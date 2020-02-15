 Готовим законопроект, который позволит обществу отозвать местного депутата, - Корниенко

Об этом Корниенко рассказал в комментарии Цензор.НЕТ после съезда партии.
"Мы сейчас ведем работу в рамках пакета о народовластии по закону об отзыве через электронные инструменты местных депутатов. Чтобы общество могло регистрироваться и электронными подписями давать массив информации, например для ЦИК или партии. Ну, это надо обсуждать. Возможно, это будет что-то вроде императивного мандата на местном уровне. Но главная идея, чтобы община могла отозвать депутата", - сказал председатель партии.
Корниенко рассказал, что в действующем законе эта норма есть, но она не действует технически.
"Но мы должны людям дать этот инструмент в условиях, когда в местной власти много полномочий и в условиях, когда реформа децентрализации, которую мы предлагаем, - идет дискуссия по уменьшению полномочий префекта, чтобы он был более стимулирующим и помогающим. А кто тогда будет контролировать? Пусть контролирует общество", - сказал Корниенко.
Або чергова імітація покращання - тобто буде якийсь бутафорський механізм, але нюанси та загогуліни зроблять його практичне застосування неможливим...
Або ще гірше - репресивний інструмент для усунення "неугодных" депутатів начебто "по воле трудящихся".
и на шо????
на собаку бабусину???
даже враги народа себе ямы не копали))
зебилам не понять))
НИ ОДНОГО громкого дела от ГПУ по снятию депутатской неприкосновенности за последний год!
конец февраля уже)))
весна практически
скорогод как ****** пианинный при власти
и шо???
2.отмена двух платежек.
3.подорожание газа
шо уже про пороха говорить))
газ подешевел
коммунальніе снизились
😁
))