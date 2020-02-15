 "Украинский центризм", - Корниенко назвал идеологию "Слуги народа"

Об этом заявил на съезде партии Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист", - заверил Корниенко.

В связи с этим глава партии предложил "украинский центризм как идеологию партии".

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Корниенко во время своего выступления на съезде признал, что власть проводит реформы медленно.

"Мы обещали завершение эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы - принять участие в местных выборах", - отметил Корниенко.

Он объявил о начале развития партии на местах.