 "Слуга народа" Дмитрук о сборе подписей за увольнении главы НАБУ: "Сытник – коррупционер"

Об этом Дмитрук рассказал журналистам после съезда партии СН, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас в государстве сложилась такая ситуация, что есть Артём Сытник, который возглавляет орган, который в нашем государстве должен бороться с коррупцией. А человек официально признан коррупционером и входит в список коррупционеров по решению суда. Поэтому я считаю, что сделал правильное решение, собрал больше 250 подписей и подал постановление", - сказал он.

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"Также моим аргументом является то, что на протяжении 5 лет этот орган был создан, чтобы бороться с коррупцией в государстве. Очень помпезно открывали и создавали, а на протяжении 5 лет по ходатайству данного органа не было вынесено ни одного решения. У нас что в государстве не было коррупции?" - добавил Дмитрук.

Он выразил надежду, что нардепы поддержат его постановление в Раде.

Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.