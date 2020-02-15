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 С начала суток оккупанты четырежды обстреляли защитников Украины на Донбассе, - Минобороны

Российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Майского, Орехово, Марьинки и Красногоровки. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом заявил на брифинге представитель Министерства обороны Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Так, на Луганском направлении ночью российско-оккупационные войска полтора часа обстреливали защитников Майского со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. За это время противник также выпустил по опорным пунктам наших войск на этом участке фронта 5 мин калибра 82 мм.

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С половины 12-ю оккупанты за 20 минут выпустили 6 мин со 120-го миномета по позициям подразделений Объединенных сил, оборудованных возле Орехового.

На Донецком направлении после 6 утра 12 мин 120-го калибра разорвались на подступах к Марьинки.

А в районе Красногоровки враг около 11 часов применил противотанковую управляемую ракету.

"По имеющейся информации, потерь с нашей стороны нет", — добавил Праута.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175941
 
 
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Це про цей «прогрес» говорив Янелох в Мюнхені?
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Россия атаковала украинское судно в Азовском море - Кремль идет на обострение А ти зелена шмаркля Зе
бачиш в очах ***** бажання закінчити війну???
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Національна платформа примирення может быть только на перроне львовского метро

Сивохо анонсував презентацію Національної платформи примирення
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пишите "Российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Майского, Орехово, Марьинки и Красногоровки. "- так если главнокомандующий говрит что война в Еропе и не указывает кто воюет против нас так кто будет переживать за нас раз гидрант сам дает понять чтоб Мордор не трогали и не упоминали
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Діалогова платформа з Бамбасом, казав він. Треба просто припинити стріляти, казав він.
І-а, і-а, казав він.
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ЗЕ в глазах Путена увидел желание прекратить войну. По мойму ЗЕ не в тот глаз ***** смотрел. Да и как из под стола он мог видеть глаза Чорта С начала суток оккупанты четырежды обстреляли защитников Украины на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6292
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Тим часом відмінили військове вітання ;Слава Україні- Героям Слава;.
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