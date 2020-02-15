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 Политика Украины, Общество
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Все про:депутат (2844) законопроект (2334) местное самоуправление (153) Корниенко (124)

 Готовим законопроект, который позволит обществу отозвать местного депутата, - Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что сейчас партия готовит законопроект, который позволит избирателям отозвать местного депутата.

Об этом Корниенко рассказал в комментарии Цензор.НЕТ после съезда партии.

"Мы сейчас ведем работу в рамках пакета о народовластии по закону об отзыве через электронные инструменты местных депутатов. Чтобы общество могло регистрироваться и электронными подписями давать массив информации, например для ЦИК или партии. Ну, это надо обсуждать. Возможно, это будет что-то вроде императивного мандата на местном уровне. Но главная идея, чтобы община могла отозвать депутата", - сказал председатель партии.

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Корниенко рассказал, что в действующем законе эта норма есть, но она не действует технически.

"Но мы должны людям дать этот инструмент в условиях, когда в местной власти много полномочий и в условиях, когда реформа децентрализации, которую мы предлагаем, - идет дискуссия по уменьшению полномочий префекта, чтобы он был более стимулирующим и помогающим. А кто тогда будет контролировать? Пусть контролирует общество", - сказал Корниенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3175940
 
 
 Топ комментарии
 
А почему не клоунов, которые случайно оказались не на своем месте.
Готовим законопроект, который позволит обществу отозвать местного депутата, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8463
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Ага-ага, как вы неприкосновенность "сняли", только УСИЛИВ её!
НИ ОДНОГО громкого дела от ГПУ по снятию депутатской неприкосновенности за последний год!
Готовим законопроект, который позволит обществу отозвать местного депутата, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2441
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тока с нг попустило бухло???
конец февраля уже)))
весна практически
скорогод как хуятор пианинный при власти
и шо???
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А почему не клоунов, которые случайно оказались не на своем месте.
Готовим законопроект, который позволит обществу отозвать местного депутата, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8463
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А серед депутатів-мажоритарників немає клоунів?
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Це з набору що вам пообіцяти таке, щоб воно було, але ви нічого не мали.
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я писал, чтобы у народа был инструмент отзыва депутатов и увольнение министров и импичмент президента и ввести прямую демократию по которой люди смогут проводить и референдумы онлайн и голосовать сами за законы и накладывать вето на плохие законы и это все, что они дают... реально жесть! просто кости со стола бросают народу, как собакам.
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Одне з двох.
Або чергова імітація покращання - тобто буде якийсь бутафорський механізм, але нюанси та загогуліни зроблять його практичне застосування неможливим...
Або ще гірше - репресивний інструмент для усунення "неугодных" депутатів начебто "по воле трудящихся".
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Изобретают велосипед в очередной раз! Процедура отзыва существует, но не работает.
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а, значит ее не надо менять? интересная логика барігобота
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а кто менять будет???
и на шо????
на собаку бабусину???
даже враги народа себе ямы не копали))
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Любая не будет работать. Вы можете представить себе чтобы 73% осознав свою ошибку признали её и потребовали отзыва своих депутатов и президента. Вот и я не верю.
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признать ошибкой уменьшение коммунальніх, стоимости бензина, стоимости газа? ті кацап?
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То есть "неместные" депутаты решили выписать себе индульгенцию...
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Обещанного можно всю жизнь прождать, а не 3 года.
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Ага-ага, как вы неприкосновенность "сняли", только УСИЛИВ её!
НИ ОДНОГО громкого дела от ГПУ по снятию депутатской неприкосновенности за последний год!

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последний год только начался, проспись
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тока с нг попустило бухло???
конец февраля уже)))
весна практически
скорогод как ****** пианинный при власти
и шо???
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огласите первую тройку достижений)))???
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1.две платежки.
2.отмена двух платежек.
3.подорожание газа
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даже витя овощь так не мог)))))
шо уже про пороха говорить))
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бензин подешевел
газ подешевел
коммунальніе снизились
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Лучче - линчевать а не отозвать!
😁
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местного- то хорошо,хотя ваших там еще ни одного нет...а как нащот тех верховнорадовцев,шо уже зашкварились,и было обещание лишить их мандата?
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а депутатов вр не нодо отзывать? за проституток, за самовольную корректировку законопроектов, за отсутствие на заседаниях. ПОЧЕМУ???????????
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