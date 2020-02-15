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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4609) конференция (216) Путин (25421) Мюнхен (99)

 Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходим, потому что результатом этого является освобождение украинцев.

Об этом он заявил 15 февраля во время дискуссионной панели в рамках 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы начали диалог (с Путиным. - Ред.) по телефону, хотя многие быть против этого как внутри Украины, так и за ее пределами. Некоторые кричал, что это - сдача украинских интересов, а для меня украинские интересы - это просто люди ... Во время первой нашей беседы мы достигли договоренности, и был результат - мы вернули моряков, затем в том же треке вернули политических заключенных, мы вернули 35 человек, а потом вернули корабли ", - сказал Зеленский.

Он отметил, что этот телефонный разговор был началом диалога с президентом России, но должен был быть непосредственный контакт.

Читайте на Цензор.НЕТ: Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО, - Зеленский о Будапештском меморандуме

По словам Зеленского, он не мог понять: если три года подряд не было встреч в нормандском формате, если никто не говорит с Россией, то как мы хотим остановить войну?

"Прохладно было не только на улице (во время встречи в нормандском формате в декабря 2019 года. - Ред.). И так и есть. Но в конце концов мы встретились, и 75 украинцев вернулись домой через две недели после завершением этой встречи в нормандском формате. Я думаю, что этот результат замечательный, и мы решили, что встретимся в апреле, чтобы обсудить наши дальнейшие шаги, чтобы вернуть еще 200 человек домой", - акцентировал президент.

Также на Цензор.НЕТ: На Донбассе удерживают более 200 украинцев, в оккупированном Крыму - более 100 украинцев и крымских татар, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3175934
 
