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 Политика Украины
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Все про:съезд (319) Слуга народа (658) Корниенко (124)

 "Украинский центризм", - Корниенко назвал идеологию "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" избрала в качестве своей идеологии "украинский центризм".

Об этом заявил на съезде партии Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист", - заверил Корниенко.

В связи с этим глава партии предложил "украинский центризм как идеологию партии".

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Корниенко во время своего выступления на съезде признал, что власть проводит реформы медленно.

"Мы обещали завершение эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы - принять участие в местных выборах", - отметил Корниенко.

Он объявил о начале развития партии на местах.

Источник: https://censor.net.ua/n3175929
 
   
 Топ комментарии
 
Что у этих слуг в черепной коробке. Лучше бы Твикс жевали. Каждый отрыгивает что хочет, понос мыслей!
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пока украинцы видят лишь малоросский педизм..

ПР Яныка казалась монолитом - и рухнула за день,эту же т.н. "партию" даже рушить не придётся - их просто нет..
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Что у этих слуг в черепной коробке. Лучше бы Твикс жевали. Каждый отрыгивает что хочет, понос мыслей!
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Иногда лучше жевать, чем говорить.
"Украинский центризм", - Корниенко назвал идеологию "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4022
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Українська влада потроху стає проукраїнською, після того як її намагались використати в своїх інтересах всі світові центри сили! Добре що на це втрачено лише рік а не 5 років, як у ПОПередників. Давайте хлопці, еволюціонуйте швидше, щоб Ви почали приймати правильні рішення ще до того як від Ваших рішень вже нічого не буде залежати! Український центризм, це Україна - понад усе!
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Всё на продажу! Прежде всего Земля! Все стратегические предприятия , порты.....Это Услужничество Внешнему управлению, слуги иностранных хозяев, соросята.
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На жаль у колишніх коміків немає ідеї як провести швидкі, ефективні та корисні реформи і вони йдуть по шляху найменшого спротиву - продаж того що лишилось! Але ж влада вже 28 років йде цим шляхом, це вже традиція!
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Щось у тебе ремісія швидко закінчилась... Весна, за календарем, ще не почалася, а у тебе вже "весняне загострення"... Мабуть, тепла зима вплинула...
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Ви же ж досі уявляєте що Ви дохтур, а ще дивуєтесь з інших!
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Та тобі "діагноз" уже весь форум виставив...
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Эпоха лжи завершилась на Омане.
А после началась эпоха турбо-лжи.
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У них идеология - помутнение рассудка различной этиологии, интенсивности и протяжённости.
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пока украинцы видят лишь малоросский педизм..

ПР Яныка казалась монолитом - и рухнула за день,эту же т.н. "партию" даже рушить не придётся - их просто нет..
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идеологию "Слуги народа"/назвал Коломойский, гражданин Израиля -военного союзника РФ:Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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Зеленский, в свое время, уехал из серого, унылого, провинциального Кривого Рога, но Кривой Рог не уехал из Зеленского. Это и есть суть ЗЕцентризма.
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Політтехнологи думали-думали і от придумали.
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Ранее было - "какая разница?". Теперь - "а нам *****!".
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Центристы-монархисты-анархисты. Идейный дидер - Попандопуло.

- А кем ты был в мирное время?
- Я имел много специальностей, за шо и состоял на особом учёте в Одесском уголовном розыске. А кем ты был в мирное время?
- А я служил в полиции. Э-э-э! Не бойся, мы своих не трогаем.
"Украинский центризм", - Корниенко назвал идеологию "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7896
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"Мы обещали завершение эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне."Источник: https://censor.net.ua/n3175929

Ага панове ви забрехались далі нікуди вже.
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вы на рожу гляньте, да на мешки под глазами )))
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Есть два всем известных полушария(в простонародье- ж...па), а посрединке это самое то....
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Цей алконавт ще в запоі з самих виборів- ви на лице гляньте! У нас такі колись під гастрономом стояли.
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"Украинские центристы", бывшие "либертарианцы", хоронят экономику Украины. "Український центризм", - Корнієнко назвав ідеологію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9246
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Ще недавно було лібертаріанство. Крутять ідеологіями як наперсточники на базарі..
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СН вже не хочуть бути лібертаріанцями?
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Центристы, да ещё и Украинские?! Я вспомнил глядя на этих идеологов центризма-кретинизма отрывок из блатной песенки времён большевистской коллективизации и индустриализации в Украине;-"когда иду я в балаган я заряжаю свой наган".😃
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Малоросійський дебілізм...
Перемовини з ворогом можуть вести або дебіли, або зрадники... Обирай - хто ти є... Все інше, лише різноманіття того самого й прикривання сорому лопухом...
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