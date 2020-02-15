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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3060) Сытник (755) Слуга народа (658) Артем Дмитрук (5)

 "Слуга народа" Дмитрук о сборе подписей за увольнении главы НАБУ: "Сытник – коррупционер"

Народный депутат от "Слуги народа", пауерлифтер Артём Дмитрук заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде постановление об увольнении главы НАБУ Артема Сытника, поскольку он является коррупционером и что за время работы органа по его ходатайству не было ни одного решения суда.

Об этом Дмитрук рассказал журналистам после съезда партии СН, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас в государстве сложилась такая ситуация, что есть Артём Сытник, который возглавляет орган, который в нашем государстве должен бороться с коррупцией. А человек официально признан коррупционером и входит в список коррупционеров по решению суда. Поэтому я считаю, что сделал правильное решение, собрал больше 250 подписей и подал постановление", - сказал он.

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"Также моим аргументом является то, что на протяжении 5 лет этот орган был создан, чтобы бороться с коррупцией в государстве. Очень помпезно открывали и создавали, а на протяжении 5 лет по ходатайству данного органа не было вынесено ни одного решения. У нас что в государстве не было коррупции?" - добавил Дмитрук.

Он выразил надежду, что нардепы поддержат его постановление в Раде.

Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.

Источник: https://censor.net.ua/n3175944
 
   
 Топ комментарии
 
Малорос. Фанат Порєчєнкова.
Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ - Цензор.НЕТ 6279
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с такой кацапьячей козлиной бородой такая хвамилия Сытник – коррупционер, - "слуга народа" Дмитрук о сборе подписей за увольнении главы НАБУ - Цензор.НЕТ 4559
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Якщо це стверджує якесь м'ясо з СН-значить Ситник честна людина.
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с такой кацапьячей козлиной бородой такая хвамилия Сытник – коррупционер, - "слуга народа" Дмитрук о сборе подписей за увольнении главы НАБУ - Цензор.НЕТ 4559
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это тот который не смог сказать журналистам кто у нас премьер министр ?
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Коли вже цього ідіота Дмитрука викинуть з ВРУ за фотографії з російськими терористами?
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так он цап и есть...

https://from-ua.info/vatna-titushka-z-mandatom-sluha-narodu-dmytruk-zasvityvsia-v-odiazi-z-praporom-okupanta/

«Ватна тітушка з мандатом». «Слуга народу» Дмитрук засвітився в одязі з прапором окупанта

Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ - Цензор.НЕТ 3207
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бороды разные бывают Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ - Цензор.НЕТ 7475.я про кацапокозлиную

Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ - Цензор.НЕТ 9176
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прекрасный вьюноше,без бороды и не в отца... Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ - Цензор.НЕТ 9834
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Якщо це стверджує якесь м'ясо з СН-значить Ситник честна людина.
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дайте угадаю ваш фах - ви художник-костюмер, або перукар?
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бородатое чмо про визовый режим с парашей не ?
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йшов би вагони розвантажувати, мудило Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ - Цензор.НЕТ 6334
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эти дауны бороду носят по моде
или джихад держат????
шото я не помню
даже на картинах
бородатых козаков
бенладен недоделанный решил собрать подписи от чурбан бородатых????
и в спортлото отправить??
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на бритвенный станок не хватает зп депутата
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95 квартал жжёт...скоро на заседание Верховной Рады будут ходить в одеждах клоунов и с собой брать на заседание коз и обезьян
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Бичара круторогий,що з Власенком танго танцював ?
Ось його відповідь (без завченого тексту):https://twitter.com/i/status/1228633927830659072
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цей кацапокозел хоче бути в долі від операції по заміні одного злочинця на іншого, свого.
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Конечно коррупционер. Раз воры есть,а посадок нет. Олигархи балдеют и ухмыляются зловонным духом нам в лицо.
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