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Все про:заказное убийство (98) правоохранительные органы (968) прокуратура (3855) убийство (5503) Сотник Андрей (2)

 Двум мужчинам сообщили о подозрении в заказном убийстве пластического хирурга Сотника, - прокуратура

Один из них - гражданин Кыргызстана 1982 г.р., которого задержали в Одессе. Его подозревают непосредственно в убийстве. Второй мужчина привез исполнителя на место убийства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Задержанному в Одессе мужчине - гражданину Кыргызской Республики, 1982 г. р., который, по версии следствия, непосредственно совершил убийство, сообщили о подозрении по п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц).

Сообщнику, который доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщили о подозрении по п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов)", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева: полиция рассматривает несколько версий. ФОТО

Прокуратура направила в Шевченковский райсуд столицы ходатайство о том, чтобы на время следствия отправить подозреваемых под стражу без залога.

Хирурга Андрея Сотника убили в Киеве 2 февраля. 43-летний врач был застрелен неподалеку от своей съемной квартиры на улице Саксаганского.

14 февраля полиция и пограничники в аэропорту Одессы задержали по подозрению в убийстве Сотника иностранца.

Источник: https://censor.net.ua/n3175942
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
клиниеу уже отжали???
жена еще в Киеве??
или опять в донецке??
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Была бы моя воля , я бы давно вёл визовый режим с этими странами , как Киргизстан, Таджикистан , Росия , Грузия , Армения и т д по списку с ссср
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