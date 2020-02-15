 Другой площадки, кроме Нормандского формата сейчас не существует, - Зеленский

Об этом он сказал в рамках рамках дискуссии на одной из панелей Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Действительно, другой площадки, чем Нормандский формат, который породил Минский процесс, не существует. Что в нем мне нравится? Он единственный, который дает сейчас, пусть "мелкие" для кого-то, но результаты", - сказал Зеленский.
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Haber König
Знову лише просрало купу грошей на перельот. Більше результатів немає.
Йозеф Кнехт
Той момент коли Порох возить свій "вирок" носом по купці лайна і питає. А хто це в нас таке зробив разом?
А вирок взагалі пропав з радарів, йому зараз з Оманом потрібно розібратися.
Ну що, до##я зробили разом?