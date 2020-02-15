EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  582  15
Все про:Зеленский (4609) конференция (216) Донбасс (20667) Мюнхен (99)

 Мы инициируем создание диалоговой платформы "Мир Донбассу", - Зеленский

В рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса - это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественного диалоговой платформы "Мир Донбассу", в которую они должны быть привлечены", - сказал Президент.

Читайте также: Мы готовы к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, - Зеленский

По его словам, участники этой платформы должны быть привлечены к консультациям на минской площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3175931
 
 
 Топ комментарии
 
О каком Донбассе ты мелешь?
Есть треть оккупированного, есть две трети свободного.

Есть еще часть в Ростовской области.
 показать весь комментарий
 
Ну и в то время, пока Президент Порошенко в первый день Мюнхенской конференции по безопасности провел ряд важных встреч с международными партнерами, во время которых обсудил сохранение санкций против РФ и поддержку реформ в Украине и эти встречи продолжаются на разных уровнях, по информации достоверных источников, команда Зеленского и он сам в Мюнхене составляют свой «маршрут» таким образом, чтобы не пересекаться с командой Президента Порошенко. А потому что что? А потому что, повторюсь, та же неуверенность в себе, все те же комплексы, все тот же страх оказаться «мелким» на фоне ПП.
И как вы думаете, наблюдая за этими побегушками шестого, мировая элита не осознает этой мелочности?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну и в то время, пока Президент Порошенко в первый день Мюнхенской конференции по безопасности провел ряд важных встреч с международными партнерами, во время которых обсудил сохранение санкций против РФ и поддержку реформ в Украине и эти встречи продолжаются на разных уровнях, по информации достоверных источников, команда Зеленского и он сам в Мюнхене составляют свой «маршрут» таким образом, чтобы не пересекаться с командой Президента Порошенко. А потому что что? А потому что, повторюсь, та же неуверенность в себе, все те же комплексы, все тот же страх оказаться «мелким» на фоне ПП.
И как вы думаете, наблюдая за этими побегушками шестого, мировая элита не осознает этой мелочности?
 показать весь комментарий
 
 
О каком Донбассе ты мелешь?
Есть треть оккупированного, есть две трети свободного.

Есть еще часть в Ростовской области.
 показать весь комментарий
 
 
"Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса - это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом..."

А Нелоха не смущает, что в таком случае будет учтено и мнение дончан/луганчан, сруливших в паРашу? Или эта мысль не приходила в его мудрую голову?
 показать весь комментарий
 
 
...создание общественного диалоговой платформы "Писец Донбассу"
 показать весь комментарий
 
 
А дамбас хочет мира? Сегодняшние обстрелы из тяжелых орудий и очередные наши раненные говорят обратное. Так может лучше дать даунбасу что он хочет, чтобы аж шкура завернулась?
 показать весь комментарий
 
 
От вам і діалог з бойовиками. Все як Кремль і хотів.
 показать весь комментарий
 
 
готовит зеленый дурак почву для выборов потом будет Крым пустить воду оккупантам скажет там наши люди на окупированой територии для них мол и все для людей ведь Крим це Україна
 показать весь комментарий
 
 
Коли говорять, що там "наші люди", то я згадую цитату Митця:
Толя. Папа, а на том бєpєгу наші?
Опанас (зловісно). Там кацапи…
 показать весь комментарий
 
 
Ніяких поступок зрадникам і колоборантам. Вони там ненавидять українців, мову українську, культуру України. Такі Україні непотрібні. Відгородити їх забором і забути на певний період. Тим хто хоче переїхати в Україну створити умови для переселення. Приєднання колоборантів до України погубить державу Україну. Треба створювати платформу " Спротив терористу #1 Московії" так буде логічно і доцільно для миру в світі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх