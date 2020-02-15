 "Украинский центризм", - Корниенко назвал идеологию "Слуги народа"

Об этом заявил на съезде партии Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист", - заверил Корниенко.
В связи с этим глава партии предложил "украинский центризм как идеологию партии".
Корниенко во время своего выступления на съезде признал, что власть проводит реформы медленно.
"Мы обещали завершение эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы - принять участие в местных выборах", - отметил Корниенко.
Он объявил о начале развития партии на местах.
А после началась эпоха турбо-лжи.
ПР Яныка казалась монолитом - и рухнула за день,эту же т.н. "партию" даже рушить не придётся - их просто нет..
- А кем ты был в мирное время?
- Я имел много специальностей, за шо и состоял на особом учёте в Одесском уголовном розыске. А кем ты был в мирное время?
- А я служил в полиции. Э-э-э! Не бойся, мы своих не трогаем.
Ага панове ви забрехались далі нікуди вже.
😂😂
Перемовини з ворогом можуть вести або дебіли, або зрадники... Обирай - хто ти є... Все інше, лише різноманіття того самого й прикривання сорому лопухом...