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 Политика Украины
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 Другой площадки, кроме Нормандского формата сейчас не существует, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в настоящее время нет другой площадки для прекращения войны на Донбассе, кроме Нормандского формата и производного от него Минского процесса.

Об этом он сказал в рамках рамках дискуссии на одной из панелей Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Действительно, другой площадки, чем Нормандский формат, который породил Минский процесс, не существует. Что в нем мне нравится? Он единственный, который дает сейчас, пусть "мелкие" для кого-то, но результаты", - сказал Зеленский.

Читайте также: Украина сделает все для проведения следующего саммита в нормандском формате в апреле, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3175932
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко без всяких нормандских площадок, уже после минска-2, освободил Майское, Новоалександровку, Гладосово, Верхнетроицкое, Катериновка, Южное, Шумы, Золотое-4...
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Haber König

Знову лише просрало купу грошей на перельот. Більше результатів немає.
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Потрібно організовувати інший формат переговорів - на лінії розмежування! Де будуть зустрічатись Зеленський та путін, якщо путін не засцить приїхати і говорити під дулами своїх некерованих відморозків, які в будь який момент можуть стрільнути з калібру 152мм, від якого жодні бронежилети не рятують!
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Зеленський має запропонувати зустріч на лінії фронту і показати що в нього є яйця і він не боїться. А путін боїться панічно, боїться власних терористів. Цим Зеленський покаже всьому світу що путін сцикло і куйло!
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Это куйло-уклонист от 4 повесток закосил? Это куйло говорил перед Зелей на колени встанет?) Ты с куска говна наполеона слепить способен...
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Потрібно бути реалістом і працювати з тим матеріалом який є. Від того що ви будете кричати на лайно що воно лайно, лайно не зміниться! Потрібно молитись за те щоб у влади вистачило бажання розуму та сил на правильні, чесні та патріотичні рішення і дії!
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Вы когда пишите думаете хоть? Из говна патриота слепить только у зебилов возможно.Поменять украинцев на украинцев(гражданская война) и выдать за победу-это как самого себя на гоп-стоп взять,или у самого себя долги выбивать.Следующим шагом будет украинская вода для крысчан...... на украинских таксистов? Так войну не выиграть.Даже если цели благие. Перестаньте верить в добро.
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я не можу, там 20-порошенків ділять рошен
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Почему Сабаков и его попличнык Парашенко на воле, ты чертило пустобрехливое
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Не отвечай ЗЕботам. Не трать на них буквы
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Порошенко без всяких нормандских площадок, уже после минска-2, освободил Майское, Новоалександровку, Гладосово, Верхнетроицкое, Катериновка, Южное, Шумы, Золотое-4...
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Haber König

Знову лише просрало купу грошей на перельот. Більше результатів немає.
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100% вони хотіли підтримати провокацію параши але Порох зіграв на випередження і вони тепер просто вимушені підігрувати Порошенко щоб не здалось що вони банальні зрадники! Браво, Порох!
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Йозеф Кнехт

Той момент коли Порох возить свій "вирок" носом по купці лайна і питає. А хто це в нас таке зробив разом?
А вирок взагалі пропав з радарів, йому зараз з Оманом потрібно розібратися.
Ну що, до# зробили разом?
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