   
 Топ комментарии
 
так а твоя какая зеленая заслуга в том ,что вернули моряков и корабли?может это ты инициировал судебное разбирательство,которое и обязалао раху вернуть?
твоя заслуга-это возвращение рахе цемаха и бывших беркутовцев...но об этом ты чего то стесняешься говорить
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Какой результат ??? Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8713путин перестал быть хуйлом ??? Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8713Сомневаюсь ....
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"Вернули корабли?" расея передала их Украине на "ответственное хранение" как вешдок "преступления" украинских моряков Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2925. "Мы вернули моряков". Ты, препиздент не лох ты, в лучшем случае, дурак. Обменял наших ни в чем не виноватых военнослужащих, за удержание которых Расею через день ждали новые санкции, на реальных врагов и убийц. Ты зеленое дерьмо, доже не добился прекращения в Расеи уголовного преследования наших героев.
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Какой результат ??? Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8713путин перестал быть ****** ??? Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8713Сомневаюсь ....
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путін віддає арештованих українців, бо він може захоплювати нових! Піратський катер фсб рф захопив в полон українських моряків. Пірати мають бути знищені в результаті спецоперації ВМСУ!
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Перед обменом многие поощряли такие действия ЗЕ постоянно ставя в пример Израиль как он ПОСЛЕ ВОЙНЫ, а не во время, как ето делает Украина, обменял 1000 жителей Пакистана на 1 своего солдата. Почему все в очередной раз заткнули языки в жопы и молчат чтобы сделал Израиль если бы захватили его моряков или солдат?
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Не пакістана, а узбекістану! Млять, як взагалі тут дозволяють людям писати таку куйню! 1000 марсіан обміняли на свого солдата!
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Всі мовчать про той факт, що ізраїльтяни, згодом знищили ВСІХ тих кого обміняли на свого солдата, ВСІХ ДО ОДНОГО !
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Який резудьтвт? Агресія Росії продовжується
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так а твоя какая зеленая заслуга в том ,что вернули моряков и корабли?может это ты инициировал судебное разбирательство,которое и обязалао раху вернуть?
твоя заслуга-это возвращение рахе цемаха и бывших беркутовцев...но об этом ты чего то стесняешься говорить
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война закончилась?сколько смертей на донбассе после встречи в Париже?
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Зеля жодного разу не назвав рашку агресором.
Якщо вже президент України соромиться це сказати, то я вже не знаю хто повинний це говорити.
Сердита. Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2020
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Ksenia VB і не назове бо він малорос його вже не переробити,війна йде в Европі як він сказав сьогодні а хто з ким воює ?скаже що апалченци то нарвется на шквал а якщо росія то образить боїтся Пуйла і може не взяти слухавку вын наступного разу або що найгірше не зустрітися в квітні -"Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это - война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, - шесть лет", - сказал Зеленский.
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"По словам Зеленского, он не мог понять: если три года подряд не было встреч в нормандском формате, если никто не говорит с Россией, то как мы хотим остановить войну?"
Ну вот здесь соглашусь. Тоже никогда этого не понимал...
п.с. Аааа... я превращаюсь в нелоха Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8556 ...
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Сергей, говорить с Козломордией, значит о чем-то договариваться. Договор означает доверие. Теперь вопрос: вот ты, лично ты доверяешь РеФуйне с Пупсиком во главе??? Арт и Петя изверился. И украинцы, и союзники. Геля Меркель как-то еще надеялась, увещевала... но, по-моему, и она потеряла надежду... вот что такое "говорить с винторогими"... помништ, в фильме Шариков жарил: "Эх, гаваримацква, разгаваревайрасея"... так, к слову, чтобы помнил, с кем имеем дело...
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Всё верно, но "если никто не говорит с Россией, то как мы хотим остановить войну?"
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Ну я, чес говоря, рассчитывал на победу... как во WWII, когда мир объединился против немецких фашистов. Почему он не может объединиться сегодня против руских фашистов и задавить гадину??? А там и война остановится. Именно этим и занимался Петя, консолидируя антихуйловский блок... а теперь шо ж... смех один, потому что на сцене труппа пляшет и смешит...
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Кто "вы"... ты шо, не с нами? Ты шо, бурят песдаглазый? Ты шо, вааще, пардон, руский????
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Интересный вопрос Вы задали расеянину "Сергею Панченко №", который присвоив себе украинский флажок бесцеремонно пишет "мы"...А раньше не стеснялся своего настоящего гражданства и заявлял, что его, расеянина, здесь, на Цензоре, знают ВСЕ Під час зустрічі з Путіним прохолодно було не тільки на вулиці, але результат є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4324
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Воно сидить на запльованій кухні в хрущовці і повчає хахлов-кацапи невиліковні.
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Раньше Во-Во-шка гордился своей известностью на Цензоре /"Меня здесь знают все"(с)/ Нну, ему так казалось... Під час зустрічі з Путіним прохолодно було не тільки на вулиці, але результат є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3696
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Представляешь? А я купился, в диалог вступил... теперь я законтаченный?
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Серьезно, Лар? Не знал... т.е., не обращал внимания... надеюсь, беседа с жителем нашего северо-азиатского сырьевого придатка не контагиозна?
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Да, мы с ним больше 5 лет "знакомы" по Цензору. Правда, нервная система у него сильно шалит при общении со мной. Вот берегу его теперь /от себя Під час зустрічі з Путіним прохолодно було не тільки на вулиці, але результат є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8720/
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а обещал всех на всеееех... сошлись посредине... переговорщик квартальный... на дух не переношу ни придурковатый внешний вид, ни гундосые звуки из его йудейского рОта...
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Он серьёзно или по привычке прикалывается? Ставки не соразмерны! Спасешь 200-300 людей, а вся страну потеряешь! А ещё туда же, Чарли Чаплин!
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Его страна не Украина -а Недороссия. Ватный на всю голову
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"Вернули корабли?" расея передала их Украине на "ответственное хранение" как вешдок "преступления" украинских моряков . "Мы вернули моряков". Ты, ********** не лох ты, в лучшем случае, дурак. Обменял наших ни в чем не виноватых военнослужащих, за удержание которых Расею через день ждали новые санкции, на реальных врагов и убийц. Ты зеленое дерьмо, доже не добился прекращения в Расеи уголовного преследования наших героев.
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Молодец, поддерживаю.Людей надо возвращать.
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Кацапка, тебе заклинило чи ти із під стола строчиш?
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Какой результат? Обменяли шило на мыло?
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Ну, Зєлупа відзвітував перед ФСБ, та отримав від них нові завдання. Процес рухається. І результат, як бачите, також є: поступове, але розм'якшення українського спротиву по всіх напрямках, міжнародна політика України повністю зруйнована, армія деморалізована, бо весь час відступає.
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Около сотни убитых и раненных и очередное отступление ВСУ с украинской земли ето еще тот результат. Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9673
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боже, що воно несе?? Навіть Кучма йому порадив тримати рот закритим але ні воно і далі таку чушь несе.... Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 675
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задрал он ..с моряками ..приписывая себе это в заслугу!! Их бы и так через 3 дня вернули по решению Морского трибунала ООН
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Он на ,,Колчаковских фронтах ,, тяжко раненый по телефону . Герой !!!
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Уже было два обмена и ещё будут.
Результаты хорошие.
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