала капитуляцию и обязана компенсировать окупантам за разрушеный дамбас? Тут еще хотябы на пришлось всем с Киева бежать от наступления росийских танков. Какое же оно Дэбил
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Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса для студии КВАРТАЛ 95
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Теперь понятно почему зе крыса решила заморозить пенсии украинцев.
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По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе - для украинских инвесторов и доноров".
Я даже догадываюсь кого ЗЕ будет доить. Конечно же того кто самый покорный и ето явно не олигархат Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 4918
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А кто видел программу восстановления Донбасса или где этот Фонд в каком кармане...
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марафет им сивоха банчит
эта барыга решила теплици под кокс на донбасе разместить???
только наркобароны туда могут вложить капусту
и враги народа
кацапы только только все вывезли
они точно не в теме)
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Это то же самое, что собирать деньги на ремонт Провала.
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