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 Политика Украины
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 Украина сделает все для проведения следующего саммита в нормандском формате в апреле, - Зеленский

Украина будет делать все, чтобы следующая встреча в Нормандском формате состоялась в апреле 2020 года, как это было согласовано на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В целом хочу заверить: Украина и дальше будет делать все, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате состоялся в согласованные сроки, то есть в апреле 2020 года", - сказал он.

Зеленский указал, что ключевая задача сегодня – обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей.

"Украина готова и работает над этим. Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ждем шагов навстречу", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175928
 
 
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Украина уже не Украина - а зеленая тварь... - дожили...
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"Всё..." - надеюсь, это не значит, что Украина подпишет акт о безоговорочной капитуляции?
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"Збирається Вова на Війну. Жінка збирає йому торбу, та й запитує. Вова, а куди тобі писати? Як куди, відповідає Вова - в плєн пиши." Анекдот з Золотого гусака.
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"Всё..." - надеюсь, это не значит, что Украина подпишет акт о безоговорочной капитуляции?
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наконец-то у народов Донбасса появился молодой,влиятельный и креативный Президент
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Украина будет делать все..
А ещё кто?
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Украина уже не Украина - а зеленая тварь... - дожили...
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походу нужно братьям бабло на стрелялки везти... - не согласятся они..
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Молодцы. всё правильно.
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Пороху было не с руки КАПИТУЛИРОВАТь , а с ЭТОГО что брать !!!! Все было ДАВНО ПРОДУМАНО и ПОДАНО 73 % тоже на все НАСРАТЬ !!! такой жизни ПАСКУДНОЙ даже в АФРИКЕ нет ((((
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З'їзди до Африки,та подивися,як живуть люди в бідняцьких районах Каїру або в Конго.Потім будеш натякати про "паскудную жизнь".А втім,Африка далеко,проїдься краще по Рязанській області в твоїй рідній нарасєї.
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30 лет СПЛОШНОЙ хрени , от полит. УБИЙСТВ до ХАТЫНКИ в швейцарии , от ГОНГАДЗЕ до помарч. революции , от КИБОРГОВ до ЗЕЛЕНСКОГО !!! от такого ТРЭША народ весь СОЙДЕТ с ума и Украина это явно ВСЕМУ МИРУ это показала ((((
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Дуже цікаво,що Зеленський має на увазі під словом "все"?Невже дійсно все,що вимагає від нього пуйло?
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