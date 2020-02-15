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 В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

Во Франции умер 80-летний турист из Китая. С 25 января он находился на карантине в парижской больнице.

О смерти туриста сообщила министр здравоохранения Франции Аньез Бузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Мужчина вместе с дочерью прибыли во Францию 16 января из китайской провинции Хубэй. 25 января их поместили на карантин в парижскую больницу.

Причиной смерти мужчины стала вызванная коронавирусом легочная инфекция. Его дочь идет на поправку.

До этого смерти от коронавируса фиксировали за пределами материкового Китая только в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

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Франция в конце января стала первой европейской страной, официально подтвердившей случаи заболевания коронавирусом. На сегодняшний день этот диагноз установлен у 11 человек.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Как сообщалось, кроме КНР, случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.

Также на Цензор.НЕТ: Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3175945
 
 
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Смертность от вируса в районе 2%. Говорят, умирают в основном престарелые и больные люди, для которых грипп просто последняя капля.
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може на тот Китай какую гуманитарку сбрасывать,
шо бы они уже червей жрать перестали?
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Тогда остальным всем придется червей жрать. В мире всех -много, а ВСЕГО-мало.
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Між іншим, на якомусь фестивалі продавали сушених з сіллю комах і хробаків. Їв з великим задоволенням. Вони напаковані протеїном! Досить смачно.
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не ну если размельчить, шо бы оттуда ноги членистоголовые не торчали, и не знать то можно наверное в топку забросить....
хотя не факт...
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Не дивно- в Відні , відразу в аеропорті, дивлячись на персонал, здається що прилетів в Китай.
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При чому і що дивно відразу-австрійці не посміхаються як прийнято в Америці! Так ось стоять ці китайські чи в'єтнамські дівчата в формі з абсолютно злими обличчями! Багаж приймають в ручну якісь араби і майже що хрестики на валізах не ставлять! О п'ятій ранку в суботу, в центрі Відня відчинений єдиний McDonald. ОК. Заходиш, а там індуси тобі Gutten morgen! А ти їм у відповідь: and top of the morning to you fellas! Ржуть і переходять на англійську! Цікаве місто.
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страшно представить, что будет если он доберется до нас. У нас и так медицина не ахти, и такое испытание мы просто не выдержим..
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Зря ему Париж показывали. Примета плохая - увидеть Париж.
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иван поспорил с друганами
что он умрет узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
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китайские туристы по всему миру - не туристы
а разведчики
в Украине то точно
они все слушают и смотрят свое телевидиние
и если китайский вождь сказал шото
- то сразу слушают и действуют по рекомендациям правительства своего
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