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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1273) ОТГ (78) Слуга народа (658) Корниенко (124)

 У "Слуги народа" хватает людей на уровне области и горсоветов, проблемы будут в ОТГ, - Корниенко о местных выборах

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что во время местных выборов в партии могут возникнуть проблемы относительно представительства партии в ОТГ.

Об этом он сказал после съезда партии, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, есть ли у "Слуги народа" в округах достаточно людей, с которыми можно идти на местные выборы.

"На уровень области и горсовета людей всегда хватит. Проблемы будут на уровне ОТГ не только у нас, но и у всех, потому что там много людей хочет быть самовыдвиженцами. Мы увидели это на последних выборах в ОТГ. То есть мы можем упереться в проблему самовыдвиженцев ", - сказал Корниенко.

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Он отметил, что СН готова к тому, что самовыдвиженцы много возьмут.

"И это не является для нас проблемой, если они будут конструктивно вести себя в городских советах. В рамках децентрализации мы увеличиваем сильно полномочия и в принципе эти люди будут отвечать перед обществом гораздо больше", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3175938
 
 
 Топ комментарии
 
Здайте цього алконавта в дурку.
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Конечно хватает кандидатов у "слуг" - много в стране работников сферы услуг
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Тоже мне новость, хватает у нас дурней, факт...
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Много дураков у нас есть, есть, всех их не перечесть!
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Конечно хватает кандидатов у "слуг" - много в стране работников сферы услуг
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а шо ,трускавецкие окодемии збанкрутувалы?
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Тоже мне новость, хватает у нас дурней, факт...
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Это ОНО у себя в смартфоне насмотрелся. Вас уже ненавидят и плюют в харю.
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до тех пор
бабуси всех собак продадут
и врага народа тоже
я думал они на дибила косят
ан нет....
там у всех клиника
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Мы шли на выборы с лозунгом - избавим страну от Прошенко и его банды.

И после победы - затарили Кабмин, фракцию, госконцерны порохоботами и грантоедами всех мастей.
😁
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случи народа и их абхазский ублюдок арахамия достали сегодня
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в вр 20% бени, 20% рената, 20 пороха а из остальных 40ка может 15 наберется от квартали и однокашников. а по управлениям все 80% люди пороха
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уважаю кошевого и кравец. молодцы что не засунули свои головы по уши в эту .......опу
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