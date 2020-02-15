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 Политика Украины
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 Зеленский - Трампу: после "Санта-Барбары" с импичментом предлагаю начать отношения с чистого листа

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его визит в Белый дом и встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится, а также пригласил американского коллегу в Киев.

Об этом он сказал, выступая на 56-й Мюнхенской конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что это (визит в США. — Ред.) произойдет … В последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Помпео, мы говорили об этом, и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для двух стран. С каким-то очень важным результатом для двух стран. Чем-то выгодным для двух стран, - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он хочет приехать в США и начать отношения "с чистого листа".

Читайте на Цензор.НЕТ: Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США

"После всей это "Санты-Барбары" …про импичмент…я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения, чтоб мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет этих документов и встретимся. Поэтому сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев", - отметил украинский лидер.

Источник: https://censor.net.ua/n3175927
 
   
 Топ комментарии
 
По информации из достоверных источников, команда Зеленского и сам он в Мюнхене составляют свой «маршрут» таким образом, чтобы не пересекаться с командой Президента Порошенко. Это же так низенько и подленько
https://www.facebook.com/100005450920119/posts/1310850219106663/?d=n
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Зеленский: "Слышь, Дональд! Я там, тебе, намедни, в карман насрал, принародно... Так ты вытряхни и забудь... Будем считать, что этого не было...Давай, "начнём с чистого листа...".
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По информации из достоверных источников, команда Зеленского и сам он в Мюнхене составляют свой «маршрут» таким образом, чтобы не пересекаться с командой Президента Порошенко. Это же так низенько и подленько
https://www.facebook.com/100005450920119/posts/1310850219106663/?d=n
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Правильно. Чого президенту пересікатись із корупціонером і зрадником іловайським?
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Все таки визнав ЗЄлік що якусь х...ню вчудив у цій історії.
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А могли бы проголосовать на октябрьских выборах...
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Домбасітів для цього і відвозили в ті краї.
Зеленский - Трампу: после "Санта-Барбары" с импичментом предлагаю начать отношения с чистого листа - Цензор.НЕТ 2130
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Путин "зачищает" Алтай для китайских колонистов...
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називайте речі своїми іменами - ІДІОТ, лох це з жаргону рос. лицо обманутое хулиганом. А цей просто ІДІОТ.
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Якому ще Трапу? Чи він вже з трапом свого літака розмовляє?
Донаркоманився, скотиняка.
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Возможно, он тайно посещал "с официальным визитом" Таиланд.
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Знову меле. Ніхріна собі Санта-Барбара. Трамп навряд чи вважає імпічмент милом.
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В мире уважают сильных, а с тобой о чем разговаривать? Штаты и так много делают, обрезают раше рынки сбыта, снизили мировые цены на энергоресурсы, санкции применяют против тех с кем у нас торговля, и кого ты боишься назвать агрессором. И все это они делают в рамках глобальной конкуренции , а не от любви к Украине.
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опять "речь" ослика на цитаты разберут противные порохоботы и будут тыкать богомерзкие картинки в разделе "фотожабы"
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Зараз Санта-Барбара почнеться у бубочки і це буде справжня Санта -Бараба. Санта -Барбар іспанською означає пороховий льох.
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Зеленский: "Слышь, Дональд! Я там, тебе, намедни, в карман насрал, принародно... Так ты вытряхни и забудь... Будем считать, что этого не было...Давай, "начнём с чистого листа...".
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все наоборот, этот скандал по сути выбил Байдена из президентской гонки.
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Дипломат из Криворожского экономического института нагадил не по детски и США и Германии: "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским 26.09.19/ Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии, - Süddeutsche Zeitung 29.09.19
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Трамп: "Фолоддя, а что такое это ваша Санта-Барбаррра?".
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Надеюсь так в наших медиа подхватят реальное название для импичмента: Санта & Барбара
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Для нього "Санта-Барбара" з імпічментом,- прикре непорозуміння,для трампа- "головняк" на все життя. Ох вже цей іскромьотний кварталівський гумор....
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Назвать импичмент Санта-Барбарой, это обосрать сторонников демократической партии.

Но слава богу американцы не поняли что сморозил Зеленский. В США этот сериал не был популярен. Только в бывшем совке есть крылатое выражение Санта-Барба.
Невежество спасло Зеленского от очередного скандала
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А кака будет "Богатые тоже платят"??!
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Яка санта барбара?То якась "поросяча чума",а не імпічмент.
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