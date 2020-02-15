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 Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ украинского судна в Азовском море

Прокуратура АРК начала уголовное производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г.Севастополя начато уголовное производство по ст.146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками

Следствие установило, что "оккупационные правоохранители" в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Источник: https://censor.net.ua/n3175946
 
 
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"Та надА простА пИрИстать выходить в море " - В. А. Зеленский .
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Прокуратура мала з'ясувати що в територіальних водах України, російські пірати захопили українських рибаків і вивезли їх в Керч. Це ще один доказ піратської діяльності росії як терористичної піратської держави! Для припинення незаконних піратських дій російських піратських банд, прокуратура АРК має звернутись до Президента, Начальника Генштабу та міністра оборони з проханням нейтралізувати діяльністю російських піратських терористичних угруповань в Азовському морі!
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Там же где и полиция АРК, в Киеве. Интересно им командировочные платят?
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Пытаться доказать, что браконьерить можно - глупо
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" Война же идет не понятно с кем а они рыбки решили половить . " - В.А.Зеленский .
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Рыбакам(браконьерам) теперь двойной штраф влупят.
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