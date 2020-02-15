 "Слуги народа" утвердили новый устав партии

Такое решение принял съезд партии, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что мы меняем в уставе, с чем это связано? Наш устав морально и физически устарел, мы это понимаем. Он принимался в других условиях, в других обстоятельствах, и не предполагал нескольких очень важных процессов", - прокомментировал решение съезда председатель партии Александр Корниенко.

Усовершенствовали порядок вступления в партию, ведь ожидается, что в ближайшее время в нее вступит множество людей, добавил Корниенко.

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"Мы занимались партийной иерархией, инфраструктурой, внутренним взаимодействием между партийными организациями во главе с единым центром управления. Мы входим в единый реестр членства в партии - это будет небольшой уставный орган в рамках секретариата, есть позиция регистратора, который будет следить, чтобы членство было учтено", - отметил Корниенко.

По его словам, новый устав предусматривает введение многоуровневого контроля за вступлением граждан в ряды членов партии.

Также среди новаций - членские взносы, секретариат партии, который будет заниматься информационно-аналитической работой, организационной деятельностью.

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