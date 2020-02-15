 "Слуга народа" Дмитрук о сборе подписей за увольнении главы НАБУ: "Сытник – коррупционер"

Об этом Дмитрук рассказал журналистам после съезда партии СН, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас в государстве сложилась такая ситуация, что есть Артём Сытник, который возглавляет орган, который в нашем государстве должен бороться с коррупцией. А человек официально признан коррупционером и входит в список коррупционеров по решению суда. Поэтому я считаю, что сделал правильное решение, собрал больше 250 подписей и подал постановление", - сказал он.
"Также моим аргументом является то, что на протяжении 5 лет этот орган был создан, чтобы бороться с коррупцией в государстве. Очень помпезно открывали и создавали, а на протяжении 5 лет по ходатайству данного органа не было вынесено ни одного решения. У нас что в государстве не было коррупции?" - добавил Дмитрук.
Он выразил надежду, что нардепы поддержат его постановление в Раде.
Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.
https://from-ua.info/vatna-titushka-z-mandatom-sluha-narodu-dmytruk-zasvityvsia-v-odiazi-z-praporom-okupanta/
«Ватна тітушка з мандатом». «Слуга народу» Дмитрук засвітився в одязі з прапором окупанта
или джихад держат????
шото я не помню
даже на картинах
бородатых козаков
бенладен недоделанный решил собрать подписи от чурбан бородатых????
и в спортлото отправить??
Ось його відповідь (без завченого тексту):https://twitter.com/i/status/1228633927830659072