 Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский

Об этом он заявил 15 февраля во время дискуссионной панели в рамках 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы начали диалог (с Путиным. - Ред.) по телефону, хотя многие быть против этого как внутри Украины, так и за ее пределами. Некоторые кричал, что это - сдача украинских интересов, а для меня украинские интересы - это просто люди ... Во время первой нашей беседы мы достигли договоренности, и был результат - мы вернули моряков, затем в том же треке вернули политических заключенных, мы вернули 35 человек, а потом вернули корабли ", - сказал Зеленский.

Он отметил, что этот телефонный разговор был началом диалога с президентом России, но должен был быть непосредственный контакт.

Читайте на Цензор.НЕТ: Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО, - Зеленский о Будапештском меморандуме

По словам Зеленского, он не мог понять: если три года подряд не было встреч в нормандском формате, если никто не говорит с Россией, то как мы хотим остановить войну?

"Прохладно было не только на улице (во время встречи в нормандском формате в декабря 2019 года. - Ред.). И так и есть. Но в конце концов мы встретились, и 75 украинцев вернулись домой через две недели после завершением этой встречи в нормандском формате. Я думаю, что этот результат замечательный, и мы решили, что встретимся в апреле, чтобы обсудить наши дальнейшие шаги, чтобы вернуть еще 200 человек домой", - акцентировал президент.

Также на Цензор.НЕТ: На Донбассе удерживают более 200 украинцев, в оккупированном Крыму - более 100 украинцев и крымских татар, - Зеленский