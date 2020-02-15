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 Политика Украины
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Все про:устав (32) Слуга народа (658) Корниенко (124)

 "Слуги народа" утвердили новый устав партии

Политическая партия "Слуга народа" утвердила новую редакцию своего устава и направила ее на регистрацию. Старый устав "морально и физически устарел", считают в партии.

Такое решение принял съезд партии, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что мы меняем в уставе, с чем это связано? Наш устав морально и физически устарел, мы это понимаем. Он принимался в других условиях, в других обстоятельствах, и не предполагал нескольких очень важных процессов", - прокомментировал решение съезда председатель партии Александр Корниенко.

Усовершенствовали порядок вступления в партию, ведь ожидается, что в ближайшее время в нее вступит множество людей, добавил Корниенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Украинский центризм", - Корниенко назвал идеологию "Слуги народа"

"Мы занимались партийной иерархией, инфраструктурой, внутренним взаимодействием между партийными организациями во главе с единым центром управления. Мы входим в единый реестр членства в партии - это будет небольшой уставный орган в рамках секретариата, есть позиция регистратора, который будет следить, чтобы членство было учтено", - отметил Корниенко.

По его словам, новый устав предусматривает введение многоуровневого контроля за вступлением граждан в ряды членов партии.

Также среди новаций - членские взносы, секретариат партии, который будет заниматься информационно-аналитической работой, организационной деятельностью.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" утвердили состав Высшего совета партии

Источник: https://censor.net.ua/n3175939
 
 
 Топ комментарии
 
Дивлюся на сьогоднішній потік новин від Зе та СН і думаю: амфетаміни чи кокс?
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А вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты (читай - здравомыслящие украинские политики) не годитесь!
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Ужэ начались ПОСАДКИ..
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НО !
КОГО ???- -
-
https://www.youtube.com/watch?v=v6DDxt5Z6qs
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новый "старый" устав "партии" слуги урода:
"Слуги народу" затвердили новий статут партії - Цензор.НЕТ 8336
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Дивлюся на сьогоднішній потік новин від Зе та СН і думаю: амфетаміни чи кокс?
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Я думаю всё проще. Абсолютный вакуум в головах.
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Принимай все сразу
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походу оно так и делает
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Ви в політиці не затримаєтесь. Партєйка під вибори і не більше.
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Смешно. Уже и Новый успели, приблудные идиоты, убогие персонажи на службе у Внешнего управления.
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Занятно. Тобто можна пройти на виборах якійсь партії "за союз з америкою" потім одразу після на соборі партії "змінити устав" і стати "комуністичною партією України"?

Хоча какая разніца якщо зробили це вмєстє...
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Таких партій в кожному унітазі кілька разів на день виникає. Від них лише воняє, й їх змивають в каналізацію. Дивно, що ваша купка так довго затрималась.
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А вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты (читай - здравомыслящие украинские политики) не годитесь!
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Мужает партия. Внутрипартийное строительство, ответственное дело.
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девочковеет...с чего ей мужать,если одни уклонисты?
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...Наш устав морально и физически устарел ...за пів року "устарел" ...які ж у вас "далекоглядні" "вожді" ...вкрасти іпродати все ... встигнути втікти ...от ваш справжній устав мародераИсточник: https://censor.net.ua/n3175939
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Устав! Устав Слуг Народа. Не. Бред какой-то. Не оседает на ушах, хотя расчет именно на оседание. Даже лапша- оседает. А тут- бред, особенно в свете вот этого: ведь ожидается, что в ближайшее время в нее вступит множество людей, добавил Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3175939

Угу. Ждитес-с-с-с... "Слуги народу" затвердили новий статут партії - Цензор.НЕТ 932
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баригоботів плющить "Слуги народу" затвердили новий статут партії - Цензор.НЕТ 72 "Слуги народу" затвердили новий статут партії - Цензор.НЕТ 72
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Та бросьте. С чего тут плющить? Вы ведь не считаете, что реально, в СН, вот-вот вступит масса народу. Потому... не с чего тут плющиться. Всё- как всегда...
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нет не считаю. но я на єту "новость" вообще не обращаю внимания, не считаю ее сколько-либо существенной)
а вот несколько идиотов от єтой нулевой "новости" себе пердаки разрівают "Слуги народу" затвердили новий статут партії - Цензор.НЕТ 719 "Слуги народу" затвердили новий статут партії - Цензор.НЕТ 719
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ага , от смеха , глядя на семимесячных недолговечных выскочек ...
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Служить, служить и ещё раз служить, после будет изучение команды сидеть.
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Новый устав "Слуг":
1. Хозяин всегда прав.
2. Нажимать кнопки как приказывает хозяин.
3. Молчать в тряпочку.
4. Если не согласен с Хозяином - смотри пункт 1.
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Живя по Уставу -позеленеешь на славу!
😂
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Также среди новаций - членские взносы прямо на рояль. Женская часть фракции Слуг народа заявила "Налицо гендерное неравенство!" Мужская часть предложила, для снятия напряженности, оставить от этого заявления только первое слово, и разделить его на два. Яременко добавил: "И чтоб никаких табу!".
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Зеленая чума хочет разполстись по всей Украине. Надо применять антидот.
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«Хуже не будет», говорили они. «Мы всегда его снесём, если что»
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СЛУГА запрещено в названии партии..
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