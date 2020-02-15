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 Зеленский: Я готов к новому телефонному разговору с Трампом, если это поможет Украине

Президент Владимир Зеленский готов к еще одному телефонному разговору с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Если это поможет Украине, то я готов к еще одному телефонному разговору с господином Трампом", - сказал Зеленский.

Президент считает, что скандал вокруг июльского разговора с Трампом не испортил отношения между Украиной и США.

"У нас сейчас хорошие отношения с США. Я хочу поблагодарить всех: президента, сенаторов, конгрессменов, которые до этого приложились, даже обычных американцев - за то, что они нас поддерживают, особенно сейчас, когда идет война. Я благодарю и аплодирую каждой американской семье. Мы это чувствуем. Я хочу поблагодарить всех: не только США, но и Европу. Однако прошу помогите больше", - высказался глава государства.

Читайте также: Зеленский - Трампу: после "Санта-Барбары" с импичментом предлагаю начать отношения с чистого листа

Источник: https://censor.net.ua/n3175937
 
 
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Тётя Роза

@Anakoyher


ᅠМожно играть на фортепиано без рук. Но нельзя управлять страной без мозгов.
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На жаль тема з візитом Зеленського в США заглохла! Тепер після невдалої спроби демократів влаштувати імпічмент Трампу, Трамп буде згадувати про Зеленського та свої розмови з ним з жалем та жахом - як він міг так проколотись! Тепер Трамп буде уникати розмов з Зеленським, бо демократи будуть сприймати будь яку розмову чи зустріч з Зеленським як продовження тиску на Україна задля переслідування сина Байдена! Тепер в США має їхати вже наступний Президент України до наступного Президента США.
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Трамп тримається від нефартового блазня якомога подалі.
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который час в твоём городе в "сша" кацап?
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Тётя Роза

@Anakoyher


ᅠМожно играть на фортепиано без рук. Но нельзя управлять страной без мозгов.
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мало ему цукерберга Зеленский: Я готов к новому телефонному разговору с Трампом, если это поможет Украине - Цензор.НЕТ 1322.хочет еще дональда зашкварить.
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Чувак сильно рискует ради страны . На все готов ,даже на разговор с Трампом !!!!
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требуется помощь со всех сторон, но сам и пальцем не поведет. Ему хоть кто то описал о его обязанностях и обещаниях...полное зеро на всех векторах.
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Если это поможет - ключевые слова. Папереднык был готов принимать сколько угодно с любой стороны, звонить, докладывать, встречаться - но результат был нулевой. Даже несмотря на визг про патужни санкции - раша не уступила ни одну свою позицию.
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это он угрожает Трампу....
вопрос - зачем?
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Ты не сопли жуй про свою готовность, а срочно звони Тремпелю и продолжай дело пАпередника выпрашивать статус лучшего друга США вне НАТО. Бери пример с Израиля, Японии и так далее!
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я думаю, последний его разговор с трампом был действительно последним. Трамп под страхом атомной войны теперь не захочет разговаривать с зеленским. Но х* ему еще один головняк. Только от импичмента сдыхался.
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Воно готове до телефонної розмови з Трампом. Афігеть. Ще треба пів року готуватися.
То ж не братюні ***** дзвонити то...
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