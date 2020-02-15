 С начала суток оккупанты четырежды обстреляли защитников Украины на Донбассе, - Минобороны

Об этом заявил на брифинге представитель Министерства обороны Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Так, на Луганском направлении ночью российско-оккупационные войска полтора часа обстреливали защитников Майского со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. За это время противник также выпустил по опорным пунктам наших войск на этом участке фронта 5 мин калибра 82 мм.

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С половины 12-ю оккупанты за 20 минут выпустили 6 мин со 120-го миномета по позициям подразделений Объединенных сил, оборудованных возле Орехового.

На Донецком направлении после 6 утра 12 мин 120-го калибра разорвались на подступах к Марьинки.

А в районе Красногоровки враг около 11 часов применил противотанковую управляемую ракету.

"По имеющейся информации, потерь с нашей стороны нет", — добавил Праута.

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